Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da će uraditi sve što može da Srbija izgradi bolje odnose sa SAD, ali da to ne znači da ne sme da govori o tome šta misli o NATO agresiji na Srbiju i odnosima sa SAD u prošlosti."Ako Srbija misli da treba da ide u budućnost, a da sa SAD ima loše odnose, nađite drugog predsednika i drugu vladu", rekao je Vučić na zajedničkoj pres konferenciji sa Metju Palmerom u Beogradu.On je dodao da će uraditi sve što može da gradimo bolje odnose i drugačiju budućnost, rekao je Vučić.Kaže i da je zamolio Palmera da nam SAD pomogne u specifičnim ekonomskim odnosima i da svakako ne možemo da molimo za pomoć neprijatelja."Moramo da razdvojimo to u svojim glavama, da umemo da poštujemo sebe i svoju prošlost, ali da više od svega poštujemo budućnost naše dece i da razmišljamo o tome. Da ne zaboravaljmo stvari, ali i da je o ono što će se dogoditi uvek važnije od onog što je bilo", poručio je Vučić.Istakao je da to ne znači da neće smeti da kaže šta misli o prošlosti i NATO bombardovanju Srbije, ali, moramo, kaže, da se koncentrišemo na budućnost.Vučić je rekao da ti razgovori nisu prijatni, ali da je sa visokim zvaničnikom Stejt dipartmenta Metju Palmerom vodio razgovor "otvorenih karata" i "bez rukavica"."Nikome nisu prijatni ti razgovori, ali mislim da su korisni".Visoki funkcioner Stejt deparmenta Metju Palmer je poručio da Srbija može da računa na prijateljstvo SAD i podršku evropskoj budućnosti Srbije.On je preneo da je sa Vučićem razgovarao o mnogim aspektima odnosa SAD i Srbije.„Naširoko smo razgovarali o bilateralnim odnosima, koji su jaki i napreduju posebno u ekonomskoj oblasti", rekao je on.Istakao je da su SAD posvećene podršci i investiranju u Srbiju.Vučić je izrazio zahvalnost SAD-u na podršci EU putu Srbije, kao i modernizaiji Srbije, te istakao da su bilateralni odnosi, politički i ekonomski, na uzlaznoj putanji i da veruje da u budućnosti mogu da budu samo bolji, a ne lošiji.Kada je reč o ekonomiji, predsednik je istakao američku kompaniju NCR u Beogradu koja zapošljava nekoliko hiljada ljudi, a nedavno je postaviljen i kamen temeljac za kampus te kompanije.Podsetio je i da se očekuje da sa američkim kompanijama u Srbiji započnu neki od najvažnijih infrastruktrnih projekata.Vučić je preneo da je zamolio Palmera da kaže nekoliko lepih reči o poslovnoj klimi u Srbiji i pomogne dolazak novih investitora što bi bilo značajno za Srbiju, iako je svestan da u velikim, na tržištu zasnovanim privredama država ne može da naredejuje.Dodao da je Srbija i SAD imaju dobru vojno-ekonomsku saradnju, te zahvalio što NATO poštuje vojnu neutralnost Srbije."Naši razgovori nikada nisu laki i jednostavni, ali da budem iskren, otvorenost i konkretnost tih razgovora su nam mnogo značajniji nego to kako se ko u razmeni argmenata oseća. Zato sam zadovoljan sadržinom razgovora, bez obzira što on ne može da bude srećan zbog mojih stavova, kao što ni mi ne možemo da pevamo od sreće zbog njihovog stava prema nezavnisnosti Kosova", primetio je Vučić.Predsednik Vučić je istovremeno ukazao da je neodbranjiva pozicija NATO pre 20 godina i da nije postojao dovoljan razlog za agresiju na Sibiju, koja je uništila mnogo ljudskih života, saobraćajnu insfrastukturu, ekonomsku i političku infrastrukturu prema zapadnim zemljama u decenijama posle toga."Mislim da za to nije bilo nikakvog opravdanja i mislim da je srpski narod, iako ni mi nismo bili uvek anđeli, niti sveci, platio cenu koju nismo zaslužili. Nadam se da će za 10 godina neki ljudi to sagladavati iz nekog drugog ugla - prava i pravde jednog malog naroda i njegovog prava na postojanje i normalan život".Predsednik je iskoristio i ovu priliku da pozove predsednika SAD Donalda Trampa da poseti Srbiju i ponovio da je malo zemalja u kojima bi mogao da ima podršu kao u Srbiji."Znamo da ne možemo da očekujemo veliku ili značajnu promenu stava po pitanju KiM, ali se nadamo, i molim vas da to preneste Trampu, nešto balansiranijem odnosu, koji bi bio nešto povoljniji i vodio bi računa o budućnosti Srbije", zaključio je predsednik Srbije.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Srbija spremna za sastanka u Parizu o KiM, ali da nije siguran da li će tog sastanka biti."Mi smo uvek spremni, željni razgovora, dijaloga i kompromisa, ali postoje stvari koje isključuju svaku mogućnost normalnog odnosa", rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara da li i šta očekuje od sastanka u Parizu, koji je predviđen za početak jula."Ne mislim da iko želi da još jednom čuje kako neko neće da ukida takse. Ali, najvažnije je da svi, zajedno sa nemačkim i francuskim partnerima, učinimo da se sačuvaju mir i stabilnost. Ipak, stvari su uvek mnogo važnije od jednog, dva ili pet sastanaka i suština je uvek ispred forme", kazao je Vučić.Vucić se nada, kako je rekao, da će Srbija, i njeni zapadni partneri, umeti i uspeti da urade nešto, ako ne sada u Parizu, onda u nekoj bliskoj budućnosti, da dođe do suštinskog nastavka dijaloga".Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i visoki funkcioner Stejt departmenta Metju Palmer saglasili su se danas u Beogradu da su takse na srpsku robu prepreka dijalogu Beograda i Prištine.Predsednik Vučić preneo je novinarima da je ukazao svom američkom sagovorniku da su neistinite priče, ,u delu zapadne javnosti, kako je Srbija iskoristila to što je Priština uvela takse da "zatvori" dijalog Beograda i Prištine."Rekao sam mu da je suština u tome - kako da razgovarate sa nekim ko sprečava protok roba i usluga u 21. veku", rekao je Vučić."Ako niste u situaciji da prebacite keks sa jedne na drugu teritoriju, a o čemu onda drugom da razgovarate, a treba da govorimo o mnogo komplikovanijim i važnijim pitanjima", zapitao je Vučić.Istakao je da je sa Palmerom imao veoma otvoren i konkretan dijalog i da su pre svega razgovarali o odnosima Beograda i Prištine, zastoju u dijloagu i razlozima za taj zastoj i kako i na koji način da Srbija i SAD ulože napor da se sačuvaju mir i stabilnost u reigonu.Vučić podseća da su pozicije dve zemlje različite, pošto su SAD priznale nezavisnost Kosova, ali da su apsolutno saglasne da se samo razgovorima i pregovorima i uz očuvanjem mira i stabilnosti i poštovanjem interesa i Srba i Albanaca može doći do nekog rešenja."Zamolio sam Palmera da razume potrebu Srbije da se nađe kompromisno rešenje. Kao i da nam SAD, iako ne mislim da je moguće da bilo ko ima apsolutni uticaj, niti bih da svaljujem na nekoga krivicu zato što se to ne dešava... ali zahvalan sam Amerikancima što su govorili o potrebi ukidanja taksi", naveo je Vučić.Dodao je da su razgovarali i o tome kako da se uspostavi za Srbe na KiM normalan svakodnevni život i drugim temama.Visoki funkcioner Stejt departmenta Metju Palmer izrazio je danas uverenje da će sastanak u Parizu o Kosovu, 1. jula, biti konstruktivan i da će "povesti Beograd i Prištinu ka sporazumu, koji bi doneo normalizaciju odnosa".Ma pitanje da li će se SAD aktivnije uključiti u te pregovore, kako bi pomogle da se ubrza proces rešavanja odnosa Beorgada i Prištine, Palmer je istakao da SAD u potpunosti podržavaju ono što njihovi evropski partneri i saveznici rade na olakšavanju dijaloga Beograda i Prištine."Ne mogu da vam kažem kakav će biti ishod razgovora u Parizu, ali smo sigurni da je zajednički cilj i zajednička borba da se nađe rešenje, koje donosi sporazum sa ciljem normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Verujemo da će sastanak u julu biti konstruktivan i da će povesti obe strane ka sporazumu", rekao je Palmer, na zajedničkoj pres konferenciji za medije nakon sastanka sa predsednikom Aleksandrom Vučićem.Umesto da stalno gledamo unazad, treba da se okrenemo budućnosti, rekao je danas visoki funkcioner Stejt departmenta Metju Palmer, upitan šta danas misli o NATO agresiji 1999. godine, te izrazio žaljenje zbog gubitaka života.On je u Beogradu, nakon sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, rekao sa SAD shvataju koliko je osetljivo pitanje "NATO intervencije na Kosovu za građane Srbije"."Naravno, nama je jako žao zbog gubitaka života, ali takva je odluka doneta...Umesto da stalno gledamo unazad treba da ohrabrimo sve da gledaju napred i da je za građane Srbije i građane Kosova važno da se usmere na evropsku budućnost za obe zemlje", rekao je on i zaključio:"Treba da priznamo kakvu cenu je platio narod na obe strane zbog te operacije i da se okrenemo boljoj budućnosti".Visoki funkcioner Stejt departmenta Metju Palmer izjavio je danas u Beogradu da su takse koje je uvela prištinska vlast prepreka dijalogu Beograda i Prištine, a time i njihovom evropskom putu, i da bi Vašington želeo da se one ukinu.Zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD za Evropu i Evroaziju, zadužen za Zapadni Balkan, Palmer je najavio da će se kasnije danas sastati sa predstavnicima američkih kompanija koje posluju u Srbiji, sa kojima će razgovarati o tome kakvu štetu trpe zbog taksi koje je Priština uvela.SAD, prema njegovim rečima, nastavljaju da podržavaju dijalog Beograda i Prištine, koji se vodi pod posredovanjem EU, a ima za cilj normalizaciju odnosa.„Jako je važno da se nastavi dijalog, jer on otvara evropski put, kako za Srbiju, tako i Kosovo. Vidimo da su takse prepreka tome. Želeli bi da se one ukinu i da se time omogući obema stranama da se vrate na dijalog“, kazao je Palmer na zajedničkoj pres konferenciji, nakon razgovora sa predsednikom Aleksandrom Vučićem.On se zahvalio predsedniku Vučiću za partnerstvo sa SAD, i za posvećenost dijalogu.„Možete da računate na prijateljstvo SAD i podršku evropskoj budućnosti Srbije“, poručio je Palmer.On je preneo da je sa Vučićem razgovarao o mnogim aspektima odnosa SAD i Srbije, o tome gde se nalazi dijalog Beograda i Prištine.„Naširoko smo razgovarali o bilateralnim odnosima, koji su jaki i napreduju, posebno u ekonomskoj oblasti“, rekao je on.Istakao je da su SAD posvećene podršci i investiranju u Srbiju.