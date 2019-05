J. KERBLER | 07. maj 2019. 23:17 | Komentara: 0

”I ja, koji treba da potpišem kanonizaciju sa mojom odgovornosti molio sam, promišljao sam i tražio savet i onda sam video da trebam pitati za pomoć Irineja. Irinej je veliki patrijarh i Irinej mi je pomogao. Osnovali smo zajedno istorijsku komisiju. Radili smo zajedno. Jer i Irineja i mene jedino zanima istina”





U avionu u kojem je papa Franja posetio Bugarsku i Severnu Makedoniju dao je izjavu dopisniku zagrebačkog ''Večernjeg lista'' iz Rima Silviju Tomaševiću u kojem je govorio o postupku proglašenja svetim kardinala Alojzija Stepinca.”Istorijski slučaj je ovakav, kada je reč o kanonizaciji Stepinca. Bio je čovek sa vrlinama i to je Crkva izjavila time što ga je proglasila blaženim. Može ga se moliti. On je blažen. Ali u određenom trenutku procesa kanonizacije došlo je do nerazjašnjenih tačaka”, rekao je papa novinaru Tomaševiću.Papa je rekao zagrebačkom novinaru da se ne sme pogrešiti. ”Čemu služi jedna izjava o svetosti, ako nije jasna istina. Ne služi nikome. Znamo da je Stepinac dobar čovek, da je blaženik, ali da se učini ovaj korak ja sam tražio pomć Irineja da se dođe do istine. Izučava se. Najpre je osnovana komisija koja je dala svoje mišljenje, ali sada se izučavaju druge tačke. Produbljuju se neke tačke kako bi istina bila jasna. Ja se ne plašim istine, samo se plašim suda Božjeg”.