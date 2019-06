Tanjug | 06. jun 2019. 10:13 > 10:54 |

Upitan da li će uz izbore biti održan i referendum, predsednik je odgovrio da ukoliko bi imao šta da ponudi građanima on bi to rado učinio, ali, dodao je, nije tako

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će parlamentarni, pokrajinski i lokalni izobori biti održani sledeće godine na proleće u martu ili aprilu.





Gostujući na TV Prva, Vučić je istakao da će izbori biti redovni.

NE ZANIMA ME KO ĆE DA MI "ZABIJE NOŽ U LEĐA"

Predsednik SNS i Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je dugo u politici i da je na sve spreman i da ga ne zanima ko će od saradnika "prvi da mu zabije nož u leđa".

"Ja sam dugo u politici i znam šta je politika. Svi čekaju da mi budu leđa okrenuta", rekao je Vučić za televiziju Prva komentarišući medijske navode prethodnih dana, ali je istakao da ne govori o svojim bliskim saradnicima.

Rekao je i da je ne treba niko da ga brani, ni njega ni njegovu politiku.

"U ljudskoj prirodi je da čovek traži sebi lakši put, kao i voda, da se snalazi za sebe i brine o sebi. Ljudi su sebični, što bi rekli da im je Vučić nešto omogućio svojm radom i popularnošću, reći će da su sami zaslužni što su tu, iako to nema veze", rekao je Vučić.

On je naveo da veruje da je stranka koju vodi ubedljivo najbolji tim i da ima ubedljivo najbolje ljude, ali da i u njoj ima kukolja.



KAD ME VIDE, KAO DA VIDE TITA

Što se protesta ispred Predsedništva tiče rekao je da noću nema nikog, a tokom dana 1 do 2 osobe, koji, kada ga vide, kao da „vide Tita“ i uvek kada ih pozdravi oni su srećni. Upitan za istraživanja javnog mnjenja koje objavljuju mediji rekao je da misli da se radi o rezultatima koji su otprilike tačni i da treba možda samo zameniti radikale i Šapića.„Međutim nije jednostavno to protumačiti. Pogledajte SZS je jači od Sergeja Trifunovića, ali Sergej ima bolje ocene od svih njhovih lidera. Ne može jedna sitnica da dovede do gubitka ili dobijanja glasova“, objanio je on.Vučić je kazao da bi, prema istraživanjima, značilo da bi SNS imao 140 poslanika u Skupštini, dovoljno da nastavi sa promenama u zemlji.

Vučić kaže da, kada je reč o visokim funkcionerima, postoje oni koji su korektni i odani ideji, programu i planu, a postoje i oni koji uvek gledaju kako će da se izvuku, pošalju informacije novinarima o svojim partijskim kolegama da novinari ne bi napadali njih, te da on to vidi svaki dan.

"Morate da imate razumevanja i za takve ljude, praštate stvari, ne mogu da idem i da mašem mačem", rekao je Vučić.

Na pitanje o odnosu prema koalicionim partnerima, SPS, koji na gradskom nivou, u oštini Stari grad podržava Marka Bastaća i da li je nešto potao Ivicu Dačića o tome, Vučić kaže:

"Nisam predsednik SPS, neka rade šta hoće. Nisam ga ništa pitao. Ja mislim da sam korektan. Ako vas nije sramota da budete u koaliciji sa nekim ko ruži Beograd, nemate sa tim problem, što bi mene bila sramota."

Na pitanje da li ga je sramota da bude u koaliciji sa nekim koga nije sramota da bude u koaliciji sa Bastaćem, Vučić kaže:

"To je bila moja odluka."



SRBIJA ĆE NASTAVITI SA OTVARANjEM POGLAVLjA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je danas uverenje, suprotno mišljenju pojedinih analitičara, da će Srbija nastaviti sa otvaranjem novih poglavlja.

Gostujući na TV Prva, Vučić je rekao da možda građanima otvaranje poglavlja nije važno, ali da za državu jeste, jer otvaranje poglavlja, kaže, pokazuje da Srbija napreduje.

Međutim, dodaje on, ima stvari koje je potrebno menjati, ne zbog EU, već zbog nas samih.

"Ima tu stvari koje hoćemo da menjamo. Rekao sam ministrima i mojim saradnicima da više nema zakona po hitnom postupku. Neću da se upoređujem sa Đilasom, Stefanovićem, Jeremićem, koji su sve donosili po hitnom postupku. Od sada će zakon po hitnom postupku biti ako je nešto posebno bitno, kao što su međunarodni ugovori...", rekao je Vučić.

Još jedna od izmena, kaže Vučić, jeste da rasprava o budžetu mora da uđe na vreme, da se poslanicima da duplo vreme za raspravu i da rasprava o budžetu bude jedina tačka dnevnog reda.

Takođe, ističe on, za vreme predizborne kampanje sve političke stranke imaće 45, 50 ili 55 dana kampanje u medijima, iako, kaže, mediji nisu fer ako se "pogledaju Đilasovi i Šolakovi mediji".

PARLAMENT MORA BITI DEMOKRATSKA INSTITUCIJATakođe, dodaje on, parlament mora da bude demokratska institucija, gde će se voditi rasprava, za šta se, kaže zalagao i kao poslanik, i ne zanima ga da li će se deo opozicije vratiti."Za mene je opozicija u parlamentu, samo jedan mali deo nije", rekao je Vučić.Primetio je da je opozicija slušala njegov izveštaj o KiM u Skupštini Srbije i kaže da su poslali poruke da je govorio "otvoreno, hrabro i da će ga to skupo koštati".

Na konstataciju novinara da N1 u odnosu na nacionalnu televiziju nema nikakav značaj, Vučić je odgovorio da je to izbor gledalaca.

"Vi možete da kažete i da Danas nema nikakvu snagu u odnosu na Informer, što je takođe tačno, ali da li oni imaju iste uslove? Tako i N1 i vaša televizija (Prva) imaju iste uslove. Dragan Đilas i njegov režim je odlučio da Prva i b92 dobiju tu frekvenciju, a nije dobio N1, sada mu se to ne sviđa. Što se tiče RTS-a, spreman sam za promene o kojima govori opozicija, iako mislim da su na toj televiziji oni više gostovali nego ja", rekao je Vučić.

Dodao je i da će birački spiskovi biti sređeni, jer, kako kaže, ne želi više da sluša