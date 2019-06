Vladimir Stanković | 16. jun 2019. 14:02 | Komentara: 0

KRALjEVI i carevi obično ne odlaze u penziju. Većina njih s prestola odlazi direktno na onaj svet, ali uvek ima izuzetaka. Jedan od takvih je Huan Karlos, bivši kralj Španije, otac sadašnjeg kralja Felipea VI. Posle vladavine koja je trajala od 22. novembra 1975. do 19. juna 2014, pre pet godina je objavio abdikaciju. Ona je bila posledica nekoliko ličnih i porodičnih skandala, od "muljanja" zeta Injakija Urdangarina (danas u zatvoru) do kraljevog safarija u Bocvani, za šta javnost ne bi saznala da nije pao i slomio kuk. Izvinio se javnosti, uz obećanje da se tako nešto neće ponoviti. Hroničari monarhije tvrdili su da je to prvi put da se jedan kralj izvinjavao sopstvenom narodu. Moguće je, jer Huan Karlos nije bio običan kralj. Znao je da bude neposredan, da se druži s narodom, da naruši protokol... Jednom je, kaže priča, na Majorki, posle ranog jedrenja, pozvao neke ribare na doručak, a onda se ispostavilo da u džepu nema ni pezetu, pa su oni častili njega. Pratio ga je glas ženskaroša, dovođen je u vezu s nekoliko žena, ali je uspevao da opstane jer je u političkom delovanju bio besprekoran.

Tačno pet godina posle abdikacije u korist sina Felipea VI, bivši kralj je objavio da se povlači (i) iz javnog života, što znači da više neće prisustvovati protokolarnim svečanostima i držati prigodne govore kao u proteklih pet godina.

DRUGO "penzionisanje" je obelodanio u 81. godini (rođen je 5. januara 1938. u Rimu, u toku izgnanstva kraljevske porodice). O svemu je obavestio sina, naslednika na tronu, emotivnim pismom.

U februaru 1993, u nekadašnjoj "Borbi" objavljena je moja reportaža pod pomalo provokativnim naslovom: "Sme li kralj da bude bonvivan". Povod je bila reportaža na britanskoj ITV o kralju Huanu Karlosu. Novinarka Selin Skot uspela je da, za potrebe snimanja kralja "maltretira" zahtevima da vozi motor, kopilotira helikopterom iznad Madrida ili jedri u vodama oko Majorke.





foto EPA



Naslov emisije bio je "Godina Španije", a povod su bili "Expo 92", Olimpijske igre i obeležavanje pet vekova otkrivanja Amerike. Kralj je otvoreno govorio o svemu, objasnio je, recimo, da plaća porez zato što misli da tako treba, ili da njegov sin, tada prestolonaslednik princ Felipe, nema nikakvu obavezu da se oženi aristokratkinjom iz španskih ili evropskih dvorskih krugova. Što se tiče prestola, rekao je da će Felipeu biti lakše, jer ima od koga da uči, dok je njemu, Huanu Karlosu, bilo znatno teže da po povratku iz izgnanstva, gde je njegovu porodicu poslao Franko, bude "samouki kralj".

foto EPA

Jedini duži deo posvećen kraljevom "poslu" bila je priča o kraljevoj ulozi februara 1981, u vreme pokušaja "televizijskog državnog udara", kada je grupa oficira četiri sata pod okupacijom držala Parlament uz direktan TV prenos. U reagovanjima, neki su zamerili na konceptu emisije, koja je kralja prikazala kao "bonvivana koji ništa ne radi", ali su drugi branili monarha opravdavajući ga protivpitanjem: "Pa, zašto je kralj?"

HUAN Karlos je neka vrsta antiteže ulozi diktatora Fransiska Franka u modernoj istoriji Španije. Ironijom sudbine, najzaslužniji za povratak dinastije Burbon na španski tron bio je - Franko. U nekom trenutku pokajanja, lucidnosti ili vizionarstva, odlučio je da posle njega šef države ponovo bude jedan član kraljevske familije Burbon, koja je svrgnuta 1931. Odlučio se za mladog princa Huana Karlosa, preskočivši njegovog oca Huana koji je bio na redu i koji je, sticajem okolnosti, bio sin kralja (Alfonsa XIII) i otac kralja (Huana Karlosa), ali sam nikada nije bio kralj.

Felipe VI, Foto Casa S.M. El Rey





Uprkos povremenim (verbalnim) napadima na kralja i kraljevinu kao instituciju, Španci u većini vole svoju monarhiju i bivšeg kralja koji je imao gafove, ali je u mnogim prilikama pokazao mudrost, odlučnost i privrženost demokratiji.

STOPIRANA FRANKOVA"DRUGA SAHRANA"

"DRUGA sahrana" generala Franka nije obavljena 10. juna, kako je planirala španska vlada. Ekshumaciju tela španskog diktatora stopirao je, bar privremeno, Vrhovni sud dok sudije ne odluče o žalbama Frankovih potomaka. Odluka suda je šamar za Pedra Sančeza, lidera socijalista, koji je prošlog meseca dobio novi mandat na mestu premijera. Plan je bio da se balzamovano telo bivšeg diktatora iz mauzoleja u Dolini palih premesti na javno groblje u predgrađu Madrida, ali je naišao na protivljenje Frankovih rođaka i opata bazilike u kojoj je 1975. godine sahranjen.