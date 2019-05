Novosti online | 16. maj 2019. 22:28 | Komentara: 0

Prošlo je mesec dana otkako je razoran požar zahvatio Notr Dam. Dok se sakuplja novac za rekonstrukciju, arhitekte širom sveta daju svoje predloge za parisku katedralu. Neki od njih su zapanjili javnost.Rekonstrukcijom katedrale Notr Dam mora da se zaštiti njena univerzalna vrednost, ali to ne znači da treba da izgleda isto kao i ranije, rekli su u aprilu predstavnici Uneska koji su se sastali sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom.Makron je najavio da će se konačno rešenje izabrati na međunarodnom konkursu, koji još nije raspisan. Predlozi rešenja, međutim, već pristižu.Iz studija "Miysis" predlažu da se rekonstrukcijom Bogorodičine crkve sačuva njen originalni stil, ali i da ona na adekvatan način odražava naše doba.„Naše slike nemaju drugi cilj no da vas odvedu u alternativnu budućnost, koja verovatno nikada neće doći. Ona je pozitivna i inspirišuća, poštuje životnu okolinu“, naveli su u tom studiju, uz slike „Šume“. U pitanju je zastakljen park umesto starog krova Notr Dama, sa klupama i drvećem.PROČITAJTE JOŠ -Belgijski arhitekta Vensan Kalebo je predložio da se na krovu nalazi eko-centar za poljopivrednu proizvodnju, u kom će raditi volonteri. Bio bi to, takođe, centar za meditaciju.„Želimo da predstavimo jedan transcendentan projekat, simbol ekološke budućnosti koja nudi Parizu niz rešenja inspirisanih biomimikrijom, koja ovde predstavlja simbiozu između ljudi i prirode“, navodi se na sajtu ovog arhitekte.Neku vrstu staklene bašte napravio bi i studio NAB. Bila bi zadržana originalna silueta katedrale, ali bi i odražavala savremene potrebe čovečanstva – upotrebu prirodnih izvora energije. U tornju bi se nalazio pčelinjak na više nivoa.Francuski dizajner Matje Leaner imao je kontroverzan predlog koji bi iznova podsećao na aprilski požar: Na krovu bi se nalazio plamen od vulkanskog kamena sa pozlatom na vrhu. Kada je svoj predlog objavio na Instagramu, naišao je na veliki broj negativnih komentara. „Lepo, ljudi će reagovati isto kao i onda (kada se dogodio požar). Plakaće zbog te grozote“, napisao je jedan od njegovih pratilaca."Vizum Atelier" iz Bratislave bi želeo da ponovo oživi ideju iz 19 veka – da se Notr Dam poveže sa nebom bukvalno. Izgradio bi se uzan toranj koji bi se prostirao u visinu koliko je moguće, a iz njega bi se zatim emitovao svetlosni zrak.Arhitektonska kompanija "Ulf Mejergren Architects" sa sedištem u Stokholmu, predložila je da se celim krovom prostire bazen, čime bi se dobio „novi meditativni prostor sa jedinstvenim pogledom na Pariz“. Na taj način bi se ova katedrala više okrenula narodu i predstavljala bi prostor za razmišljanje i „unutrašnju refleksiju“.Ova kompanija je ranije predložila i da se u Stokholmu napravi "bazen večnosti" dug jedan kilometar.Arhitekta ETSAM-a (Madridske škole arhitekture) Maria Buej, koja je analizirala mnogo više predloga od prikazanih u ovom tekstu, u komentaru za Pais je navela da oni za sada nisu ostvarivi.(RTS)