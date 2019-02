Tanjug | 10. februar 2019. 21:53 | Komentara: 0

Begić je ubijen dok je stražario ispred Centra za obuku policije u Suhodolu, gde se nalazi i streljana. Telo je pronašao kolega, koji je došao da preuzme smenu, a nađeno je i nekoliko čaura.





Pročitajte još - BiH: Potraga za ubicom policajca Federalne uprave



Dok pripadnici policije tragaju za Edinom Gačićem (43), koji se sumnjici za ubistvo policajca Mahira Begeća (46) u subotu uveče u Suhodolu, kod Tarčina, udaljenom 30 kilometara od Sarajeva, meštani su zaključani u svojim kućama i nigde bez preke potrebe ne izlaze, a na prozore su navukli roletne i zavese, pišu banjalučke Nezavisne.Gačić je bivši pripadnik ozloglašenog odreda "El Mudžahid" i već je bio u zatvoru zbog dva ubistva, a u bekstvu je od 4. februara, nakon što je, kako ga terete, ubio trgovca Sauda Sultanića (39) u njegovoj prodavnici u selu Podorašac, kod Konjica.Sve to je i te kako uznemirilo meštane Suhodola."U strahu smo, zaključavamo se po kućama. Ovde ima dosta napuštenih kuća, šuma je gusta, može se ubica skrivati bilo gde", rekao je za Nezavisne jedan od meštana Suhodola koi policiji zamera to što osumnjičenog traže peške, umesto automobilom.Iz policije kažu da se potragu za Gačićem proširila na mnogo šire područje od mesta Suhodol.Policijske snage iz cele BiH su u potrazi za Gačićem, koji je trenutno najtraženija osoba u zemlji.Azra Bavčić, portparol Kantonalnog tužilaštva Sarajevo, danas je kazala da je ovo tužilaštvo otvorilo istragu protiv Edina Gačića, jer ga sumnjiče za teško ubistvo.Vanredno je jutros zasedala i Vlada KS, a na konferenciji za medije Edin Forto, premijer KS, rekao je da će ova vlada učiniti sve da se ubica pronađe, a građani osećaju sigurno. Forto je kazao da je na slobodi čovek koji je lud."Pozivamo građane da se uključe i jave ukoliko imaju neke informacije o mogućoj lokaciji osumnjičenog. Za informaciju koja dovede do hapšenja biće raspisana nagrada", istakao je Forto.Nezavisne pišu da su u potregu za Gažićem uključeni i dronovi, koje je osigurala OSA, i termokamere Granične policije BiH. Svoj helikopter ponudio je na korišćenje i EUFOR.