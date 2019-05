E. V. N. | 28. maj 2019. 07:31 |

VREME je da biramo između slatkih laži i gorke istine. Bez toga nećemo znati za šta smo sposobni i koliko možemo, gde su granice naše zemlje i naših snova, baš kao i naše stvarnosti. Bez toga nećemo znati gde je Kosovo, gde je Metohija, ko njima upravlja, gde smo mi Srbi na KiM. Cilj je da dobijemo najviše što možemo i izgubimo najmanje što moramo.

Ovo je u ponedeljak poručio predsednik Srbije Aleksandar Vučić na početku obraćanja na posebnoj sednici parlamenta posvećenoj Kosovu i Metohiji, na kojoj je otvoreno govorio o teškoj situaciji u kojoj se država na- lazi i namerama zapadnih sila da zaokruže nezavi- snost južne srpske pokrajine, zbog čega dozvoljavaju da Priština vuče jednostrane i nerazumne poteze koji direktno blokiraju dijalog, od uvođenja taksa do optužbi Srbije za genocid.

- Moj posao kao predsednika je da ljudima saopštim istinu, kakva god bila, ali to ne znači da se neću boriti za srpski narod koji tamo živi. I to vi- še od onih koji istinu znaju ali je prećutkuju. I koji bi da za Kosovo ratuju tuđa, a ne njihova deca - naglasio je šef države. On je bez uvijanja upozo- rio da postoje dva različita scenarija za Kosovo - da se normalizuju odnosi između Srba i Albanaca ili da imamo zamrznuti konflikt, koji bi bio katastrofalan.

- Albanci mogu da ga odmrznu u svakom trenutku i napadnu Srbe. Pitanje je dana i meseca kada će to da učine, jer oni gube živce i ovu situaciju više ne mogu da podnesu. Ali više nikada neće biti novih pogroma Srba na KiM, to nećemo dozvoliti i sa tim smo upo- znali najviše međunarodne predstavnike - bio je odlučan predsednik, nakon čega je usledio dug aplauz prisutnih u sali. Predsednik je katego- rički odbio da se dijalog nastavi dok Priština ne ukine takse, a kada se to dogodi, Srbija je, naglasio je, spremna da se vrati za pre govarački sto:

- Ako ne pristanemo na kompromis, izgubićemo sve, a posledice će biti katastrofalne i za Srbe i za Albance. Dok sam predsednik daću sve od sebe da se postigne kompromis o kome će konačnu reč dati parlament i građani na referendumu i ta odluka će biti obavezujuća. Vučić je objasnio i da se normalizacija odnosa može desiti samo u dva slučaja, jedan - kako ga doživljava međunarodna zajednica i Albanci - postizanje sporazuma u kojem je Kosovo nezavisna država, u kojoj bi Srbima dali nekakva prava, ili po modelu dve Nemač- ke, što Albanci, ni Amerikanci neće, već traže da Beograd prizna nezavisnost, što mi nećemo.



- Druga mogućnost, koju smo ispustili, jeste ona o kojoj sam govorio i zbog koje sam napadan i o kojoj su i pre mene govorili. U desetostruko povoljnijoj situaciji su nudili neku vrstu razgra- ničenja da spasemo zdravo tkivo na KiM, da sačuvamo narod od progona, da možemo da živimo mirno u budućnosti. Ta ideja je u ovom trenutku potpuno propala. Prvi čovek Srbije je ukazao i da su evropske sile i SAD dozvolile Prištini da šest godina ne formira Zajednicu srpskih opšti- na, što je bila jedina obaveza Albanaca iz Briselskog sporazuma.

- Prošlo je više od 200 dana kako su uveli takse na robu iz centralne Srbije, a da se niko zbog toga "ne sekira". Ponavljam, Priština je ta koja ne želi da nastavi dijalog, a da li će ga želeti, mnogo je više pitanje za nji- hove zapadne mentore. Predsednik je rekao i da niko ne reaguje ni na to što su danas ponovo najavili formiranje "velike Alba- nije", a da se u Srbiji govori o Republici Srpskoj, me- taforički rečeno, obesili bi nas u Briselu. Dodao je i da je aktuel- na vlast uspela da podigne ugled Srbije u svetu, i da se o KiM ponovo priča, iako je još 2010, posle odluke Međunarodnog suda pravde, sve što se tiče Kosova - bilo završeno: - Srbija je u deset puta lo- šijoj situaciji nego što je bila dosovska vlast, bez voj- ske i policije, sa formalno proglašenom nezavisnošću Kosova, pokušala da se vrati u razgovore, da očuva mir i političku stabilnost, jer nemamo više glava za gubljenje i dece za bacanje. Uspeli smo da pitanje Kosova vratimo na sto, ne sa velikim šansama, ali sa šansama da se Srbija ipak nešto pita. Vučić je poručio da je Srbija, u osnovi, u potpunosti uspela da zaštiti svoje interese u pokrajini i u kontekstu evropskih integracija, uprkos kritikama za navodnu predaju srpskih institucija:



- Srbi na severu KiM, pogotovu danas, apsolutno dominiraju u svim institu- cijama što nije bio slučaj do 2013. Smatram da je sve što smo uradili u dijalogu donelo veoma opipljive rezultate za Srbe na KiM i za državu u celini. A posebno mislim da smo kroz tih 188 sastanaka sa albanskom stranom uspeli da zaštitimo ugled i reputaciju Srbije, da smo uspeli da sačuva- mo interse našeg naroda. Sednici je prisustvovala premijerka Ana Brnabić, svi članovi Vlade, direktor Kancelarije Vlade Srbije za KiM Marko Đurić, predstavnici Srpske liste, šef Delegacije EU u Beogradu Sem Fabrici, kao i predstavnici diplomatskog kora. Prisutno je bilo 156 poslanika SNS, SPS-JS, SRS, LDP, LSV, SMS, poslanik Đorđe Vukadinović, iz grupe Pokret za spas Sr- bije - Nova Srbija, i samostalni poslanik Miladin Ševarlić. Lider LDP Čedomir Jovanović poručio je Vučiću da je na vlasti sedam godina, i da je u tom periodu propušteno vreme da se Srbija uvede u red normalnih dru- štava.



- Koja je to istina koju treba da izaberemo umesto laži - pitao je Jovanović, koji je rekao da je podeljenost u društvu velika, da se zakazuju mitinzi i kontra- mitinzi, da Šešelj gazi političke protivnike kolima ispred Skupštine". Dok je govorio, Šešelj je i njemu dobacivao, rekavši između ostalog da je Jovanović "davao novac Čumetu". - Šteta što nisam imao dovoljno da te raketom izbacim u svemir, ali i iz svemira bi te vratili, kao što su iz Haga - naveo je on, i pozvao Vučića da nastavi razgovore sa Albancima. Na kraju skoro trosatnog izlaganja, Vučić je još jednom rekao da je vreme da prestanemo da obmanjujemo sopstvenu javnost: - Problem KiM ne želim da svedem na to ko je kriv za sadašnje stanje i greške koje su do njega dovele, već da prestanemo da se samoobmanjujemo. Poraz politika prethodnih vekova i dece- nija neće biti anuliran i promenjen prstom osude. Potrebno je da priznamo da nam se dogodio težak nacionalni poraz, da smo izgubili teritoriju, ljude, godine u ko- jima smo se lagali i nismo hteli da priznamo poraz. Poslanici SVM Balin Pastor traži od Vučića da učini sve da bi došlo do kompromisnog rešenja i da očuvamo mir.

ŠTITIĆEMO GENERALE

VUČIĆ je otkrio i da je Priština pripremila optužnicu protiv generala Ljubiše Dikovića, kojom ga tereti za ratne zločine na KiM. Nema, dodao je, saznanja da je takva optužnica pokrenuta i protiv generala Božidara Delića. - Za svakog generala za kojeg iz Prištine misle da treba da ga gone, znate kakvi će biti postupci naših organa. Ne verujem da bi predsednica Vlade Srbije išla protiv ovakve političke volje i donosila drugačiju odluku - rekao je Vučić.

NADAMO SE REŠENjU ZBOG DECE, ODLUČNI SMO DA OSTANEMO

DOK su njihovi politički predstavnici pratila sednicu sa galerije skupštinske sale, sa gotovo istom pažnjom raspravu o Kosovu i Metohiji pratili su i građani širom južne pokrajine.

U severnom delu Kosovske Mitrovice, veliki broj građana pratio je izlaganje predsednika Aleksandra Vučića u svojim domovima. Ipak, bilo je i onih koji su govor predsednika Srbije i stavove narodnih poslanika slušali u društvu - u kafanama i kafićima.

- Drago mi je da se priča o Kosovu i Metohiji svakodnevno drži u javnosti, jer nam to daje nadu da nismo zaboravljeni i prepušteni samo sebi - kaže nam jedan od gostiju u kafani u centru Kosovske Mitrovice. - Vidimo da se naš predsednik Vučić bori za nas, i to je ovim svojim izlaganjem pred poslanicima i javnošću još jednom argumentovano potvrdio. Zato smo uvereni i da će se do kraja bespoštedno boriti da pronađe najbolje rešenja za srpski narod na Kosmetu.

Naš sagovornik kaže da mu je žao što opozicija nije prihvatila da se uključi u raspravu, kako bi čuli kakvo rešenje ona nudi za kosovsko pitanje.

Iako razumeju razloge zbog kojih ni predsednik Srbije nije u potpunosti izneo svoj predlog rešenja kosovskog čvora, Mitrovčani kažu da bi im to ipak mnogo značilo:

- Voleo bih da znam koje je to kompromisno rešenje koje se spominje i da li će ono doneti budućnost našoj deci. Mi smo odlučni da ovde ostanemo i živimo ma šta da bude, ali se brinemo za svoju decu - govori nam sredovečni Mitrovčanin.

(I. R.)

„ŠEŠELj: VUČIĆA HTELI DA UBIJU 1999, POKUŠAĆE OPET

LIDER SRS Vojislav Šešelj rekao je da je Aleksandar Vučić izbegao ubistvo 1999. kada je trebalo da da intervju jednoj stranoj televiziji u zgradi RTS: - Slučajno si preživeo 1999. Sećaš se da je trebalo da gostuješ na RTS kada je zgrada bombardovana. Pukom slučajnošću si to izbegao. Opet će hteti da te ubiju. Najviše ti prete otrovi. Ozbiljan sam. Vodi računa o tome - kazao je Šešelj

DEO OPOZICIJE BOJKOTOVAO SEDNICU, LIDER NOVE STRANKE OSUDIO TAJ POTEZ

POSLANICI dela opozicije - DS, Narodna stranka, Dveri, Stranka slobode i pravde, SDS, Nova Srbija, DSS i DJB, kao što su i najavili, bojkotovali su sednicu parlamenta, navodeći da ne žele da učestvuju u "rijaliti programu" u kom će predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kako su ocenili, pokušati da prebaci na opoziciju "krivicu za debakl" politike prema Kosovu.

No, ni među njima nije bilo sloge oko ovog poteza. Tako lider Nove stranke Zoran Živković smatra da bi opozicija ostvarila veći efekat da je prihvatila da učestvuje u skupštinskoj raspravi o KiM:

- Ja sam odustao od ideje da prisustvujem sednici iz solidarnosti sa većinom opozicionih stranaka. Opozicija je ostvarila pobedu time što je naterala Vučića da dođe u parlament i priča o Kosovu. To je posebna situacija i zato je trebalo ući u parlament.

Šef poslaničke grupe DS Goran Ćirić rekao je da je tema Kosova "važna za sve", ali da se na bojkot nisu odlučili zbog tema, već tražeći demokratiju i fer izbore.

Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da poslanici opozicije bojkotuje sednicu, jer "nemaju šta da kažu".

- Došli bi tamo da bi se takmičili ko će dalje da pljune, ali to nije rešenje za Kosovo. Pričaju o pomirenju sa Albancima, ali nije jasno na čemu se zasniva to pomirenje.

ĐINĐIĆEVO PISMO UN

DEO svog obraćanja, Vučić je posvetio hronologiji rešavanja kosovskog problema od 1998. godine. Naveo je i ko su bili pregovarači, pomenuo bombardovanje, šta se nakon toga dešavalo. Rekao je i da je uspeo da pronađe značajnu dokumentaciju, uključujući i pismo koje je 2003. tadašnjni premijer Zoran Đinđić poslao Savetu bezbednosti UN:

- Tu je predvideo šta će se sve dogoditi na KiM i da Albanci žele da stvore nezavisno Kosovo. Napisao je i da su sve bile neistine šta su govorili u prethodnom periodu i ukazao je na sve opasnosti - rekao je Vučić, i dodao da tada predstavnici Srbije prvi put počinju da mole bar za podelu Kosova.

ZA 20 GODINA PREPOLOVLjEN BROJ SRBA

PREDSEDNIK Srbije ukazao je i na dramatične demografske podatke o broju Srba na Kosovu i na Balkanu u poslednjih 120 godina:

- Na KiM je 1455. živelo oko 98 odsto Srba, zatim 1871. živelo je 32 odsto Albanaca, 64 odsto Srba. Nakon srpsko-turskih ratova najdramatičnije gubimo broj Srba i prvih put 1899. Arbanasi predstavljaju većinu sa 48 odsto, dok je Srba 44 odsto. Za 20 godina, od 1971. do 1991. broj Srba na KiM je prepolovljen, sa 21 odsto na samo 11 odsto! Danas na Kosovu živi oko 93.000 Srba. Ukoliko nešto ne promenimo, ukoliko sebe ne promenimo, 2100. godine, prema procenama UN, biće dvostruko manje Srba na Zapadnom Balkanu nego Albanaca.

BOŠKO DOBACIVAO I ZAKRČIO PROLAZ

PREDSEDNIK "Dveri" Boško Obradović i nekoliko poslanika tog pokreta razvili su ispred ulaza u parlament transparent "Danas izdaja, sutra robija", kojim su dočekivali predstavnike vlasti. Kada je predsednik Vučić stigao, Obradović mu je dobacivao "izdaja, izdaja", a ispred zgrade su bili i brojni poslanici SNS. Pre toga opozicionari su transparentom preprečili put i automobilu u kojem je bio predsednik SRS Vojislav Šešelj. Nakon kraćeg koškanja sa predstavnicima opozicije i pratnje lidera radikala, a u kojem je učestvovao i sam Šešelj, on je prošao u zgradu parlamenta.

U jednom trenutku pale su i teške reči: - Kaži jednu reč protiv Vučića ako smeš - obratio se Obradović Šešelju, koji mu je uzvratio psovkom.

Predstavnici opozicije upućivali su teške uvrede i na račun drugih predstavnika vlasti koji su dolazili u parlament, većina ministara ih je ignorisala, ali bilo je i onih koji im nisu ostali dužni.