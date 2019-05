Tanjug | 27. maj 2019. 11:03 |

Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je danas da na izjavu Sulemana Ugljanina da Raška (Sandžak) treba da dobije specijalni status, treba da reaguje tužilaštvo, a ako tužilaštvo ne reaguju, moraće policija."Ko ima dece da ratuje za Ugljanina i njegove fotelje? On kada nije ministar u Beogradu, onda priziva ratove, hoće da se gine u Raškoj oblasti, izmišlja Sandžak, pravi neke granice, uzima delove Crne Gore", rekao je Vulin za TV Pink.On je naglasio da ne veruje da ima Bošnjaka koji su spremni da svoje dete daju Ugljaninu da ratuje za Sandžak."S kim da ratuju? Sa svojim komšijama. Što jedna budala može da uradi, to hiljadu pametnih ne može da ispravi. Bolje na vreme da se reaguje nego da se desi neka nesreća u Raškoj oblasti", naglasio je Vulin.On je podsetio da je zakon jasan i da ako se sprovodi, nema sukoba, već ih ima jedino kada nema zakona, kad svako radi šta hoće.VULIN: JEDINO RAZDVAJANjEM OD ŠIPTARA MOŽEMO DA SPREČIMO ŠIRENjE VELIKE ALBANIJEMinistar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je danas da kada predsednik Republike Aleksandar Vučić vuče poteze po pitanju KiM, on razmišlja kako će se to odraziti na sve Srbe, bez obzira da li žive u Kosovskoj Mitrovici, Beogradu, Banjaluci..."Naš cilj je da se radi za dobrobit srpskog naroda, da sačuvamo interes Srbije na prostoru KiM. Uvek razmišljamo o svim Srbima, bez obzira gde oni žive", rekao je Vulin za TV Pink.On je ponovio da je njegov stav da se "treba što pre razdvojiti od Šiptara na KiM i da je to jedini način da se zaustavi širenje velike Albanije"."Mi ovako nemamo pravne mehanizme da vodimo računa o svim Srbima na prostoru KiM, ali mi to radimo. Bez vlade Srbije, bez države Srbije, život na prostoru KiM bi bio nemoguć", naglasio je Vulin.