ŠVEDSKA vlada razmatra mogućnost zabrane upotrebe starih nordijskih runa, simbola koje su koristili vikinzi, jer ih brine “zloupotreba od strane neonacista”.

Ministar pravde Morgan Johanson istražuje da li bi ovo staro pismo trebalo zabraniti kako bi se obuzdale grupe koje šire mržnju, a svoju odluku će doneti do kraja maja, piše sajt Samhällsnytt.

Ako stupi na snagu ova mera bi mogla da utiče razne sfere života jer je vikinška simbolika široko rasprostranjena u zemlji iz koje potiču.

Mnogi Šveđani su besni zbog ove inicijative, posebno oni koji se izjašnjavaju kao pagani, pa se strahuje da bi njima mogla da bude ugrožena sloboda veroispovesti, što se krši sa Ustavom.

Nordijska Asa zajednica, najveća paganska organizacija u Švedskoj, je protiv regulacije drevnog kulturnog nasleđa. Oni smatraju da bi se ovako obrisao deo istorije, kulture i vere švedskog naroda, kao i da bi bila ugrožena sloboda izražavanja.

Švedski desničar i bivši parlamentarac Džef Al takođe osuđuje ovu ideju.

- Naša vlada zastupa multikulturalizam, ali nemamo prava na našu kulturu. Pokušavaju da cenzurišu naše kulturno nasleđe i zamagle naše korene. Peta kolona – napisao je član Švedskih Demokrata na Tviteru.

I korisnici društvenih mreža su ogorčeni, a neki kroz šalu pitaju da li će država finansirati ukanjanje tetovaža a pokrenuta je i peticija protiv zabrane, koja već ima preko 11 hiljada potpisa.

Iako je Treći rajh koristio neke nordijske simbole, danas su oni deo raznih logoa firmi, a između ostalog i oznaka za Bluetooth koji je dobio ime po danskom vikinškom vladaru Haraldu Plavozubom.

(rt.com)

Bluetooth was named after the 10th Scandivavian King Harald I. His runic initials can also be seen in the Bluetooth logo. #FunFactSunday pic.twitter.com/1YwHYAhXWZ