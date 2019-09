D. M. - V. M. | 16. septembar 2019. 07:24 |

SRBIJA sada prvi put ima u američkoj vladi partnera koji želi da je sasluša po najtežim pitanjima, čak i ako se po njima nikada ne postigne dogovor. Neću da budem predsednik zemlje koja će imati Ameriku za neprijatelja. Srbiji je bilo dosta krvi i propadanja, hoćemo posao, puteve i da živimo bolje. I zato vas molim da taj naš vapaj razumete.

Ove snažne poruke poslao je u nedelju predsednik Srbije Aleksandar Vučić odlazećem američkom ambasadoru Kajlu Skotu, ali i SAD u celini. O obnovi prijateljstva i savezništva sa Amerikom, Vučić je govorio na simboličnom mestu, u Pranjanima, gde je obeležena 75. godišnjice početka operacije "Halijard", tokom koje je u Drugom svetskom ratu spaseno 500 savezičkih pilota, u najvećem broju Amerikanaca.

Srpski predsednik imao je i reči opomene za Vašington:

- Na drugačiji način ću da postavim jednačinu, koju je postavio Skot u svom govoru, da smo imali loše odnose za vreme Slobodana Miloševića. Kako smo, posle veličanstvenog savezništva u Prvom i Drugom svetskom ratu, uspeli da od Amerikanaca, velikih prijatelja, napravimo neprijatelja? A SAD neka se zapitaju, da li su i oni, zbog svojih globalnih sukoba sa nekim velikim silama, žrtvovali jednog od najvećih i najlojalnijih saveznika i stali na stranu svih drugih na prostoru bivše Jugoslavije, iz ne baš jasnih razloga.

Vučić je jasno poručio i da Srbija, zbog žrtava koje je podnela u borbi protiv fašizma, neće dozvoliti reviziju istorije:

- Nećemo dozvoliti da napaćeni srpski narod naknadno bude proglašavan za fašističke sluge i agresora na ovim prostorima. U svetu postoje samo četiri naroda koja su, proporcionalno broju stanovnika, platila veću cenu slobode u tom sukobu, od Srba.

Podsetio je da su Srbi podigli ustanak u Drugom svetskom ratu, ne samo u Srbiji nego i u Hrvatskoj i u BiH, a da su svoje antifašističko opredeljenje pokazali i kroz borbu partizanskih jedinica širom Jugoslavije, i aktivnostima Jugoslovenske vojske u otadžbini, koja je i kroz misiju spasavanja savezničkih pilota iskazala svoj otpor okupatoru.

Kirk Smit pukovnik, Zlatomir Grujić, Kajl Skot i Aleksandar Vučić,foto Tanjug



Bilo je dirljivo u nedelju gledati zagrljaje potomaka onih koji su spaseni i onih koji su se žrtvovali i spasavali. To je primetio i ambasador Skot, koji je pred više od 7.000 okupljenih na Galovića brdu, poručio:

- Herojstvo Srba u Pranjanima jedan je od najsvetlijih momenata hrabrosti u Drugom svetskom ratu. SAD to nikada neće zaboraviti. Neka nam sećanje na to junaštvo posluži kao blistavi primer za budućnost. Molimo se da ratne strahote nikada više ne dodirnu tlo Srbije - rekao je on.

Vučić se osvrnuo i na odlazak savetnika predsednika SAD Donalda Trampa za nacionalnu bezbednost Džona Boltona, poručivši da će nastaviti razgovore sa američkom administracijom kako bi se našao neki zajednički imenitelj, i sa njima i sa Albancima, i obezbedio trajni mir.



Predsednik Vučić na obeležavanju 75. godišnjice "operacije halijard" u Pranjanima, foto Tanjug



OBNOVA MESTA SUSRETA TITA I DRAŽE

VLADA Srbije izdvojiće 158.000 evra da se uredi prostor gde je u Drugom svetskom ratu bio improvizovan aerodrom sa kojeg su saveznički avioni prevozili oborene pilote. Takođe, Vučić je obećao i da će država pomoći u obnovi čuvene kafane u selu Brajići, gde su se 1941. sastali Josip Broz Tito i Dragoljub Draža Mihailović. Vučić je u Pranjanima razgovarao i sa Miroslavom Nikitovićem iz sela Miokovci, u čijoj kući su se krila četiri američka pilota. Predsednik Srbije dobio je na poklon knjigu "Zaboravljenih 500", o misiji "Halijard" i to lično od njenog autora Gregorija Frimana.





Predsednik sa Svetozarom Bajićem,foto Tanjug



BEZ POLICIJE

PREDSEDNIK Vučić poručio je onima koji su protestovali ispred Rektorata BU da neće biti intervencije policije koju priželjkuju, a sa idejom da pokažu da je, navodno, ugrožena autonomija univerziteta.

- Oni koji protestuju ne poštuju svoj Univerzitet, jer, pored ostalog, u njega ulaze u kratkim pantalonama. Među njima ima ljudi koji evidentno nisu studenti. Kakav je to predstavnik studenata koji ima 31 godinu? Zamislite da moja kćerka sa 17 godina ide u jaslice da štrajkuje?

foto Tanjug



OPASNOSTI DEKLARACIJE SDA

ŠEF srpske države rekao je da se plaši da Deklaracija Stranke demokratske akcije BiH, Bakira Izetbegovića, koja želi da vrati "Republiku BiH", sa administrativnim centrom u Sarajevu, mnogo važnija nego što neko želi da je predstavi:

- Srbija je garant Dejtonskog mirovnog sporazuma, zalažemo se za dogovor sva tri naroda koji žive u BiH i svako rešenje bez toga, plašim se, ne bi vodilo u najboljem smeru. Pažljivo ću pročitati programska dokumenta SDA.