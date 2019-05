Tanjug | 24. maj 2019. 11:12 > 13:20 |

Predsednik Aleksandar Vučić sastao se u četvrtak sa političkim predstavnicima Srba i najznačajnijih institucija Srbije na Kosovu i Metohiji, a tema razgovora biće dalji zajednički koraci u odnosu na aktuelnu situaciju na KiM.

Vučić je rekao da je Beograd spremio mere protiv Prištine, koja je pre devet meseci uvela takse, i naglasio da će se sa njima ići posle sastanka u Parizu.

"Spremili smo mere. Gledaćemo da ne pogode Srbe na KiM, zato su one ograničene, ali vrlo snažne i oštre. Nećemo ići s njima dok se ne završi sastanak u Parizu", rekao je Vučić povodom razgovora sa predstavnicima Srba sa KiM.

Kako je dodao, njegov zadatak u Parizu će biti da upozna predstavnike Evrope, Merkelovu i Makrona, o odgovoru Srbije posle devet meseci anticivilizacijskih taksi, rezoluciej o tzv. genocidu, formiranju vojske, nesprovođenju Briseskog sporazuma od strane Prištine.

Predsednik je rekao i da znamo da su jedinice ROSU u pripravnosti i da nameravaju da hapse Srbe, i pozvao međunarodnu zajednicu da spreči takav razvoj događaja.

Predsednik Aleksandar Vučić preneo je, posle sastanka sa oko 140 političkih predstavnika Srba i najznačajnijih institucija Srbije na Kosovu i Metohiji, da su izrazili zabrinutost zbog toga što se pripremaju akcije specijalnih jedinica na Kosovu i da je pripremljeno hapšenje više desetina lica srpske nacionalnosti na KiM.

UBEDLjIVA POBEDA SRPSKE LISTE

Predsednik razgovara sa Srbima nakon što su kandidati Srpske liste ubedljivo pobedili na izborima za gradonačelnike četiri srpske opštine na KiM, a pre sednice Skupštine Srbije o Kosmetu.





"Molimo i upozoravamo međunarodnu zajednicu da to spreči, jer u ludilu borbe albanskih strnana na Kosovu za rejtinge na kraju stradaju Srbi", poručio je Vučić.

Takođe, zamolio je predstavnike Kvinte koji su, kako je rekao, bili zabrinuti za ono što se dešavalo na izborima 2017, da pokušaju da spreče provokacije i akcije usmerene iseljavanju Srba sa KiM.

Kazao je da su pripremljene mere i da se vodi računa da ne pogode Srbe na severu KiM i da će zato biti ograničenog karaktera.

Foto N. Fifić

"Dok će neke biti vrlo snažne i vrlo oštre, nećemo ići sa njima do završetka sastanka u Parizu", naveo je Vučić.

Kazao je da će na sastanku u Parizu upoznati Mereklovu i Markona o odgovoru Srbije na takse posle devet meseci, kao i na reozoluciju o genocidu i formiranju vojske Kosova, nesprovođenja brsielskog sporazuma...

"Oni koji su mislili da će u Parizu biti nekih razgovora, greše, neće biti nikakvih razgovora dok ne ukinu takse. Možemo o lepom vremenu da razgovaramo, a o statusu KiM neće biti razgovora, dok ne ukinu takse".

Vučić kaže da Albanci misle da je njihov bezobrazluk i drskost važnija od svega i da misle da se isplati da stvaraju novu realnost.

Poručio je, ironično, da je odlučio da ne bude neposlušan, pošto je video da mu u američkim izveštajima prete, kao da će na još nešto hrabriji način i otvorenije da zasutpa, intereese našeg naroda, ali i da se borim protiv ludila Albannaca.

"Ukinite takse i razgovraćemo o čemu hoćete, ako ne, pričaćemo o lepom vremenu i dobrim bokserima u Prišitni, na primer. Nema dijaloga dok se ne privedete poznanju prava i dok ne počnete da poštujete norme međunarodnog prava. To će biti moja poruka Mereklovoj i Makronu", naveo je on.

Foto N. Fifić













TEŠKO SRBIMA, DOK SE NE ZAVRŠE IZBORI U PRIŠTINI

Teško Srbima dok se izbori u Prištini ne završe, konstatovao je u petak predsednik Aleksandar Vučić i ukazao da su Srbija i Srbi jedina tema u Prištini, te da se albanski političari utrkuju u tome ko više mrzi Srbe, računajući da glasove birača.

Vučić je, odgovarajući na pitanje kakve signale sada Priština šalje kada Kadri Veselji kaže da se predomislio i da takse treba da ostanu, a RamušHaradinaj najavljuje susret sa Merkel u Berlinu i kaže da će dobiti viznu liberalizaciju i bez povlačenja taksi, kao I da radi na sprečavanju "Dodik države", kazao:

"A zamislite državu koju biste mogli da nazovete ''Tači-Haradinaj'' država. Znate li nekog ko hoće da živi u takvoj državi, pošto stalno vređaju srpske predstavnike?", zapitao je predsednik.

Vučić je rekao da je, što se tiče vizne liberalizacije, spreman da to odmah potpiše, i da imaju našu saglasnost da se što pre ukinu vize.

Znao je, kaže, i najavio po uvođenju taksi da će one dugo biti na snazi.

I DALjE ĆEMO RADITI NA SPREČAVANjU PRIZNANjA Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, komentarišući činjenicu da godinu dana nijedna zemlja nije priznala nezavisnost Kosova, da će Srbija i dalje raditi na tome. Na pitanje da li to smatra srpskim diplomatskim uspehom, Vučić kaže:"Što se tiče nepostojećih priznanja u poslednjih godinu dana, ja sam srećan što mi, ovakve budale, uspevamo da se nosimo sa takvim ''genijima, akademicima i naučnicima'', bar donekle", rekao je on, misleći na albanske političare u Prištini. Pokušavaćemo i dalje, dodao je.

“Što se taksi tiče, ne moraju da ih sklone. Ja sam to negde I znao I na početku sam, jedini, rekao da će one duže da traju. Mi se sada, uz gubitke koje smo imali, prilagođavamo novim okolnostima. Naći ćemo tržište za svoju robu. I u 2 i 3 kvartalu će naša privreda drastično rasti. Trebalo nam je vremena za to, ali rešićemo mi taj problem, a oni će se suočiti sa brojnim problemima", uveren je.

To što se Veselji predomislio predsednik je kazao u šali da je to velika novost i da bi trebalo posebnu sednicu sazvati.

"Pobiše se između sebe ko će biti najveći antiSrbin, da bi dobili glasove, jer su videli da je Haradinajeva popularnost tako skočila za 20 odsto. Teško Srbima dok se njihovi izbori ne završe, jer je jedina njihova tema Srbija i Srbi, ali ne samo Srbi sa KiM, već i RS, koji su postali omiljena tema. Ne znaju ništa drugo nego ''Dodik i RS''. Svi su oni kandidati za Nobelovu nagradu, ne za politiku, već za fiziku, hemiju, i književnost za Aljbina Kurtija. Jedan je naslednik Ajnštajna, a drugi Njutna - Tači i Haradinaj. Mi smo sve budale, a oni sve geniji, a sada će videti kako budale umeju genijima da odgovore”, zaključio je Vučić.



U PARLAMENTU "STENOGRAFSKI" O SABORU, DA NE IZMIŠLjAJU

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će na sednici parlamenta u ponedeljak izneti detaljne zabeleške o sadržaju nedavnog sastanka sa Saborom SPC u u odgovor na sve špekulacije po pojedinim medijima, a posebno je odbacio tvrdnje vladike Grigorija da je na tom sastanku "napao" vladiku Teodosija.

"Ja sam se iznenadio, mislio sam da to što se govori u Saboru ostaje u četiri zida", rekao je Vučić na konferenciji posle sastanka sa predstavnicima Srba sa KiM.

On je rekao da će o sastanku u Patrijaršiji najotvorenije govoriti na sednici parlamenta, citirajući reči, budući da je imao vođenje stenograma.

Kaže i da to što je rekao vladika Grigorije nije istina.

"To nije istina, jer je njih petorica vodilo hajku protiv mene. Ne može jedan da vodi hajku protiv pet, nego pet protiv jednog. Ali drago mi je da sam ja, jedan, sa istinom uspeo da uzdrmam tih pet i da vide da nije lako sa nekim kome je čista savest i ko nije ništa ukrao da da izađete na kraj, ako je spreman da se bori za svoj narod i pravu istinu", rekao je Vučić.

On je rekao da je znao da u političkim partijama, pa i u SNS, postoje članovi koji novinarima javljaju nešto, da bi ih mediji kasnije zašititili i napali njhove protivnice u stranci, ali da nije znao da se to događa i u crkvi.

"Ja sam izašao napolje posle sastanka i rekao sve što se desilo na pristojan način i poštujući crkvu, a onda otvorim Miškovićeve novine, Đilasove novine, neke druge tajkunske medije, čak i u medijima u Crnoj Gori lažu sta se dešavalo na Saboru", dodao je predsednik.

NE DOLAZIM U PARLAMENT DA BUDEM GLINENI GOLUB

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da će na sednici Skupštine Srbije o KiM podneti izveštaj i načelno govoriti o budućim potezima kad je reč o Kosovu, ali da neće iznositi taktičke planove i protivnicima predočiti sledeće korake, jer bi to bilo nelogično.

Vučić je na konferenciji posle sastanka sa predstavnicima Srba sa KiM, komentarišući navode pojedinih medija da neće izneti nikakav novi plan, rekao da je logično da država ne iznosi javno svoje planove i protivnicima predoči svoj sledeći korak.

"Mi igramo partiju šaha, imamo damu i topa manje i sudija je pod njihovom kontrolom... I sad mi treba da izađemo i kažemo sta ćemo uraditi u budućnosti. Da li je moguće da neko pametan traži da iznesemo naše korake? To je pitanje teških razgovora ili pregovora. Kako smemo da iznesemo šta pokušavamo da uradimo, da damo protivnicima sve na tacni?", upitao je Vučić.

On je rekao da će u parlamentu podneti izvestaj o tome šta se do sada dešavalo i da će govoriti načelno o tome kako da se borimo za srpski narod, ali tako da se ne otkrije nijedan taktički potez.

Navodeći da predsednik retko kada dolazi u parlament da govori, Vučić je istakao da je opozicija tražila od njega da to učini, da su ga kritikovali što to ne čini, govorili da nipodaštava zakonodavno telo, a da sada, kada će u skupštinu doći da govori o KiM i odgovori na sva poslanička pitanja, oni ne žele da prisustvuju.

Kaže i da sada govore kako će ih on napadati, a da će izneti istinu o tome ko je koliko investirao na KiM, ko je na koji način štitio srpski narod na KiM...

"Ne, nego ću da dođem u parlament ko glineni golub, da pucate, a da se ne branim. Oni bi hteli da budem saobraćajni znak, da me čupaju i lomataju. To vam je kao kad veliki bokseri tuku dzak - došao sam u ring da me udarate, da pokažete koliki sam izdajnik i bednik, da ništa nisam uradio...To vam je prilika da me zgazite, ali vi nećete", rekao je Vučić.

Kaže da opozicija to neće uraditi zato što i ne može, jer znaju da nemaju argumente i znaju gde je istina.

Istakao je da opozicija može da nastavi da govori o njemu sve što im padne na pamet, poput toga da je bednik i izdajnik, ali da on na to neće ćutati, već će odgovoriti argumentovano i u činjenicama i brojkama.



Foto N.Fifić





































NEĆE SE DOČEPATI SEVERA...

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je u petak da je Srbima izabranim za gradonačelnike opština na severu KiM rekao da rade svoj posao, da ne žure sa eventualnim ostavkama, te da će prvo "upoznati" Prištinu sa merama koje je država pripremila u odgovor na njene dosadašnje poteze.

Na pitanje dopisnika albanske televizije šta je sugerisao predstavnicima Srba sa severa KiM, koji su izašli na izbore, ali su ranije najavili mogćnost da ponovo podnesu ostavke, Vučić je preneo da im je rekao da rade svoj posao.

"Pa, polako... Spremamo se da upoznamo sa našim odlukama posle Pariza. Ali, neće vam tako lake naše odluke biti", konstatovao je Vučić.

"Znam ja da mnogi na Kosovu čekaju naše fatalne greške da bi se docepali severa. Moraće na drugi način to da obave. A to, kod nas na jugu se kaže - neće da može", rekao je predsednik Srbije.

Foto N.Fifić



GLAS ZA ČAUŠI - GLAS ZA TZV. VELIKU ALBANIJU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je u petak to što su neki Srbi na KIM na lokalnim izborima glas dali albanskoj kandidatkinji Gondži Čauši, a ne srpskim predstavnicima, rekavši da su time glasali direktno za tzv. veliku Albaniju, ali da je većina Srba to razumela i zato je i podržala Gorana Rakića.

Na pitanje novinara kako komentariše izjavu Marka Jakšića da bi bolji gradonačlenik Mitrovice bila Gondža Čauši nego Goran Rakić, Vučić kaže:

"Ne znam ništa o toj ženi i ne mogu da govorim ništa loše. Imali smo mi uvek mnogo takvih ljudi, oni imaju pravo na svoj izbor i mi moramo da ga poštujemo. Važno je da ljudi znaju da je to rekao lider ''1 od 5 miliona'' SzS, da mu je draže da glasa za kandidata Kadrija Veseljija i Hašima Tačija, nego za kandidata Srpske liste."

Nakon preciziranja da je reč o kandidatkinji Samoopredeljenja Aljbina Kurtija, Vučić je dodao: "To je Aljbin Kurti, direktno za veliku Albaniju, kod njih nema ništa Kosovo, Kosovo ne postoji, direktno velika Albanija. Samo da to ljudi imaju u vidu."

Dodao je i da on lično zbog velike Albanije ne bi mogao da glasa za Čauši.

"Ali, ja i nemam pravo glasa, ali izgleda da joj ni taj glas Marka Jakšića nije mnogo pomogao. Izgleda da Srbi nisu bili oduševljeni ponudom Gondže Čauši za veliku Albaniju pa su glasali za Gorana Rakića",zaključio je Vučić.

Sastanku u Palati Srbija prisustvuje oko 140 predstavnika Srba, kao i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i generalni sekretar predsednika Nikola Selaković.