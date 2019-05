M. SEKULOVIĆ | 30. maj 2019. 06:40 | Komentara: 0

Neće biti nikakve izgradnje na ovom prostoru i da to nije bilo, niti će biti u planu Ministarstva odbrane

NEĆE biti nikakve izgradnje na ovom prostoru i da to nije bilo, niti će biti u planu Ministarstva odbrane. Ovo je izjavio predsednik Vlade Crne Gore Duško Marković, dajući svoj "doprinos" polemici oko vojnog poligona na Sinjajevini, naglašavajući da će na prelepoj planini ipak biti vojnih aktivnosti.

- Naprotiv, Vojska bi prostor na Sinjajevini koristila u kratkom vremenskom periodu tokom godine, i to isključivo za izvođenje vojne obuke. Za ove potrebe, a prilagođavajući ih potrebama lokalne i šire zajednice, Vojska će pomoći izgradnju neophodne putne infrastrukture i probijanje puteva do katuna. A to neće devastirati, nego ubrzati uređenje celog prostora, i imati višestruke koristi za stanovnike i ekonomsku valorizaciju potencijala Sinjajevine - kazao je premijer Marković.

Podsetivši na značaj stabilnosti i bezbednosti za ekonomski razvoj države, Marković je naglasio da "kako bi institucije odbrane i bezbednosti uspešno odgovorile zadacima, koje društvo stavlja pred njih, moraju biti omogućeni uslovi za realizaciju obuka, vežbi i razvijanje njihove sposobnosti do nivoa postavljenih standarda".

- Nije dobro da šireći dezinformacije onemogućavamo napore za unapređenje bezbednosti zemlje, i naše zajedničke bezbednosti, jer je Crnoj Gori potrebno društvo u kome se institucionalna briga o odbrani i bezbednosti ne sputava bilo kakvim oblicima samoorganizovanja. Naša vojska, pored svoje međunarodne reputacije, dokazala se kao dobar sused i potpora lokalnim zajednicama i stanovništvu u mnogobrojnim potrebama, i siguran sam da će tako biti i na Sinjajevini - smatra premijer Duško Marković.

BEZ NEGATIVNOG UTICAJA

PREMIJER pojašnjava da, iako su projekti namenjeni odbrani izuzeti iz obaveza propisanih Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu, Ministarstvo odbrane je i pored toga konsultovalo nadležne institucije.

- Sve analize pokazuju da korišćenje tog terena, na opisani način, ne može imati negativan uticaj na životnu sredinu - rekao je Marković.