Tanjug | 19. april 2019. 10:28 |

Otkriven mogući uzrok požara u Notr Damu

Nakon što je objavljeno da je za obnovu crkve Notr Dam u samo dva dana prikupljeno više od milijardu dolara, na društvenim mrežama su se pojavile prve kritike kojima je taj postupak nazvan i licemernim, piše hrvatski sajt Index.Iako se radi o vrednoj kulturnoj baštini, mnogi su u neverovatnom uspehu prikupljanja sredstava u tako kratkom roku prepoznali problem nepravilnog određivanja prioriteta, a jedan od najvećih kritičara na Tviteru ocenio je da su bogataši svojom akcijom brzog prikupljanja donacija demonstrirali da bi lako mogli i da "okončaju glad, siromaštvo, nedostatak zdravstvene nege, vode i obrazovanja u siromašnim zemljama".Prva greška u ovakvim prigovorima jeste to što oni idu za pretpostavkom da se velika sredstva prikupljaju isključivo na temelju racionalnih odluka, prenosi Indedž i dodaje da su iskustva i brojne studije pokazali su da se ljudi u davanju donacija više vode dobrom pričom, uprkos tome što se svi slažu da bi bilo dobro da to što daju ima najveći mogući učinak - maksimalno dobro za određenu količinu novca.Ljude na darivanje snažno pokreće i osećaj hitnosti, odnosno akutne nužde, a neko trajno i teško rešivo stanje, poput permanentnog siromaštva ljudi u nekom korumpiranom političkom sistemu, mnogo će teže aktivirati donatore nego neka akcija za žrtve katastrofalnog potresa.Kako se navodi, to ukazuje da se ljudi ne vode razumom nego srcem.U navedene kritike takođe je uključena i pogrešna premisa da bogataši koji daju za Notr Dam neće dati za gladnu i siromašnu decu.Statistike jedne humanitarne organizacije pokazuju da ljudi daju za brojne različite svrhe, te da je iznos koji je prikupljen za Notr Dam zapravo statistički beznačajan, budući da se ukupan iznos koji su u 2017. prikupile humanitarne organizacije samo u SAD kretao oko 410 milijardi dolara.