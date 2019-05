Tanjug | 18. maj 2019. 16:27 > 22:41 |

"Evropa je projekt slobode, znate da sam i ja živjela u diktaturi i da nisam mogla putovati i doćii u bivšu Jugoslaviju", rekla je Merkel.









Manfred Veber, Angela Merkel

Nemačka kancelarka Angela Merkel i Manfred Veber, vodeći kandidat EPP za predsednika Evropske komisije poručili su večeras na predizbornom skupu HDZ u Zagrebu da je nacionalizam neprijatelj koji želi da uništi Evropu"U Nemačkoj sada imamo 74 godina mira. Vi ste još devedesetih imali rat i znate šta to znači i zato je toliko važno da sačuvamo taj mir", rekla je Merkel u obraćanju pristalicama HDZ.A to se, kako je dodala, može uraditi samo ako se s jedne strane zastupa nacionalni interes, a s druge strane da "budemo u stanju staviti se u situaciju drugoga i graditi mostove" i da u Evropi pronalazimo zajednička rešenja", prenosi Hina.Ona je rekla da se Nemačka ujedinila pre 30 godina Nemačka i da je važno raditi na očuvanju mira i slobode.Merkel je istakla da biti ponosan na svoju zemlju nije u suprutnosti sa izgradnjom Evrope."Nacionalizam pokušava uništiti Evropu i protiv toga se moramo boriti", rekla je ona.Svoj je govor zaključila na hrvatskom jeziku, poručivši: "Izađite na izbore, podržite Evropu mira, slobode i blagostanja. Podržite EPP i HDZ!".Manfred Veber je pozvao na odgovor nacionalistima i obećao da oni neće biti deo njegove većine u Evropskom parlamentu.On je istakao i da EU nije samo ekonomski savez, nego i Unija vrednosti a naglasio je i da je hrišćanstvo zajednički temelj Evrope.Kazao je da se putujući Evropom uverio u njenu različitost, ali da je primetio kako je u središtu svakog grada i sela crkva, što je pokazatelj da je zajednički evropski temelj hrišćanska vera, navodi Hina.Pre nemačke kancelarke okupljenima se obratio hrvatski premijer i predsednik HDZ Andrej Plenković koji je, između ostalog, pozdravio one koji su "došli u Zagreb nakon Blajburga" gde su "odali pijetet i poštovanje "hrvatskim žrtvama nakon Drugog svetskog rata.Na skupu je puštena pesma Marka Perkovića Tompsona ''Lijepa li si'', prenosi Jutarnji list.