Italijanski predsednik Serđo Matarela prihvatio je ostavku premijera Đuzepea Kontea i sutra će započeti konsultacije sa liderima stranaka o nalaženju rešenja za političku krizu, saopšteno je iz kabineta Matarele.Matarela je zatražio od Kontea da ostane na dužnosti kako bi se bavio dnevnim pitanjima vlade dok pregovori budu trajali, javio je Rojters.Očekuje se da Matarela proceni da li postoji politička volja da se formira nova vlada, a ako to nije slučaj, on će morati da raspusti parlament, tri i po godine ranije od isteka mandata i da raspiše prevremene izbore.Italijanski premijer Ðuzepe Konte podneo je ranije danas ostavku.Konte je to saopštio na sednici parlamenta, na kojoj je trebalo da se glasa o nepoverenju vladi, što je pre 12 dana zatražio ministar unutrašnjih poslova Mateo Salvini.Pre nego što je saopštio da podnosi ostavku, Konte je izjavio će Salvinijeva odluka imati velike posledice na zemlju i njenu ekonomiju.