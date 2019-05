Nekadašnji gradonačelnik Zubinog Potoka Stevan Vulović kaže da od sukoba na Kosovu i Metohiji krajem devedesetih godina ne pamti toliki izliv nasilja kakav je bio danas prilikom upada ROSU u tu opštinu, a kako ocenjuje, ono što se danas desilo nije bilo korišćenje preterane sile, već oružani napad.



"To je bilo krvožedno nasilje, to je bilo takvo nasilje koje ne mogu ni da opišem, koristili su bojevu municiju, šok bombe, sve što je moglo da se iskoristi, a da mi nismo bacili ni jedan jedini kamen", kaže Vulović za Tanjug dodajući da je večeras situacija u Zubinom Potoku mirna.



Ističe da su nasilne pripadnike ROSU građani bez oružja i potpuno mirnim građanskim otporom uspeli da drže šest sati da nisu mogli da priđu Zubinom Potoku i da im, kako je rekao, pokažu da je sve to njihovo.



"Uništili su usput sve što su stigli, tukli su ljude, izvlačili su ih iz kuće, ranjavali, meni su pucali u leđa i na svu sreću su me omašili, pogodili su neko drveće, pucali su mi i u auto, sve se dešavalo na 200, 300 metara od moje kuće", ispričao je Vulović.



Dodaje da su pripadnici ROSU isprebijali poštene ljude, od gluvonemih, preko dece, mladih ljudi..., kao i da su uništili preko 100 automobila, oko dvadesetak kamiona.



"Gore je bilo nego da je bio rat", kaže Vulović.



Kako je naveo, nakon što se sve završilo, a s obzirom da je on u dogovoru sa državnim vrhom Srbije kontrolisao da otpor Srba bude miran i nenasilan, sugrađani su ga kritikovali zbog toga što nasilnicima nisu uzvratili i oružano.



Smatra da je ovo poslednji put da su građani imali strpljenja i nisu i oružano upozorili da neće trpeti upade i nasilje.



Upoređujući današnju situaciju sa prošlogodišnjim hapšenjem direktora vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đ urića, Vulović kaže da je "hapšenje bilo sitnica".



Navodi da je prisustvovao i hapšenju u martu 2018. godine, kao i da je tom prilikom dobio batine i do dana današnjeg ima "hematom od kundaka".



"Preživeo sam sve to, bilo je strašno, ali trajalo je nekoliko minuta, a kada nešto traje šest sati, pa imate jednu barikadu, drugu barikadu..., mnogo je teže danas bilo", kaže Vulović.



Prema njegovim rečima, ipak se sve završilo kako treba, a pripadnici ROSU su oko 12.20 časova napustili prostor opštine Zubin Potok.



Trenutno je situacija u Zubinom Potoku mirna, kaže Vulović, a građani su zadovoljni što su uspeli da "oteraju nasilnike".



"Sada sedim ispred kuće, čuje se svaki glasić, mirno je, izuzetno mirno čak. Danas su građani bilo mnogo uznemireni, ali prestalo je to i pretvorilo se u jedan uobičajeni dan, jer mi, na kraju krajeva, tako živimo", navodi Vulović.