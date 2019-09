Vučić je ukazao da ambasador SAD u Srbiji Kajl Skot za nepune dve nedelje napušta Srbiju, i da mu je zahvalan na onome što je činio na popravljanju odnosa dve zemlje, što je bio otvoren za razgovore, koji nisu, neretko, bili laki, jer im se nisu uvek interesi poklapali, pre svega oko Kosova i Metohije.



Ambasadoru Skotu je rekao da iz publike nije čuo nijedan zvižduk, samo jednog čoveka koji je rekao, i to ne preteći, već želeći da kaže da mu je žao što su SAD pogrešle oko Kosova.









„To govori koliko srpski narod voli i čeka bolje odnose sa SAD. Nema Srbina ovde koji na ovakve reči ne aplaudira. Molim vas, a znam da nećete zbog male Srbije da menjate spoljnu politiku, da prenesete vašoj vladi, koja po prvi put posle mnogo godina želi da nas čuje, ne kažem da se slažu, ali žele da nas saslušaju po pitanjimkoja su najteža za nas i oko kojih se nikada nećemo dogovoriti, da neću da budem predsednik zemlje koja ima Ameriku za neprijatelja. Srbiji je bilo dosta krvi, propadanja, hoće posao, puteve i autoputeve, da živi bolje i zato vas molim da taj naš vapaj razumete", rekao je Vučić.

Prisutne je zamolio za aplauz, kako je kazao, za srpsku legendu, Srbina Krajišnika iz Slavonije i Like Davida Vujića, jednog od sedmorice veličanstvenih koji su obezebdili da Amerikanci kroče svojom nogom na mesec.

"To je legenda Amerike, ali i srpska legenda koja se nikada nije odrekla svojih korena, koja dolazti u srce Srbije da bi bio sa svojim narodom. Nema kog Srbina u svojoj kući nije primio, kome nisu dobrodošlicu ukazali, i to srpsko gostoprmstvo pokazao i Amerikancima. Ono što je radio je radio sa još šestoricom Srba, Srba sa svih prostora bivše Jugoslavije. Bili su američka pamet da bi se popeli na mesec. Molimo da deo tog malog duga koji smo pružiili SAD samo kroz malo više razumevanja vratite", naglasio je on.





Vučić je naglasio da će Srbija u svakom znaku i potezu SAD tražiti simbole prijateljstva i rekao da veruje u prijatestvo Srbije i Amerike.