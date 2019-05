V. N. | 28. maj 2019. 21:40 |

ZAPADNE sile ni u utorak nisu zvanično i konkretno osudile brutalnu intervenciju kosovskih specijalnih snaga na severu KiM, a Kfor je njihovu akciju podržao i opravdao tvrdnjom da je reč o borbi protiv kriminala.

Obraćajući se poslanicima Skupštine Srbije, predsednik Vučić je rekao da je mađarski kontingent Kfora pokušao da zaustavi upad jedinica ROSU, ali su se po naređenju komandanta povukli. Predsednik je rekao i da su iz EU pozvali Srbiju da se umiri i kazali da je reč o borbi protiv korupcije. Nijedna od zemalja Kvinte nije se u utorak zvanično oglasila.

Međutim, Vučić je tokom rasprave u Skupštini rekao da su zapadne sile, iako nisu javno izašle sa stavom, poručile Prištini da je u Zubinom Potoku prekoračena dozvoljena upotreba sile i da je zbog toga bilo važno da se brzo povuku.

Evropska unija reagovala je uopštenom izjavom u kojoj je poručeno da "operacije kosovske policije moraju da budu u skladu sa zakonom":

- Pridržavanje vladavine prava, uključujući i pretpostavku nevinosti jeste ono za šta se EU snažno zalaže. Policijske operacije moraju da donesu poverenje u zakon u svim zajednicama. One moraju da jačaju, a ne da slabe napore u cilju normalizacije - rekla je portparolka EU Maja Kocijančič.

Dešavanja na KiM bila su tema i na sastanku ministara spoljnih poslova Višegradske grupe i Zapadnog Balkana u Bratislavi, preneo je šef diplomatije Ivica Dačić. Prema njegovim rečima, većina učesnika skupa, uključujući direktorku za Zapadni Balkan u Evropskoj službi za spoljne poslove Angelinu Ajnhorst, izrazila je veliku zabrinutost.

Predsednik JS i narodni poslanik Dragan Marković Palma rekao je da "deo međunarodne zajednice", pre svega sponzori nezavisnosti takozvanog Kosova, treba da prestanu sa praznim saopštenjima u slučaju grubih kršenja svih dogovora, već da reaguju u skladu sa svojim mandatom".

ZAHAROVA: PODSTICAJ IZ SAD

ZVANIČNA Moskva smatra da upad kosovskih specijalnih snaga u srpske opštine na KiM predstavlja novu provokaciju Prištine, s ciljem da se zastraši i protera nealbansko stanovništvo - rekla je u utorak porptarolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ona je podsetila da je tokom dijaloga Beograda i Prištine postignut dogovor da kosovske specijalne snage naoružane dugim cevima neće ulaziti na sever KiM:

- Bez obzira na to, poslednjih godina to se stalno ponavlja, i međunarodne snage na to gledaju popustljivo. Potpuno je jasno da je takvo ponašanje kosovskih Albanaca direktna posledica višegodišnjeg podsticanja od strane EU i SAD.