Tanjug | 21. avgust 2019. 19:47 > 22:33 |

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da mogućnost da kosovski Albanci dobiju sve, a mi ništa - ne dolazi u obzir i da na to kao predsednik Republike a ni parlament nije spreman i da je to preneo američkim zvaničnicima tokom razgovopra u Njujorku.





Vučić je rekao šta su naši stavovi i da "mogućnost da Albanci dobiju sve a mi ništa, da mi njih priznamo - da takve stvari ne dolaze u obzir, možda sa nekim drugim rukovodstvom koje bi na to bilo spremno.





"A spremni smo za razgovor, da što pre počnemo razgovore kako bismo sprečili svaku mogućnost destabilizacije", rekao je Vučić za RTS.





Dobro je to što podržavaju naš evropski put, a drugo je to da ne ulaze u to kako bi trebalo da izgleda dogovor između Beograda i Prištine, ali je važno da se postigne dogovor između Srba i Albanaca, obajšnjava poruke Stejt depratmenta.





"I ono što je loša stvar i ono što je drugačije u odnosu na raniji period , ali ne sasvim novo, to je da oni traže međusobno priznanje. Suštinski to nije velika novost, to smo negde i očekivali, ali smo rekao bih negde pod tepih stavljali sami zahteve velikih sila i trudili se da uživamo u sopstvenim snovima i mitovima. Naše srpske uši su neretko nežne da čujemo sve ono što zaista misle o Srbiji i odnosu sa Prištinom", rekao je on.





Upitan da prokomentariše i protumači saopštenje Stejt departmenta u kojem se navodi da SAD ohrabruje da se fokusira na postizanje tog streteškog cilja ubrzanjem reformi, kao i da obnovi pregovore sa Kosovom o postizanju sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa koji vodi uzajamnom priznavanju, Vučić kaže:





"Suština je u tom delu oko međusobnog priznanja, jer vidim da su mnogi u našoj zemlji koji su doprineli stavaranju uslova za dosnošenje odluke o nezavisnosti Kosova, Prištini i međuanrodnoj zajednici našli u tome neku veliku novost. To nije potpuno novi stav SAD, oni su 2008. godine priznali nezavisnost Kosovo."





Amerika je velika sila i ma šta mi govorili, kakvo kod imali rukovodstvo tu njihovu odluku nećemo promeniti.





U tom saopštenju, dodao je, postoje dve dobre i jedna koja je loša po nas.





Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u intervjuu za Glas Amerike rekao je da su SAD po pitanju KiM postigle ono što su želele još 2008. godine i da je zato naša pozicija u SAD teža nego na drugim mestima.



Kako kaže, tada je srpska vlada nakon proglašenja nezavisnosti od strane Prištine izdala samo jedno saopštenje. Upitan kakav bi mogao da bude kranji ishod dijaloga između Beograda i Prištine, Vučić je podsetio na predlog o razgraničenju koji nisu želeli da podrže međunarodna zajednica, Albanci i mnogi političari u Srbiji koji su, prema njegovim rečima, spremni da podrže albanske interese, a da ne podrže srpske interese.



"Evropska unija posebno Nemačka je protiv razgraničenja, dok su SAD otvorene i njih ne zanima kakav će biti dogovor. Oni nisu oduševljeni Vučićevom idejom jer su oni priznali KiM u ovakvim granicama, ali bi želeli samo da se dođe do obostranog priznanja", istakao je Vučić i dodao da je pozicija Srbije teža u SAD nego na drugim mestima zbog različitih stavova po ovom pitanju.



Vučić je dodao da ipak ne želi da priča o kranjem ishodu, jer, kako je naveo, u tom slučaju bi Srbi sami hteli da se sklone iz pregovora što sada on nikako ne želi.



Dodao je, međutim, da se u poslednjih šest-sedam godina pojavila u Srbiji nova sila "kojoj neki pokušavaju da objasne kako na KiM postoji malo srpskih interesa".







VUČIĆ: MORAMO RAZUMETI STAV SAD, TO NE ZNAČI DA PRIZNAJEMO NEZAVISNOST KOSOVA



Moramo da razumemo stav SAD, ali to ne znači da ćemo priznati nezavisnost Kosova, izjavio je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručivši da će Srbija nastaviti da se bori za interese srpskog naroda.



Vučić je za Glas Amerike (VOA) kazao da ne može da razume ono što pišu pojedini naši mediji kako je Tramp promenio politku prema Srbiji da će sve će biti drugačije



"Oni su priznali nezavinost KiM i to se neće promeniti. Mi tražimo da se borimo za svoj interes i da izvučemo za naš narod i Srbiju naviše što možemo. Ali, krećemo se po tankoj žici, u okvirima koji su užasno mali, lomljivi i tanki i dajemo sve od sebe trudeći se da izvučemo najviše što možemo za našu zemlju".



Vučić kaže da se u Srbiji svi pravimo pomalo blesavi kao da ne znamo o čemu se radi po pitanju KiM.



Naveo je da su vlast i međunarodna zajednica 2000. godine govorili da je pitanje KiM isključivo demokratsko pitanje, zatim da su govorili "standardi pre statusa".



Takođe, kako je rekao, dočekivali su Havijera Solanu iz NATO i govoreći da nisu bombardovali Srbiju već Milsosevića i 2004. smo na KiM imali martovski pogrom i paljenje srpskih svetinja, rekao je Vučić.



"Reakcija naše države je bila nikakava. Umesto toga su svađali unutar vlasti ko će da bude velika vlasti".



Vučić dodaje da je zatim usledilo prgolašneje nezavisnosti Kosova 2008. godine i da je tada i SAD priznala Kosovo, kao gotovo sve važne zapadne zemlje.



"Je l zaista imislite, iako je Srbija jača ekonomski i vojno i ima veće poštovanje i ugled usvetu da smo u mogućnosti da menjamo odluku SAD?", zapitao je Vučić i dodao da ne želi da izigrava nacionalnog heroja.



Ističe da je naša pozicija po pitanju KiM teška i da neće biti lakša, kao i da je važno što smo pokazali da možemo da guramo zemlju napred u ekonomskom i političkom smislu.



Vučić navodi da su dobre posledice razgovora koje je imao sa zvaničnicima SAD i da će možda doći opet za mesec dana u SAD i da će imati i "više razgovora sa svim svetskim državnicima".



Zahvalio je američkim zvaničnicima što su hteli da saslušaju poziciju i mišljenje Srbije iako ti razgovori nisu bili laki.







VUČIĆ: NASTAVAK DIJALOGA, REALNO TEK U DECEMBRU



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je uverenje da ne očekuje da će do nastavka dijaloga između Beograda i Prištine doći pre de c embr a , kada očekuje, uz snažni pritisak SAD, ukidanje taksi koje je Priština uvela pre godinu dana.



„Mislim da oni svakako do kraja novembra, početka decembra neće ukidati takse, jer je trenutno prestiž i glasovi u Prištini dobijaju samo kada se najgore govori o Srbiji, neretko i o srpskom narodu“, pojasnio je Vučić koji se nalazi u poseti SAD u izjavi za RTS.



Vučić je istakao da je iluzorno očekivati da bilo ko u tim uslovima prediyborne kampanje traži ono što je racionalno i normalno, a to je da ukinu anticivilizacijske takse.



"Verujem da će se u decembru uz snažni pritisak SAD to dogoditi“, zaključio je on"





VUČIĆ: NEMA NIKAKVE PROMENE FORMATA



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da se varaju svi koji misle da bilo ko može da utiče na Prištinu a da to nisu Amerikanci i dodao da je ubeđen će se zapadne sile, iako postoje izvesne tenzije među njima, dogovoriti u kom pravcu da vode krizu Beograda i Prištine.



Vučić, koji boravi u Njujorku, upitan da li SAD preuzimaju rešavanje kosovskog problema od EU, kazao da se EU uvek konsultovala sa Amrikancima.



„Nema nikakve promene formata, ali ako mislite da može bilo ko da utiče na Prištinu a da to nisu Amerikanci varaju se“, objasnio je on u izjavi za RTS.



Iako su odnosi između Evropske nije i SAD trenutno prilično zategnuti, a to najbolje pokazuju zaključci iz Bijarica gde postoje anti-Tramp tonovi,Vučić smatra da će se na kraju zapadne sile, ako ni oko čega drugog, dogovoriti u kom pravcu da vode krizu Beograda i Prištine.



„Moramo da se spremimo za to da budemo dovljno čvrsti ali i racionalni, razumni i da znamo šta je je ono što je realno i šta moramo da uradimo da bi sačuvali mir i istovremeno ekonomsko napredujemo“, poručio je on.







VUČIĆ: AKO POMERIMO ZA PEDALj STAV SAD, NAPRAVILI SMO ČUDO





Makar za pedalj ako pomerimo stav SAD prema Srbiji, a verujem da to uspevamo da uradimo, napravili smo malo čudo, izjavio je danas u Njujorku predsednik Srbije Aleksandar Vučić.





Predsednik je rekao za RTS da je za njega bilo važno da iznese stavove Srbije i da američki zvaničnici čuju šta Srbija misli.





"Neću da prodajem maglu narodu, kako će SAD sutra da odustane od nezavisnosti Kosova i kako se tu sve promenilo. Niti sam neozbiljan i neodgovaran, niti ću da dajem lažna obećanja svom narodu", poručio je Vučić.





Veruje da ljudi u Srbiji kada biraju rukovodstvo, biraju ozibljnost i odgovornost, a ne šarene laže i one koji kažu "sa nama će biti sve će lako".







Vučić dodaje da su oni koji su došli na vlast 2000. govorili da je Kosovo samo demokratsko pitanje, pa da su govorili "standardi pre statusa" i da je usledio martovski pogrom 2004. godine, kao i da su reagovali na proglašenu nezavisnost Kosova 2008. samo sa dva saopštenja i da je tada 85 zemalja priznalo nezavisnost Kosova.





Ističe da ova vlast radi mnogo pametnije po pitanju KiM iako su uslovi veoma teški.





"Ne razgovaram sa svama zato što bi da kukam na bilo koji način, već želim da kažem da ćemo raditi marljivo i borbeno. Mi ćemo da štitimo narod na KiM, da se borimo za naše interese. Hvala Pomepu, Palmeru i Vilsonu koji su hteli da me saslušaju, sastanci sa svakim od njih su trajali najmanje sat i po trajali".





Vučić je, takođe, rekao da se oni najviše pitaju, pored Boltona sa druge strane o odnosima Beograda i Prištine.





"Ko god podcenjuje Sjedinjene Države, ne mora meni da drži predavanje kako se stvari odvijaju i menjaju u svetu, ali ko god misli da ukoliko imamo loše odnose sa SAD i na toj osnovimopžemo da napredujemo ekonomski, gradimo puteve, taj se mnogo mnogo vara", istakao je Vučić.





Kako je kazao, danas u bilateralnim odnosima između SAD i Srbije postoji više razumevanja nego što je to bilo ranije i što je dobro za naš narod.





"Ali to ne znači da će se dešavati čuda kao što ponekad veruje naš narod", poručio je Vučić





VUČIĆ: OVE GODINE PREMAŠUJEMO REKORDNU 2018. GODINU ZA 30-40 ODSTO



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras, na osnovu razgovora sa guvernerkom Narodne banke Srbije Jorgovankom Tabaković, da može da se dogodi da će Srbija po obimu direktnih stranih investicija premašiti ove godine prošlu godinu koja je bila rekordna.



„Prošle godine smo po direktnim stranim investicijama, kako je naveo 'Fajnanšel tajms' u celom svetu bili šampioni, a može da se dogodi da ćemo ove godine prošlogodišnje rezultate premašiti za 30 do 40 odsto“, rekao je Vučić za RTS iz Njujorka.



Da bismo to postigli, poručuje, neophodno je da nastavimo da vodimo pametnu, mudru i odgovornu politiku.



I u Americi, kaže, svi su mu čestitali na odličnim ekonomskim rezultatima.