Tanjug | 05. jun 2019. 22:08 | Komentara: 0

Evropske integracije su naš strateški prioritet, razumemo da je ovo maraton, a ne sprint i razumemo da je naše putovanje ka Evropskoj uniji, naše reforme, menjanje našeg društva, privrede, administracije, nas samih, jednako važno, ako ne ponekad i važnije, od same destinacije, poručila je večeras premijerka Srbije Ana Brnabić.Ona je tokom obraćanja na Konferenciji "Pričamo o Evropi - gradimo mostove", koju je u sredu uveče u Novom Sadu organizovala Fondacija Konrad Adenauer naglasila da Srbija ima mnogo potencijala, te da ih ona vidi "na svakom koraku, svaki dan"."Nažalost, imamo mnogo i otvorenih regionalnih pitanja. Emotivnih, kompleksnih pitanja, koja nisu od danas ili juče, nisu čak ni od pre deceniju ili dve, već su neka od njih vekovna - odlagana da se stave na dnevni red iz godine u godinu i iz decenije u deceniju. A zatvaranje ovih pitanja značilo bi, uverena sam, otvaranje novih perspektiva za sve na Balkanu", rekla je premijerka.Pozvala je partnere iz Evropske unije da pomognu Srbiji da obnovi srušene mostove među nama i da zajedno nađemo put da gradimo nove i modernije mostove jedni sa drugima, sa Evropom, sa celim svetom."I kada se ne slažemo i kada imamo različita mišljenja, o njima iskreno razgovaramo. A najiskrenije razgovarate sa najbližim partnerima", kazala je Brnabić i poručila da nam je potrebna evropska solidarnost, a "umesto pesimizma potrebna nam je politika nade".Premijerka je poručila i da, ako je vizija ujedinjene Evrope da ona bude pomirenje razorenog kontinenta u okviru projekta za mir, prosperitet i slobodu bez presedana, onda i region treba da oslikava takav stav - pomirenje, prevazilaženje autoritarne prošlosti, očuvanje mira i slobodu bez presedana."Evropa je društvo vrednosti, jednakih šansi, društvo puno podrške i razumevanja. Društvo koje poštuje različitost, slobodu mišljenja i izražavanja, individualnost. Društvo koje svakoj osobi daje šansu da se ostvari onako kako želi. Srbija želi da pripada takvoj Evropi", rekla je Brnabić.Podsetila je da je Srbija u dosadašnjem procesu integracija otvorila 16 i privremeno zatvorila dva poglavlja, te ponovila da reforme sprovodimo, pre svega, zbog nas samih."Posvećeni smo daljem jačanju zakonodavnog okvira, vladavini prava i uređivanju stanja u svim oblastima. Kada je reč o ekonomskim aspektima integracija, EU je ubedljivo najveći investitor i spoljnotrgovinski partner Srbije. Skoro dve trećine naše spoljnotrgovinske razmene obavlja se sa EU, istovremeno oko dve trećine svih stranih ulaganja u Srbiji dolazi iz EU", navela je Brnabić.Evropu ćemo, kaže premijerka, da nastavimo da stvaramo u samoj Srbiji, te naglasila da je Novi Sad najbolji primer za to, jer je to grad koji je ove godine Omladinska prestonica Evrope, a koji će 2021. godine biti Evropska prestonica kulture."Podsetila bih takođe na reči predsednika Aleksandra Vučića koji je u ponedeljak na otvaranju konferencije napomenuo da Srbija danas korača svojim evropskim putem, nekad sporije, nekad brže, ali da ostvaruje napredak u nastojanjima da bude uspešna i uređena zemlja", rekla je premijerka.Direktor Fondacije Konrad Adenauer za Srbiju i Crnu Goru, Norbert Bekman-Dirkes podsetio je da kada je prvi put posetio Eđšeg, danas kulturnu stanicu u okviru Evropske prestonice kulture, ta zgrada bila ruina."Kada sam nakon određenog vremena video kako je Eđšeg sređen, znao sam da to mora biti jedna od stanica i ove Konferencije. Ovde govorimo o Evropi, o toj temi bi trebalo češće debatovati, jer je to potrebno. Ovo je kulturna i ljudska zona, a Srbija je važna tačka na Balkanu i Evropi. Građenje mostova je važno Novom Sadu, mostovi povezuju ljude, prošlost i sadašnjost, ali mi ne želimo da živimo u prošlosti, već da mislimo na budućnost", rekao je Norbert Bekman-Dirkes.