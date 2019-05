Beta | 31. maj 2019. 09:13 | Komentara: 0

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da je neistina da je KFOR obavestio Beograd da će se desiti akcija jedinice ROSU na severu Kosova, i da se KFOR nije javljao u kritičnim trenucima kada je načelnik Vojske Srbije general Milan Mojsilović nastojao da stupi sa njima u kontakt."Mi smo raspolagali informacijama, ali ne od KFOR već našim kanalima, koje su faktički govorile da se takva akcija sprema i šta su njene prave namere. Predsednik Aleksandar Vučić je o tome govorio u pokušaju da ih upozori da znamo da to spremaju i da znamo da to može da dovede do eskalacije", rekao je Stefanović, gostujući u dnevniku Radio televizije Srbije.Prema rečima Stefanovića, Vučić je obavestio medije šta se sprema kako bi pokušao da spreči da se "takva vrsta zla dogodi".On je rekao da je bio prisutan kada je general Mojsilović, po nalogu Vučića, pokušavao da stupi u nekim kritičnim momentima u vezu sa KFOR-om, ali se oni nisu javljali.Prema rečima Stefanovića, to što je Priština uradila na severu Kosova nikako ne može da se podvede pod policijsku akciju, već je "sveobuhvatni cilj da se oslabi sve ono što može da štiti Srbe".On je rekao da je očita namera Prištine da skoni svakog ko može da pruži otpor eventualnom pokušaju progona Srba sa Kosova."Srbi, kao što je rekao Vučić, imaju čvrstu garanciju da Srbija neće dozovoliti progon svog naroda i mislim da su toga svesni i svi međunarodni činioci", rekao je Stefanović.On je rekao da će stanje pune pripravnosti policije trajati sve dok Savet za nacionalnu bezbednost i službe bezbednosti ne procene da je rizik dovoljno smanjen.