N. ĐURIĆ | 07. februar 2019. 19:46 | Komentara: 0

LEKARI Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banjaluci još pokušavaju da saniraju više posekotina po glavi i frakturu lobanje domara u OŠ "Ivo Andrić" u Kulašima kod Prnjavora Milanka Pančića (58).

Istovremeno, petnaestogodišnji učenik devetog razreda pomenute obrazovne ustanove, koji mu je naneo tako teške povrede upućen je na banjalučku psihijatriju na - posmatranje. Naime, policija i istražni organi sami nikako ne mogu da dokuče šta je to nagnalo ovog osnovca da domaru u ložionici zada više udaraca sekirom. Bez pomoći stručnjaka za ljudsku dušu, ovdašnja policija je događaj koji je uznemirio sve u Prnjavoru okvalifikovala kao ubistvo u pokušaju...

Pročitajte još - HOROR U OSNOVNOJ ŠKOLI: Učenik napao domara sekirom, bore mu se za život

- Maloletnik je u skladu sa odrebama Zakona o zaštiti i postupanju sa decom i maloletnicima u krivičnom postupku ispitan na okolnosti izvršenja krivičnog dela. Obavešten je tužilac za maloletnike Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci i po njegovim instrukcijama se preduzimaju dalje mere i radnje - saopšteno je iz banjalučke Policijske uprave.

STANjE DOMARA - STABILNO - PACIJENTA je sa ozbiljnim povredama glave primio dežurni lekar dr Dragoslav Brkić, zbrinut je u Službi za neurohirurgiju i njegovo zdravstveno stanje je trenutno stabilno. Ipak, ostaje na daljem lečenju i opservaciji - saopšteno je iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banjaluci.

I, dok naš sagovornik, dobro upućen u detalje krvavog pira, uz molbu da ostane anoniman, svedoči da se petnaestogodišnjak, navodno, odavno pripremamo "da nekoga ubije, a izbor je slučajno pao na nesrećnog domara", povređeni Pančić je još u prnjavorskom Domu zdravlja rekao: - Ne znam šta mu bi? Više puta me je udario sekirom, a znam ga kao dobro dete.

Nezvanično se saznaje i to da je, čuvši sve ovo, maloletnik rekao da mu je žao domara Milanka, da nije on trebalo da mu bude meta, ali se sekire mašio jer ga je na to, navodno, duže od mesec dana nagonio neki unutrašnji glas...

- Svi smo u šoku, jer ništa nije nagoveštavalo ovakvu tragediju - kratko je poručio direktor OŠ "Ivo Andrić" Željko Rudonjić.

U Kulašima i na društvenim mrežama za domara Pančića svi imaju samo reči hvale, a za njegovog napadača se zna da je dete razvedenih roditelja koje sa majkom živi nedaleko od ovog mesta.