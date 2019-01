J. MATIJEVIĆ | 23. januar 2019. 21:08 |

POLICAJAC Miloš Milošević (31), iz Aleksinca, dobitnik je 56. prestižne titule najplemenitijeg pojedinca u minuloj godini. To je u sredu odlučio specijalni žiri “Večernjih novosti”, predvođen akademikom Matijom Bećkovićem, u našoj tradicionalnoj, 56. akciji “Najplemenitiji podvig godine”.

Milošević je uspeo da, u noći 17. juna, spreči masakr u centru Niša. Goloruk se bacio na pomahnitalog napadača koji je ispred kafića “Manila” automatskom puškom pucao na radnika obezbeđenja i prolaznike, ranivši pet osoba. Milošević je tada zadobio sedam prostrelnih rana i 20 povreda od rikošeta, a njegov oporavak još traje. Za žiri je njegovo delo primer hrabrosti i čoveštva.

- Ovaj mladi policajac je vaskrsli primer iz naše epske poezije kada junak zadobije sedam ljutih rana da bi zaštitio nejač - rekao je akademik Bećković. - Takva dela su u nadležnosti nekih viših, dobrih sila, jer onaj ko načini takav podvig sekundu pre toga nije znao da je za to sposoban, a sekundu posle se čudio šta je sve od sebe samog doživeo. To je veliko iskušenje, budući da čovek ne zna ko sve u njemu živi, a kada se takvo nešto desi, on samog sebe nadmaši. Ne verujem da se takva dela čine svesno i ne verujem da iko unapred zna da je za to sposoban. Potrebno je da se okolnosti tako udese i da se na pitanje “biti il’ ne biti” odgovori ovakvom hrabrošću.

Pročitajte još - "NAJPLEMENITIJI PODVIG GODINE": Golim rukama na rafale

Zadivljen plemenitošću petorice Banaćana koji su donirajući kožu spasli život dvojici radnika NIS, žiri je odlučio da zlatnom plaketom za najplemenitiji kolektivni podvig nagradi Jovana Mijatovića iz Banatskog Despotovca i Savu Zorića, Đorđa Čičulića, Damira Komlenića i Stojana Miškovića iz Kikinde. Vođeni jedino iskrenom željom da pomognu, postali su tihi heroji Srbije. Posle operacija govorili su da se nisu ni trenutak dvoumili. Tako misle i danas, iako još vidaju rane od zahtevne transplantacije.

Đorđe Čičulić, Stojan Mišković, Jovan Mijatović, Damir Komlenić i Sava Zorić

Hrabrom Miloradu Jovanoviću (60), iz Belegiša, posthumno je dodeljena zlatna plaketa za najplemenitiji podvig. Spasavajući život unuke Aleksandre, Milorad je dao - svoj. Utopio se u Dunavu dok je dvanaestogodišnju devojčicu otimao od reke. Iako je imao samo jednu ruku, smogao je snage da unuku izgura ka obali i u trenutku je nestao pod vodom...

Zlatnu plaketu za dečji podvig žiri je dodelio Ognjenu Damljanoviću (18) iz Užica. Odvažni maturant spasao je, 17. marta, četvorogodišnjeg Lazara iz ledene, nabujale Đetinje. Držeći dečakovu glavu iznad vode, mladi heroj je uspeo da mališana izvuče na obalu.

Ognjen Damljanović

Pročitajte još - "NAJPLEMENITIJI PODVIG GODINE": Donirali kožu, želja da pomognu veća od svih bolova!

Srebrne plakete “Večernjih novosti” dobiće Vladeta Zarubica, Vojin Radović i Vesko Božović iz Podgorice, učiteljica Gorica Dimitrijević iz Kragujevca, policajci Nemanja Trivun i Đorđe Elek iz Foče, monasi manastira Zočište kod Orahovca, Marko Jovanović iz Niša, Milica Đekić, pripadnica Vojske Srbije iz Kraljeva, vatrogasac Dragan Vujović iz Užica, Nataša Mladenović iz Ježevice i Predrag Adamović iz Banjaluke.

Zlatne i srebrne plakete za najplemenitiji podvig godine našim podvižnicima biće uručene 12. februra u 12 časova u Skupštini grada Beograda.

ŽIRI

UZ Matiju Bećkovića, u žiriju “Najplemenitijeg podviga godine” bili su i akademik Dušan Kovačević, glumice Tanja Bošković i Rada Đuričin, načelnik VMA pukovnik profesor dr Miroslav Vukosavljević, humanitarac Arno Gujon, novinar Branko Stanković, direktor “Komtrejda” Veselin Jevrosimović i glavni i odgovorni urednik svih izdanja Kompanije “Novosti” Milorad Vučelić.

Sa sastanka žirija "Večernjih novosti",Foto P. Milošević



SPECIJALNE PLAKETE IVANU I IRENI

SPECIJALNO priznanje žirija za najplemenitiji podvig biće uručeno i Ivanu Karadžiću, roniocu srpskog porekla, koji je učestvovao u spasavanju dečaka iz paćine u Tajlandu, kao i Ireni Ivić Drobnjak iz Milvokija, čija je plemenitost pri spasavanju malog migranta zadivila svet.

- Ponosni smo i na naše Srbe u svetu koji su pomagali drugima - rekao je Bećković. - Važno je da uočimo kako naši ljudi, gde god da žive, učestvuju u ovoj našoj akciji. Njihovu hrabrost i plemenitost gledao je ceo svet i nikome nije bilo potrebno objašnjenje o kakvim je podvizima reč.