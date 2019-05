Tanjug | 18. maj 2019. 07:00 | Komentara: 0

Kako prenosi DW, kritike radio stanice Dojčlandfunk idu još dalje.

"I sad baš toj stranci kancelarka pomaže u izbornoj borbi", navodi Adlerova, koja citira iistoričara Hrvoja Klasića kako bi podsetila kancelarku kome to ona pomaže.

"Zajedno sa glavnim kandidatom Evropske narodne stranke Manfredom Veberom, kancelarka će u Zagrebu podržati stranku čiji je osnivač Tuđman umanjivao broj žrtava (ustaša) i malo toga uradio protiv revizionizma", kritikuje u prilogu Dojčlandfunka javna opunomoćenica za ljudska prava Lora Vidović.

Više nemačkih medija javlja o odlasku kancelarke Angele Merkel u Hrvatsku i to u samom finišu predizborne kampanje za Evropski parlament, dok pojedini postavljaju pitanje "zar Merkelovoj tih dana nije mesto u Nemačkoj?".Nedeljnik "Špigel" u svom internet izdanju članak naslovljava konstatacijom: umesto na završnici predizborne kampanje nemačkih demohrišćana u Minsteru, „Merkelova promoviše glavnog kandidata Vebera - u Hrvatskoj“, aludirajući na glavnog kandidata Evropske narodne stranke, Nemca Manfreda Vebera.„Proteklih dana čudno je bilo to što Merkelova, sa izuzetkom skupa u Minhenu, ne nastupi ni na jednom predizbornom skupu Unije u Nemačkoj. I prilikom zvaničnog početka predizborne kampanje u Minsteru fali kancelarka. Dakle: Zagreb umesto Minstera, Hrvatska umesto Severne Rajne Vestfalije“, piše "Špigel", a prenosi Dojče vele (DW).Kako navodi "Špigel", to sa jedne strane ima smisla, "jer je Merkel još u decembru prepustila rukovođenje CDU Anegret Kramp-Karenbauer"."S druge strane, kancelarka je već godinama najvažnije lice nemačke politike prema Evropi, pa bi neko trebalo da objasni kako to da baš ona ostaje van izborne borbe. Da li to kancelarka želi da izbegne odgovornost za eventualni loš rezultat Unije? I ne na kraju, zašto se Merkelova upravo sada drži po strani kada sa Veberom Nemačka po prvi put posle 50 godina ima priliku da postavi Nemca za predsednika Evropske komisije?“, postavlja pitanje "Špigel".U članku „Sporna izborna pomoć Angele Merkel u Hrvatskoj“ autorka Zabine Adler podseća na prevelike simpatije koje vladajuća HDZ ima prema ustašama."U proteklih pet godina u vladajućoj partiji promenili su se odnosi snaga. U HDZ-u je sve više ekstremno desnih predstavnika preuzelo položaje na vlasti. Stranka je sve više pokret, s jedne strane sa umerenim premijerom Plenkovićem, a sa druge, sa ekstremno desnim političarima kao što je Zlatko Hasanbegović’“, citira Adlerova Klasića.U prilogu objavljenom na Dojčlandfunku podseća se da je Hasanbegović, bivši ministar kulture isključen iz stranke jer je otvoreno izražavao simpatije prema ustašama.U prilogu Dojčlandfunka, Vidovićeva ukazuje nemačkoj javnosti da je i tokom ove predizborne kampanje istaknuta ustaška zastava nad jednim stranačkim odborom HDZ.Ona podseća i na pevača Marka Perkovića Tompsona koja nastupe započinje sa „hrvatskom varijantom pozdrava zig-hajl“, što se može videti i na Fejsbuku, ali ukazuje i na to da se istovremeno krivično gone mladići koji nose majice na kojima je istaknut ustaški pozdrav.„Ono što se u Nemačkoj nikad neće dogoditi – da se nacisti koji su pobegli i sakrili se u Paragvaju i Argentini vrate i preuzmu položaje moći - to se u Hrvatskoj dogodilo početkom devedesetih“, nastavlja prilog Dojčlandfunka izjavom istoričara Klasića.„Ustaše, njihovi sinovi i unuci, su se u tada još postojećoj Jugoslaviji borili protiv Srba koji su se smatrali glavnim protivnicima nezavisne Hrvatske. Kao 1941.“, kaže Klasić.Dojčalndfunk podseća i da se u Splitu redovno obeležava 10. april, dan osnivanja NDH koja je bila saveznica Hitlerove Nemačke i to paradom ekstremno desnih simpatizera ustaša i u prisustvu lokalnih zvaničnika."A i u Splitu je vodeća stranka HDZ kojoj Angela Merkel i Manfred Veber u Zagrebu pomažu u predizbornoj borbi", navodi se u prilogu Dojčlandfunka.