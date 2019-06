Tanjug | 06. jun 2019. 18:51 | Komentara: 0

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić najavio je da će se žaluiti na prvostepenu presudu kojom ga je sud obavezao da isplati 300.000 dinara bivšem gradonačelniku Draganu Đilasu zbog povrede časti i ugleda, ali i da će nastaviti da upoznaje javnost sa kriminalom koji je, kaže, Đilas počinio dok je bio na vlasti.Vesić je u pisanoj izjavi naveo da mu je žao što sud nije uvažio sve njegove argumente o tome koliko je Đilas, dok je vladao Beogradom, kako kaže, pokrao grad i kako se obogatio dok je bio na vlasti.Vesić je naveo da mu je, sa druge strane, drago da sud nije prihvatio Đilasov zahtev da svaki put kada pomene da je lopov, on bude kažnjen sa dodatnih 100.000 dinara."Očigledno vidi i sud da tu ima nešto", naveo je Vesić.On je dodao da je uveren da će drugostepeni sud pažljivije razmotriti dokaze o tome kako su prihodi gradskih firmi, dok je Đilas bio gradonačelnik, bili sve manji, a njegovih privatnih firmi sve veći.Vesić je rekao da će nastaviti da upoznaje javnost, kakva je Đilas "politička štetočina i kakva je hodajuća opasnost po budžet i interese naroda", jer je važno da to građani znaju."U tome niko ne može da me spreči, pa Đilas svojim tužbama", dodao je Vesić.