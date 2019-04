D.L. | 30. april 2019. 21:00 | Komentara: 0

Koncertom studenata Akademije umetnosti Univerziteta u Banjaluci Nikoline Đekanović i Marija Nikoski Dan Đića, u Banjaluci je počelo obeležavanje Svetskog dana džeza manifestacijom pod nazivom "DžezRez", čiji je cilj da afirmiše ovu vrstu muzike u gradu.Predstavnik Udruženja građana "Rez" Saša Berendika rekao je da džez u Banjaluci ima veliki potencijal.-U Banjaluci se džez svira dugi niz godina, te nam je suštinski zadatak da afirmišemo domaće muzičare i scenu, ali i da publici predstavimo ovu vrstu muzike i pokažemo da je i te kako živa, rekao je Berendika novinarima pre otvaranja manifestacije.On je istakao da je kvalitet džeza u slobodi izvođača da muzički izraz definiše na svoj način, kao i u improvizaciji kroz koju publika komunicira sa muzičarem.Predstavnik Fondacije "Evropska prestonica kulture Banjaluka 2024" Marko Bilbija rekao je da je ova manifestacija jedan od značajnih legata projekta kandidature Banjaluke za evropsku prestonicu kulture.-Ovaj projekat već ima značajne rezultate koji pokazuju da i u pripremnoj fazi imamo dobar uticaj na razvoj kulture i umetnosti, ali i urbani razvoj grada, naveo je Bilbija.On je dodao da je jedan od ciljeva manifestacije da nekadašnjoj sceni "Bašta sljezove boje", na kojoj su održavani koncerti, vrati primarnu funkciju, a to je razvoj muzičke scene.Student četvrte godine Akademije umetnosti banjalučkog Univerziteta Mario Nikolić izrazio je zadovoljstvo što se u Banjaluci prvi put organizuje ovako značajna manifestacija, te što će imati priliku da doprinese afirmaciji džeza."Treba da se svi maksimalno potrudimo da kod mladih probudimo svijest o muzici, da im približimo kvalitetnu muziku kao što je džez jer ćemo jedino tako imati publiku", rekao je Nikolić.U okviru obilježavanja Svetskog dana džeza, u Kulturnom centru Banski dvor postavljena je izložba fotografija "Bašta sljezove boje" autora Slobodana Rašića Bobare, a Oleg Soldat će održati predavanje "Od čaršije do džeza - kargo kultovi".Muzički deo programa počeće defileom Tamburaškog orkestra Banjaluka i Policijskog orkestra od Banskog dvora do scene "Bašta sljezove boje", a biće nastavljen koncertima banjalučkih džez izvođača na ovoj sceni."DžezRez", čiji je ovogodišnji moto "Kvinsi Džons ponovo u Banjaluci", održava se pod pokroviteljstvom grada u okviru manifestacije "Proljeće u Banjaluci", a uz podršku Ambasade SAD.Manifestacija je posvećena legendi džeza Kvinsiju Džonsu, čiji je orkestar pre nekoliko decenija svirao u Banjaluci.