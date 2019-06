Tanjug | 05. jun 2019. 19:15 > 19:43 | Komentara: 0

Albanija je glavni punkt za narkotike u Evropi i novac stečen trgovinom drogom vlada tom zemljom, ocenjuje nemački dnevnik "Bild“, ukazujući na audio-snimke na kojima mafija vrbuje glasače za stranku albanskog premijera Edija Rame.List, ukazujući da Nemačka podržava početak pristupnih pregovora EU sa Albanijom i potvrđuje velike naapretke u demokratizaciji, navodi da je realno stanje da zemlja sve dublje klizi u haos i da se nalazi na raskrsnici između demokratskih odnosa ili konačnog pretvaranja u mafijašku državu.Albanija se, prema dnevniku, nalazi u dubokoj krizi usled višenedeljnih masovnih prortesta, odlaska iz zemlje policajaca i tužilaca i korumpiranog rukovodstva policije.Jedan od razloga za velike proteste u Albaniji jeste optužba da je vlada masovno kupovala glasove, i to uz pomoć narko mafije, koja vlada zemljom, piše "Bild“.Visokotiražni nemački list ističe da je od dolaska Rame na vlast uzgoj marihuane proširen na celu zemlju, i pored šverca narkotika, predstavlja najvažniju privrednu granu Albanije."Bild“ je objavio da poseduje audio snimke telefonskih razgovora koji dokazuju da je pre parlamentarnih izbora 2017. jedan poznati narko bos kupovao glasove za Raminu Socijalističku partiju.On se takođe, tvrdi dnevnik, pobrinuo da određeni političari uđu u skupštinu, a politika mu se ravanšira naknadno.Audio-snimci su deo istrage koju je pokrenula albanska policija u "Slučaju 339/1“ i nisu dostupni javnosti, a delovi nisu smeli ni da se nađu u pisanim dokumentima, navodi "Bild“ koji je objavio šest audio-snimaka.PROČITAJTE JOŠ -List navodi da službenici koji rade na ovom i sličnim slučajevima ne smeju da govore ili su pobegli u instranstvo i da se čitav slučaj pokušava prikriti.Dnevnik ukazuje i da je reč o narko bosu Astritu Avdulaju, koji je glava jedne bande od najmanje 44 pripadnika, koji organizuju međunarodnu trgovinu narkoticima u regionu oko Drača.Njemu se zalaganje za političku partiju Rame isplatilo, jer par meseci nakon glasanja on i drugi članovi narko klana su uhapšeni, a samo on je pušten na slobodu, navodno zato što ima depresiju i ne može da bude pritvaran.Na snimcima se čuje kako ovaj mafijaški bos u razgovoru sa gradonačelnikom Drača dogovara ko će iz Socijalističke partije ući u skupštinu, kao i za koga se kupuju glasovi.Između ostalog on je pozvao i šefa lokalnog vodovoda tražeći od njega da se pobrine da njegovi zaposleni glasalu za Socijalističku partiju i određenog kandidata."Bild“ tvrdi da i Rama ima tesne veze s narko mafijom i da mu zapadne policijske snage i albanska opozicija prebacuju da s novcem od druga kupuje glasove. To navodno dokazuje i jedan telefonski poziv Rame šefu regionalne izborne komisije tokom kojeg je upitao da li su izbori rpotekli po dogovoru.Rama, naravno, demantuje optužbe i sebe vidi kao žrtvu "nameštaljke“, ali kako konstatuje "Bild“, snimke koje je upravo albanska policija napravila ne može niko ukloniti.

MARKU POZVALA TUŽIOCE DA ISTRAŽE SLUČAJEVE POVEZANE SA RAMOM





Generalna tužiteljka Albanije Arta Marku izjavila je danas da s velikom pažnjom prati pitanje nekoliko tajnih materijala dobijenih prisluškivanjem koji su procurili u nemački list "Bild".





Kako prenosi albanska agencija ATA, ona je od tužilaca zaduženih za te predmete zatražila da ih završe što pre, bez gubljenja vremena, kao i da se istraži curenje poverljivih podataka u vezi s tim istraga.