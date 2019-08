D. Milinković | 20. avgust 2019. 18:49 > 22:03 |

SRBIJA može da računa na američku podršku kada je reč o ukidanju taksaPrištine i nastavku dijaloga sa Albancima.Ova uveravanja dobio je u utorak predsednik naše zemlje Aleksandar Vučić, kojise u Njujorku sastao sa američkim državnim sekretarom Majkom Pompeom.- Dugo smo razgovarali o svemu, želeo je da čuje šta Srbija misli presvega o rešavanju kosovskog problema. Čini mi se da sam na najkraći i nanajjednostavniji način rekao stav Srbije. Zamolio sam američkuadministraciju da pokuša, iako je to i do sada činila, da još snažnijeutiče na kosovsko-metohijske Albance da ukinu takse, koje su namnametnute pre godinu dana. I po tom pitanju, nema sumnje da imamo američkupodršku, jer oni, kao i mi, smatraju da je važno da se nastavi dijalogizmeđu Beograda i Prištine - poručio je Vučić posle razgovora.Kako nezvanično saznajemo, šef srpske države je tokom razgovora saPompeom ukazao na neophodnost zaštite našeg naroda i svetinja na KiM, alije poslao i jasnu poruku sagovorniku da bez ukidanja taksa nema povratkaIako je bilo planirano da susret, do kojeg je i došlo na inicijativuameričkog državnog sekretara, traje oko sat, Pompeo je produžio sastanakza više od 15 minuta. On i Vučić razgovarali su na radnom ručku, učetiri oka, na marginama samita Saveta bezbednosti UN o Bliskom istoku.Pompeo je posle susreta na svom tviter-nalogu naveo da je sa Vučićemimao "produktivne razgovore o dijalogu Beograda i Prištine i pristupanjuSrbije EU":- Normalizacija odnosa sa Kosovom će ojačati stabilnost i prosperitetDržavni sekretar SAD time je još jednom potvrdio spremnost SAD da seaktivnije uključe u raspetljavanje kosovskog čvora, što mnogi tumače kaosignal da "državnost" južne srpske pokrajine, čak iako je priznaju nekeod najuticajnijih sila, ipak nije gotova stvar.Prema nezvaničnim porukama koje su stizale iz Vučićevog najbližegokruženja, predsednik Srbije se nikada ovako temeljno nije pripremao zaput u Njujork, gde će, pored Pompea, imati sastanke i sa drugim svetskimzvaničnicima.Američki ambasador u Srbiji Kajl Skot poručio je uoči sastanka Vučića iPompea da je to potvrda da su "SAD i dalje angažovane sa svim liderimaBalkana u cilju podrške regionalnoj bezbednosti, stabilnosti i miru".PREMA mišljenju mnogih, start da se Vašington jače angažuje povodomrešavanja kosovskog pitanja označilo je pismo koje je predsednik SADDonald Tramp krajem decembra poslao Aleksandru Vučiću i Hašimu Tačiju.Tada je šef Bele kuće apelovao na obe strane da što pre postignu dogovori "ponudio se" da u Vašingtonu upriliči sastanak na kome bi se proslavioNOVI ambasador Srbije u Moskvi Miroslav Lazanski smatra da je to štoAmerika organizuje susret Vučića i Pompea dokaz da Vašington insistirana nastavku dijaloga Beograda i Prištine.- To pokazuje, pre svega, da nezavisnost Kosova nije završena stvar i daima prostora za neku vrstu rešenja koje bi bilo prihvatljivo i za Beograd- rekao je Lazanski za RTS.





