Sramno je porediti Srbe i Hrvate kad je reč o doprinosu u antifašističkoj borbi u Drugom svetskom ratu, rekao je u nedelju veče predsednik Aleksandar Vučić povodom izjave hrvatske predsednice Kolinde Grabar Kitarović da je hrvatski narod, srazmerno broju stanovnika, najviše doprineo antifašističkoj borbi u Evropi. "Više je nego sramno porediti Srbe i Hrvate, naročito što je ustanak u Hrvatskoj podignut u mestu Srb, čisto srpsko mesto, podigli su ga Srbi", rekao je Vučić za televiziju Pink.

Upitan da li je izjava predsednice Hrvatske u funkciji predizborne kampanje, Vučić je rekao da ga je sramota i da odgovori na to pitanje jer bi, kaže, "možda bio vulgaran".

"Beograd je oslobođen 20. oktobra 1944. godine. 10, 12 i 15. marta 1945. imate zvanične izjave upravnika koncentracionog logora Jasenovac, koji kaže da čvrsto stoji ustaška nacionalna čizma u Jasenovcu i da se povlačiti neće. To je šest meseci pošto je Beograd oslobođen... Toliko o tome ko je i kakvom pokretu pripadao", rekao je Vučić.

Govoreći o Hrvatskoj, Vučić je rekao da je NDH bila dobrovoljna nacistička tvorevina, da nikad nije bila pokorena i okupirana od strane Nemačke i da nisu bili bombardovani, poput Beograda.

"Beograd je imao marionetsku vladu pošto je vlada Kraljevine Jugoslavije poražena, mnogo ljudi je to krvavo platilo. A Zagreb je, uz Maribor, Linc i Beč na najtopliji način primio Nemce", rekao je Vučić.

Upitan zašto Srbija nije pozvana u Varšavu, Vučić je rekao da nas neki doživljavaju kao ruske saveznike i da zato moraju da budu kažnjeni, kao i da je u pitanju revizionizam.

On je rekao da u početku nije bio srećan što nije pozvan na obeležavanje početka Drugog svetskog rata u Varšavu, ali da je danas, kada je video izjave Grabar Kitarović, ipak srećan što nije bio tamo.

"Možda bih nešto i napravio, možda bolje da nisam išao tamo", rekao je Vučić i istakao da će sledeće godine ići na Crveni trg na Dan pobede, gde će biti najveći broj onih koji su zaslužni za slom fašizma.

Podsetio je da je oko 15,5 miliona Rusa i Belorusa stradalo u borbi protiv fašizma.

Predsednik je istakao da su Srbi jedan od najstradalnijih naroda proporcionalno broju stanovnika, uz Jevreje, Ruse, Beloruse, Poljake.

Dodao je da je u Drugom svetskom ratu stradalo i 125.000 Amerikanaca, ali da je njihov doprinos u pobedi bio veći od, recimo, srpskog, zbog njihove globalne snage i oružja.

OZBILjNA BORBA PROTIV KORUPCIJE, SVI ĆE ODGOVARATI

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da nijedan tajkun ili političar neće biti zaštićen i da će pravda biti vraćena narodu u ruke, jer je to od presudnog značaja za budućnost zemlje.

"Mnogi ljudi u ovoj zemlji su mislili da tajkuni i političari moraju da budu zaštićeni, jer mogu da kupe sve. Moj odgovor je da to nije moguće i da će svako biti jednak pred zakonom. To malo pravde moramo da vratimo narodu u ruke i da svako odgovora bez obzira koliko novca ima, koliko je miliona uzeo sebi i bez obzira na to koliko je umešan u politiku i na kojoj se funkciji nalazi", poručio je Vučić.

On je gostujući na Pinku rekao da je Srbiji potrebna ozbiljna borba protiv korupcije i više pravde za naše građane.

Kaže da je ova vlast bila u stanju da uhapsi pet ili šest predsednika opština koji pripadaju SNS i da pritom nisu govorili da je to politički ili neki drugi progon, dok na primer "protiv Zelenovića iz Šapca kada nešto podnesete, iako ima 50 krivičnih prijava protiv njega, to je onda politički progon".

Vučić je naglasio da nije niti tužilac niti sudija ni po pitanju afere u vezi sa Dajrekt medijom, ali da građani treba da znaju da je Dragan Ðilas bio državni funkcioner kada je sa svoje četiri kompanije zaradio 619 milina evra, što je gradnja 2.000 obdaništa, od čega je 105 miliona evra bila neto dobit.

Naglasio je da je samo za tu neto dobit moglo da se napravi 300 do 500 obdaništa.

Vučić je rekao da je za razliku od toga u medijima opozicije moglo samo da se čuje o navodnom tenku, iako ima zalivenu cev i nalazio se na zemljištu Crvene Zvezde.

"Nekome je smetao taj tenk i tu se vidi to licemerje", primetio je predsednik.

Kada je reč o promeni ljudi u SNS, Vučić je ponovio da će biti promenjeno najmanje 50 odsto ljudi na listi za poslanike, kao i da će ta lista biti podmlađena.

"Najmanje 50 odsto ministara ćemo promeniti", poručio je Vučić ističući da želi novu "krv" i ljude koji će uneti novu energiju, jer ljudi koji su na vlasti ne žele razvoj stranke zbog svoje vlasti.

Vučić kaže da će zato pustiti "nove ventile za nove ljude", ne samo mlade već i starije koji nisu mogli da dokažu svoje sposobnosti.

Dodao je da su neki i sedam godina već ministri i da će morati da se suoče sa promenama.

On je istakao, takođe, da baš hoće da učestvuje u kampanji i da pomogne SNS-u, kako bi jedan mandat ostavio mladima, kao i da je to njegov dug ne prema SNS već Srbiji.

Na pitanje zašto Boris Tadić nije mogao da očisti svoje redove iako je to najavljivao, Vučić kaže da nije mogao da očisti Ðilasa niti Dušana Petrovića, jer imaju novac i da i danas ne može bez njih dvojice.

Predsednik dodaje da su Đilas i Petrović uništavali banke i tajkunima davali kredite bez ikakvog jemstva i tako uništili privredni i bankarski sistem, ali i da će "za sve sto je naredio Petrović u Špacu odgovarati Zelenović".

Naglasio je da u SNS ima dosta boraca i da se uvek isti bore i tom prilikom pomenuo "Martinovića, Orlića, Maju Gojković i Đukanovića i druge, dok se, sa druge strane, isti oglašavaju samo kada je neka lepa vest, ali ne i kada treba primiti udarac.

"Računajte na borbu i da morate da govorite istinu i da će ljudi uvek da poštuju borce", naveo je Vučić.

Dodao je da je u Pinkiju danas na sednici GO SNS bilo oko 3.000 ljudi i da su oni koji nisu članovi GO bili na tribinama i tapšali za različite stvari u odnosu na funkcionere SNS i da upravo zato moraju da se menjaju stvari.

Vučić je rekao da se ni njemu ne javljaju lokalni funkcioneri iz SNS sa izgovorom kako nemaju njegov broj i istakao da to pokazuje da se ne javljaju običnim građanima i ponovo poručio da moraju da komuniciraju sa ljudima.

PALMER ĆE SPROVODITI POLITIKU SAD SNAŽNO, ČAK BRUTALNO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će Metju Palmer, imenovan za specijalnog izaslanika SAD za Balkan, sprovoditi politku SAD - snažno, ponekad čak i brutalno i da su priče da će nama biti naklonjeniji, jer je "srpski zet" smešne.

U emisiji "Hit tvit" TV Pink, na pitanje da li se može očekivati da zahvaljujući njegovom angažmanu incidenti, kao večerašnji, kada su u Kosovskoj Mitrovici Albanci napali srpskog dečaka, budu ređi, Vučić kaže:

"Palmer je odgovoran, ozbiljan i marljiv čovek. Smešno mi je to kada kažu da je srpski zet, pa će nama biti naklonjeniji, smešno i budalasto. On će sprovoditi politiku SAD snažno, ponekad i brutalno i nama ne predstoje nikakvi laki zadaci. A da li je sposoban i da li je odgovoran - svakako da jeste."

Dodao je da ne očekuje lako vreme za Srbiju.

Kako kaže, Albanci se u svojoj borbi za glasove, kao i drugi na prostorima bivše Jugoslavije, upinju da dokažu antisrpski pristup i anti-Beograd stav.

"To im je jedina politika koju imaju, i u takvoj atmosferi ovakvi incidenti su više nego mogući", rekao je on.

ZLA NAMERA DELA OPOZICIJE, BOJKOT ĆE ŠTETITI SRBIJI

Predsednik Aleksandar Vucicć rekao je da se vidi zla namera političkog bloka koji nema ništa drugo osim bojkota kao opciju, jer ih narod neće, ali i da postoji opasnost da se bojkotom nanese šteta državi Srbiji.

"To će svakako biti slučaj. Pravljenja štete u smislu pravljenja problema i tenzija u zemlji i pred međunarodnim faktorima", rekao je Vučić gostujući na tv Pink.

On je kazao da je razgovarao u parlamentu sa predstavnicima CRTE i da je prihvatio svih pet glavnih njihovih zahteva u vezi sa predstojećim izborima, ali da to opoziciju ne interesuje već samo bojkot izbora.

"Bili smo spremni da prihvatimo najveći broj uslova koje su postavili oni koji su njihovih pomagači, kao što su CRTA i CESID. Nisu to neutralni ljudi, to su laži. Spremni smo da prihvatimo 80 ili 90 odsto, to jest najveći deo tih preporuka, ali oni nisu zainteresovani za to", kaže Vučić i dodaje da treba da se unapredi rad parlamenta.

Pet zahteva smo u roku od sedam dana ispunili, naglasio je on.

Precizirao je da je prvi zahtev bio da više nema zakona po hitnom postupku, iako su za vreme bivše vlasti svi zakoni bili po hitnom postupku.

Dodao je da već tri meseca nema zakona po hitnom postupku, zatim da je drugi zahtev bio da u skupštini moraju da budu javna slušanja, treći da moraju da se stave izveštaji nezavisnih organa i institucija na plenarnu raspavu u parlament pošto to nije urađeno bilo prošle godine niti početkom ove godine.

"Zatim opozicija ima problem sa amandmanima, prihvaćeno je iako napišu na 100 članova - briše se. Peti zahtev je bio da u raspravu o budžetu ne stavljamo sa ostalim tačkama dnevnog reda i ostalim zakonima već da mora samostalno da ide. To smo rekli i imaće dvostruko vreme. Ipak, nigde nisu rekli da smo prihvatili sve to, niti su pokazali. Tu vidite zlu nameru političkog bloka koji nema ništa drugo osim bojkota kao opciju jer ih narod neće", naglasio je Vučić.

Kaže da postoji povećano interesovanje međunarodnih posrednika za Srbiju, kao i da su pojedini dobronamerni, dok drugi nisu.

Vučić je rekao da su pojedini ljudi naseli na različite priče o nepostojanju demokratije u Srbiji.

Podsetio je da je pobede na predsedničkim izborima 2017. bila čista kao suza, najubedljivija od Miloševićeve pobede 1991. godine i da je preduzeo najteže reforme i da će plate za dva mesca biti od 35 do 60 odsto više u odnosu na period pre smanjenje.

On je napomenuo je suština u tome da neko hoće da nam oteža poziciju oko KiM i da su tu različiti interesi upleteni i da je upravo on najsnažnija tačka otpora nezavisnosti Kosova, tako što Srbija ne bi dobila ništa..

Vučić je rekao da su neki predali Kosovo 2008. godine, dok se sada Srbija bori za Kosovo i počela je da podiže zemlju.

Komentarišući izjavu Borisa Tadića da je ostavio sve čisto, Vučić kaže da mu je ostavio nezavisno Kosovo, EULEX i EU da se time bave, stotine zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova, granice na Jarinju i Brnjaku, ali da nije želeo da dalje komentariše njegove izjave, rekavši da će ljudi sami proceniti.

"Danas se Srbija podiže, gradi se na svakom koraku, autoputevi kao pečurke posle kiše niču. U takvim uslovima mi smo zemlju počeli da podižemo, danas je Srbija zemlja koja se gradi, nisu to samo autoputevi, nisu to ni pruge koje gradimo ni prema Budimpešti ni prema Crnoj Gori, to je podizanje celog jednog sistema, naše je da digitalizujemo Srbiju, da napravimo brz internet, sve to podižete u Srbiji, otvorio sam sam 126 fabrika, ostvarili smo sigurnost, povećanje plata i penzija".









Govoreći o izborima, kaže da je opoziciji sinula ideja da stvaramo prelaznu vladu.

"Sviđa im se makedonski scenario. Svida im se Boki 13, žele da kradu pare i da dođu na vlast a da narod ne glasa za njih. Ja im poručujem da to neću dozvoliti dok sam živ. U ovoj zemlji vlada demokratija i dok sam živ neće me ubediti da srušim svoju zemlju", istakao je Vučić.

"Neću nikada pristati da se doved na vlast lezilebović koji imaju tri odsto glasova. To nikada ne mogu da dobiju. U ovoj zemlji će demokratija da vlada, kada dobijete većinu daću vam mandat", poručio je Vučić.

On je rekao da postoji opasnost da opozicija izazove sukobe te dodao da će se njihova nemoć dolaziti do izražaja i da će nastaviti još oštrije.

Vučić je rekao da je podrška opozicije sve manja, navodeći da ih je bilo između 400 i 500 na protestu dok je 65.000 ljudi bilo da vidi Trg republike.

"Kada vidite ljude koji se napinju, popnu se na prozor predsednika, zakače toalet papir, vi se pitate šta je smisao. Smisao je to što zbog prevelike nervoze, zbog kriminalnih afera u koje su upleteni, ne mogu da ponude ni plan ni program... Nastaviće se to, biće još oštrije jer će nemoć dolaziti do izražaja", rekao je Vučić.

On je istakao da će bojkot opozicije iskoristiti druge snage koje će se pozicionirati, postati deo parlamenta, postati nova opozicija, možda i nova vlast.

"Ljudi će se boriti za svoje demokratsko pravo i niko ih neće sprečiti da glasaju", rekao je Vučić.

On je rekao da to neće uspeti ni sa ni bez inostrane pomoći.

"Taj film neće gledati jer je naš posao da omogućimo ljudima da slobodno izađu na izbore", rekao je Vučić.

On je naveo da je 2016. godine 53 odsto građana izašlo na izbore.

"Ako oni bojkotuju, za nas je sve preko 40 odsto čudesan rezultat", rekao je Vučić.

Govoreći o napadima na njega, Vučić je rekao da oni koji su krali sada moraju da kriminalizuju drugu stranu.

On je rekao da je bivši gradonačelnik, zamenik predsednika DS, ministar za nacionalni investicioni plan, uzeo 619 miliona evra dok je obavljao te funkcije i da ne može da zamisli da danas postoji takav tajkun u srpskoj vlasti.

Komentarišući navode da je njegov brat ostavio 200 miliona funti u banci u Londonu, Vučić je rekao da se čuo sa svojim bratom, koji mu je rekao da nikada nije ni bio u Londonu i da nema vizu za Veliku Britaniju već šest godina.

Govoreći o košarkašu Kaliniću, za kojeg su rekli da nije pozvan na svetsko prvenstvo jer je tako predsednik Srbije tražio, Vučić je rekao da je Kalinić za njega jedan od najboljih na svetu i da bi ga on pozvao.

Komentarišući navode da ima kuću na Bežanijskoj kosi, Vučić kaže da pet šest godina nije bio tamo.

On kaže da tako o njemu govore oni koji na taj način pokušavaju da ubede građane u svoje laži, misleći da će im građani, kada čuju deset puta laž, pomisle da je to istina.

Kaže da mu nije teško da odgovori na sve laži, ali da niko nije odgovorio na 619 miliona evra.

"Niko nije rekao da je to laž", rekao je Vučić.Ne razumem one koji žele sve najgore svom gradu

NE RAZUMEM ONE KOJI ŽELE SVE NAJGORE SVOM GRADU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras, povodom otvaranja Trga Republike, ali i kritika da to nije dobro odrađeno, da misli da je u Beogradu mnogo toga urađeno, da je budžet grada danas 600 miliona evra veći i da zato grad može da cveta i da se razvija.

Na TV Pink na opasku novinara da mnogi kažu da sadašnja vlast radi dosta, ali "da nema ukusa", Vučić kaže:

"Nisam ja gradio, ali meni Beograd izgleda prelepo i izgledaće sve moćnije i snažnije, a pošto sam obišao celu Evropu i svet mogu da kažem da promenadu koju imamo najlepša - lepša od Tel Aviva, Osla, pa čak i Barselone. Ali, neka svako sam proceni. Ponosan sam na to koliko se ulaže. A politiku u kojoj je glavno kako ćete nekog da uvredite, to su argumenti koje ne mogu da prihvatim."

Povodom jučerašnjeg incidenta na Trgu , Vučić kaže da je napadnuti Nemanja Joksimović "vaspitan i pristojan" i da je čak iznenađen hrabrošću koju je pakazao:

"Ali, ne razumem smisao. Ovo je , dakle, trg, tu se vidi sva grandioznost projekta, ne pravimo park nego trg", kaže Vučić, a na opaske pojedinaca da trg izgleda socrealistički i da su dve saobraćajne trake malo, odgovara:" Jedino da srušimo Narodno pozorište ili spomenik pa da budu četiri trake".

Kako je rekao, toliko je toga urađeno u Beogradu, počev od "zmijarnika" koji je postojao na mestu današnjeg Beograda na vodi a to je sada najskuplje mesto i najlepša promenada, do Karađorđeve i drugih ulica u gradu.

Ne može, kaže, da razume da neko želi sve najgore svom gradu, da bude lošiji, ružniji.

"Budžet grada je 600 miliona evra veći, toliko smo sposobniji od vas, zato grad može da cveta i da se razvija", istakao je on.

Odbacuje i tvrdnje da se iza radova krije pranje novca.

"Pokažite mi jedan papir... Ni dinar ne bih uzeo. Meni to ne treba, živim bolje od prosečnih ljudu, ali se trudim da ne bude mnogo bolje i da razumem kako žive i jednako volim i Beograd i Niš i Novi Sad, Valjevo. Mene to ne zanima", rekao je Vučić.

Ističe da je teško sve to objasniti onima koji su protiv svakog progresa.

"Morate da idete u korak sa svetom, zato mi idemo u digitalizaciju, brzi internet, pametne klupe u parkovima, a oni koji hoće da zaostaju neka se vrate u svoje vreme. Danas taj trg prvi put izgelda kao trg. Ali ja razumem da je za neke to dodatni problem jer će sad morati da skupe bar 15.000 ljud, a ne kao do sada 5.000 a govorili da ima 50.000", zaključio je on.

VUČIĆ O SLUČAJU PAVLOVIĆ: REŠIĆEMO DEO PROBLEMA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je Maju Pavlović primio, jer je verovao da nešto može da se reši, a na negativne reakcije nekih prema njoj posle sastanka kaže da se radi o ljudima koji uvek "preko tuđe grbače" hoće da dođu do svoje koristi.

"Njoj je smetalo što joj se činilo da ima drugačijeg odnosa organa vlasti prema kanalu koji vodi. Ima tu više problema, nešto može da se reši, nešto ne. Nemam dilemu da je za neke od tih stvari u pravu i to ćemo da ispravimo", rekao je Vučić.

Podsetio je na, kako kaže, lakrdiju, na slučaj nestanka novinara Stefana Cvetkovića, a da su se i sada neki nadali da će se Maji Pavlović, koja je štrajkovala glađu, nešto desiti pa da on bude kriv.

"Ali im je posle ona bila kriva, jer je trebalo da rešava njihove probleme", dodao je Vučić.

Na primedbe da je "opet rešavao nešto što nije u njegovoj nadležnosti", on kaže:

"A pre toga su govorili da štrajkuje 15 dana, a nije je primio . Hoćete li da je primim ili ne, da rešimo problem, šta hoćete u Srbiji ?", upitao je.

On je dodao da misli da štrajk glađu nije način i da neće sa svakim da priča ili da ga prima, ali da nju jeste, jer je verovao da ima istine u onome što govori i da nešto od toga može da se reši.

"Ali, za neke ljude to je način političkog ponašanja. To je njihova politička muka, da preko tuđe grbače hoće da dođu do svoje koristi", zaključio je Vučić.