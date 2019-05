Tanjug | 30. maj 2019. 19:25 > 19:55 |

Bilo kakav napredak da postignemo po pitanju Kosova i Metohije, bićemo demokratija kakve nema u svetu, primetio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarišući izveštaj EK o napretku Srbije, u svetlu činjenice da je rešavanje pitanja KiM zapravo ključna stvar ili prepreka, na putu ka EU.





Istakao je da se tu radi o tome da je EU rešila da vrši pritisak na nas kao malu zemlju, i da se to "uvek dešava kada je u pitanju Kosovo".





"Ali će napredak Srbije da vide građani. Sačuvaćemo mir, a videćemo veće plate i penzije sigurno", poručio je Vučić.





Na opasku da po prvi put predsednik Republike nije primio izveštaj EK, Vučić kaže da su hteli da mu donesu, ali da je imao druga posla.





Dodao je da je pročitao deo izveštaja i da je dobro što se u njemu konstatuje da nam ekonomija ide odlično, što je po nejmu i najvažnija konstatacija.





Vučić je rekao da u tom izveštaju postoje stvari koje su dobre, ali i one koje su političkog karaktera i koje nemaju veze sa kvalitetom života u zemlji.





Dodao je da razume premijerku Anu Brnabić što se iznervirala i da se to i njemu, sasvim ljudski, dešavalo 2014. godine.





"Tada nisam verovao, kada sam ulagao mnogo truda, da je neko u stanju da mi lažima o izvlačenju vode iz Tamnave priča o nekakvoj korupciji, a video sam da je to bilo spolja orkestrirano".





Kaže da je rekao još juče Brnabićki da nije trebalo da pokaže da joj je teško i da je razočarana.





"Rekao sam joj - da li su objavili da smo ukarali 500 milona tokom svog manndata, jesmo li branili nekom da uđe u parlament? Zatim, da je trebalo da se nasmeje i kaže da su u pravu i da je zajedno sa mnom upala na RTS i uništila nezavisnost RTS-a, kao i da nam je baš žao što to nisu pomenuli u tom izveštaju. Kao i to da je dobro da se N1 hvali da su sve njihovo stavili u izveštaj pošto su tamo upadali topovi i tenkovi...", naveo je, ironično, Vučić.





Dodaje da mu je premijerka na to rekla da je morala da kaže šta misli i da je razume pošto se toliko mučila oko medijske strategije i imala oko toga 100 sastanaka.





Vucicć je primetio da su prošle godine rekli da nam nedostaje medijska strategija i da je najvažnije da to uradimo, a sada su opet napisali da nema napretka, iako je ona napisana.





Predsednik kaže da su osuđene ubice Slavka Ć uruvije i da je to istorijska stvar za našu zemlju, ali da se to ne pominje u izveštaju i konstatuje se da napretka nema.





"Neka, kod vas ima napretka, pošto je sedmoro novinara u međuvremenu ubijeno u zemljama EU, a jedan je ranjen u CG. To što kod njih ubijaju novinare i što je to postalo uobičajeno u zemljama poput Malte, Irske i Bugarske... šta ih briga, ali su govorili o Srbiji", naveo je Vučić.





VUČIĆ: OVE GODINE ZNAČAJNO POVEĆANjE PLATA I PENZIJA



Ove godine plate i penzije biće značajno povećane, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić, primetivši da je to ono što građane najviše zanima.



"To je definitivno. Imamo dobro stanje u budžetu, imaćemo i dobar rast i neće tu biti problema", rekao je Vučić u intervjuu za TV Prvu, podovom dve godine na mestu šefa države.



Kad je reč o otvaranju autoputa kroz Grdelicu i upozorenjima policije koja moli vozače da ne staju u tunelu da slikaju "selfi", predsednik je rekao da razume apele policije, ali se i našalio da bi možda i on stao da napravi "selfi" jer put zaista liči na neki u Švajcarskoj ili Austriji.





Ponovio je da se očekuje da za manje od mesec dana bude otvorena deonica Obrenovac - Čačak na Koridoru 11.



Nešto posle toga, krajem avgusta, trebalo bi da bude otvoren istočni krak Koridora 10, prema Bugarskoj, pa će se od Niša do Gradine putovati sve vreme autoputem, rekao je Vučić i dodao da bi Bugarska trebalo svoj deo od granice do Sofije da završi za godinu i po dana.



"To su velike stvari", konstatovao je predsednik Srbije.



Vučić je dodao da za dva meseca očekuje da krene i izgradnja Moravskog koridora.





VUČIĆ O "KOKA KOLI ZERO"



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je u intervjuu Prvoj tv, koji se ticao i nekih ličnih navika, da je za vreme skupštinske rasprave o KIM pio "koka kolu zero"



"Video sam histeriju oko toga šta piše na zero koli, pisalo je 'kralj'... pa je Suzana (savetnica za medije) pisala poruke: 'Okreni to', kao da sam ja kriv što mi je neko doneo zero kolu na kojoj to piše", kaže Vučić.



U intervjuu tokom kojeg je za javnost "otvorio vrata" svog kabineta, a povodom dve godine na mestu šefa države, rekao je i da aktivno uči ruski jezik, dok je, po sopstvenom uverenju, za učenje kineskog jezika "mator".



Rekao je da ga ruskom jeziku podučava profesorka ruskog iz ambasade Rusije, koja perfektno govori i srpski jezik.



Upitan koji metod učenja primenjuje, da li podvlači, piše ili nešto drugo i u koje vreme najčešće uči, Vučić kaže:





"Uvek rano ujutru kad ostali, uglavnom, još nisu na poslu. I podvlačim i pišem, potrebno mi je da ponavljam i zapisujem", kaže predsednik Srbije.



Na pitanje kada će početi da uči kineski, kaže da je za to mator i da on i njegov stariji sin Danilo nisu naročito talentovani za jezike, za razliku od kćerke Milice, a za najmlađeg, Vukana, planira da uskoro, kad napuni dve godine, počne da uči kineski, kao što to rade u nekim zemljama, Holandiji, Danskoj, gde decu odmalena uče drugim jezicima.



Dodaje i da mu deca retko dolaze u Predsedništvo, jer se sastanci samo smenjuju po ceo dan.



Na opasku novinara da se u kancelariji može videti okačeno odelo i koliko puta se dnevno presvlači, Vučić kaže da tu ima i farmerke i džemper, i da je u tome češće, kad nema snimanja.



"Danas sam se sastao sa premijerom Slovačke, večeras ću se sastati sa premijerom Luksemburga, pa je red da budem pristojno obučen", rekao je Vučić.





ZAŠTO VUČIĆ GLEDA RUSIA 24, SI-EN-EN I SKAJ?





Nisam Dragan Đ ilas, pa da imam medije, kaže predsednik Aleksandar Vučić na optužbe da je neko ko guši slobodu medija u Srbiji.





"Neko to kažu, neki ne kažu, a šta da vam kažem... Ja nisam Đ ilas da imam medije, nemam ih", rekao je Vučić u intervjuu za TV Prvu povodom dve godine od kako je na najvišoj dužnosti u državi.





Vučić je rekao i da stranka kojoj je pripadao, dok je bio u opoziciji, nije imala nijednu televiziju na kojoj su mogli da se pojave, nisu kontrolisali nijednog kablovskog operatera, niti jedne dnevne novine.





Predsednik je podelio s javnošću da najčeće gleda regionalne kanale, kao i TV Rusija 24, CNN i Sky news, jer su, kaže, to kanali koje "okrene" da iz različitih uglova sagleda stvari.





Na pitanje "da li je to naglo usledila ljubav prema medijima", Vučić je rekao da nije reč o ljubavi, već potrebi da se sagledaju različiti uglovi iz kojih izveštavaju svetske sile, koje imaju suprotstavljene interese.





On je dodao da domaće medije manje gleda, ali da od saradnika dobija izveštaje.