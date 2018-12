V. V. | 25. decembar 2018. 14:27 > 15:30 | Komentara: 0

U Đenovićima, na hercegnovskoj rivijeri obeležena je hramovska slava crkve Svetog Spiridona, a arhijerejsku liturgiju, u prisustvu brojnih meštana, vernika, predstavnika Opštine, gostiju, među kojima je bio i konzul Srbije Zoran Dojčinović, služio je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije.



Podsetivši da je obnovom ovog hrama i parohije pre 150 godina obnovljena i duhovnost naroda, mitropolit se osvrnuo na aktuelne i sve snažnije pritiske koje trpi verni narod u Crnoj Gori i Mitropolija crnogorsko primorska. Poručio je da će uprkos tome crkva opstati kao što je uvek opstajala, a predsednika Crne Gore Mila Đukanovića, komentarišući njegovo nedavno izjašnjavanje za autokefalnu crnogorsku crkvu pozvao „da ne bude nosilac bezbožne bratoubilačke ideologije" i da se krsti i postane član "crkve božje, da bi mogao da govori o crkvi".- Ja bih mu preporučio i da ne koristi položaj na kome se nalazi, da ne manipuliše sa crkvom Hristovom koja, evo, kroz vekove, pored svih gonjenja i progona, i svih pokolja, opstala i ostala. I opstaće, istakao je mitropolit Amfilohije.

- Jeste da se Mitropolija po ustavu kralja Nikole iz 1905. godine nazivala autokefalnom, ali niko nikada nju nije proglasio autokefalnom. Jedna zajednica, mora, pre svega, da bude crkva božja da bi onda mogla da ima i svoju samostalnu organizaciju, podsetio je Amfilohije. U ime đenovičke parohije Miloš Vujnović uručio je mitropolitu ikonu Svetog Spiridona, poreklom Grka koji se u Đenovićima slavi s poštovanjem i ljubavlju.





MITROPOLIT crnogorsko-primorski Amfilohije upozorio je da država Crna Gora u ovom trenutku traži od preko pedeset monaha i monahinja da napuste Crnu Goru!



- Naslednici bratoubica i bogoubica sad, u dvadeset i prvom veku progone one koji nisu rodom iz Crne Gore. Nikada se to nije događalo, ni pod jednom okupacijom, a danas se to dešava. To moram da kažem i neka čuju svi na koje se odnosi, kazao je mitropolit tokom svete arhijerejske liturgije u crkvi Svetog Spiridona u Đenovićima.

