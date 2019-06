D. L. | 12. jun 2019. 17:17 | Komentara: 0

GRADONAČELNIK Banjaluke Igor Radojičić rekao je da dug grada iznosi 115 miliona konvertibilnih maraka, što je najmanji stepen zaduženosti u posljednjih desetak godina.Radojičić je naveo da je od 2013. godine dug grada smanjen za više od 60 miliona KM, iako je u prethodnih nekoliko godina bilo nekoliko kreditnih aranžmana za razvojne projekte.-Kada je reč o javnim finansijama politika je da se istovremeno ide sa smanjivanjem duga, koji sada iznosi 10 odsto, a zakonski je dozvoljeno 18, ali i omogući razvoj grada, odnosno da se zadužujemo za iznose koji su znatno manji od otplata duga, rekao je Radojičić novinarima u toku pauze zasedanja gradske skupštine.Govoreći o predlogu zaključka o davanju saglasnosti na povećanje cene usluga prikupljanja i odvoza komunalnog otpada iz domaćinstava, Radojičić je naveo da je prijedlog 19 odsto, odnosno 1,40 do 1,50 KM po prosečnom domaćinstvu ili dvosobnom stanu.-Jedna od promena odnosi se na učestalost odvoza smeća, te povećanje frekvencija odvoza i zahtev za nabavku specijalnog vozila za odvoz kabastog otpada, pojasnio je Radojičić.On je dodao da se novine odnose i na promene pravilnika, koji definiše zone prikupljanja otpada i nabavku novih kontejnera.-Samo prošle godine smo nabavili oko 300 kontejnera, a ove godine idemo u dodatnu nabavku, jer zahtevi sa terena su 530 posuda. Uprkos odlivu stanovništva povećava se količina smeća na regionalnoj deponiji u Ramićima, rekao je Radojičić.Predsednik Skupštine grada Banjaluka Zoran Talić istakao je da bi u narednom periodu preduzeće "Čistoća" trebalo da razmisli i o drugim modalitetima kreiranja cenovnika.-Otpad ne prave kvadrati, već ljudi, i obračun se trenutno vrši prema kvadraturi, pa imamo situaciju da u jednom stanu iste kvadrature može da živi više članova ili samo jedan član i oni plaćaju isto, rekao je Talić.On smatra i da bi povećanje cene trebalo da ide u pravcu poboljšanja kvaliteta usluga.Kada je reč o gradskom dugu, Talić je naveo da je on znatno smanjen.-U poslednje dve godine kreditiranje je pre svega išlo u pravcu realizacije različitih investicija i razvojnu komponentu, rekao je Talić.Nezavisni odbornik u Skupštini Banjaluke Mirna Savić Banjac rekla je da opozicija neće podržati predlog za povećanje cena odvoženja komunalnog otpada, jer to treba da podrazumeva i poboljšanje usluge.-U 21. veku je neprihvatljivo da samo nekoliko mesta u gradu postoje kontejneri za različite vrste otpada, naglasila je ona.Ona je dodala i da nije u redu da Skupština donosi odluku o povećanju cena odvoza smeća bez ikakvih informacija o finansijskom poslovanju preduzeća "Čistoća".