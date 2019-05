Tanjug | 20. maj 2019. 09:04 > 14:37 |

Direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić izjavio je danas, dan nakon izbora za gradonačelnike u četiri opštine na severu Kosova i Metohije, da je Srpska lista ostvarila veći i bolji rezultat nego 2017. godine na lokalnim izborima.

Đurić je na konferenciji za novinare čestitao Srbima na KiM na, kako je rekao, veličanstvenom uspehu sloge, jedinstva i zajedničke borbe za opstanak na Kosmetu, na odgovornosti koju su pokazali, spremnosti i rešenosti da se bore da Kosovska Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok ostanu srpski i u institucionalnoj i organskoj vezi sa Srbijom.

Takođe, istakao je da ovakvi rezultati pokazuju da je nastojanje pojedinih da dođe do bojkota tih izbora potpuno propalo.



Đurić je izneo podatak da je Srpska lista 2017. godine osvojila 16.031 glas, a na jučerašnjim izborima 21.858 glasova, što znači da je SL osvojila 5.827 glasova više nego pre dve godine.

Napomenuo je i da je na lokalne izbore na severu KiM 2017. godine izašao 23.891 birač, a ovog puta 24.895 birača.

"To znači da smo pokazali slogu, istrajnost, rešenost i odlučnost da se borimo da ostanemo svoji na svome i da su pozivi na bojkot i da se glasa za albanske kandidate doživeli potpunu propast", rekao je Đurić.

Govoreći o rezultatima izbora po opštinama, Đurić je rekao da je 2017. gradonačelnik Leposavića Zoran Todić osvojio 5.105 glasova ili 63 odsto, a juče 92,33 odsto ili 7.004 glasa.

"Drugoplasirani je po našim podacima i Srpske liste Fisnik Veselji iz pokreta Samoopredeljenje sa 48 glasova, trećeplasirani je Šaćir Heteni sa 38 glasova iz partije Tačija i Veseljija".

U Zubninom potoku Srđan Vulović je osvojio 3.995 glasova ili 98,35 odsto, dok je na prethodnim izborima Stevan Vulović osvojio 2.691 glas ili 79,18 odsto.

Drugoplasirana je bila Liridona Kahrinami sa 12 glasova iz Samopredeljenja i Hisen Mehmeti sa 11 glasova iz Tačijeve stranke, dodao je Đurić.

"U ovoj kampanji postojao je ogroman napor da se ljudi i u Zubinom potoku zastraše, pa smo imali napade na predstavnike Srpske liste, paljenje automobila, a Kadri Veselji je odlazio u albansko selo Čabra, ali uprkos tome u Zubinom Potoku albanske partije su osvojile samo 23 glasa".

U Kosovskoj Mitrovici Goran Rakić je 2017. osvojio je 5.371 glasa, a juče 7.092, dakle povećao je glasove sa 67,45 odsto na 83,56 odsto, naveo je Đurić.

"Drugoplasirana je bila Gonđa Čauša koju je podržao Marko Jakšić jedan od lidera pokreta "Jedan od pet miliona", koja je osvojila 446 glasova ili 5,26 odsto, ona je iz Tačijeve i Veseljijeve stranke, a trećeplasirani je bio Edren Atići sa 326 glasova ili 3,85 odsto iz pokreta Samopredeljenje".

U Zvečanu je gradonačelnik Vučina Janković 2017. imao 2.863 glasa ili 70,59 odsto, a sada 3.767 glasova ili 91,81 odsto. Drugoplasirani Iljir Peci iz Tačijeve i Veseljijeve stranke imao je 130 glsaovam a trećeplasirani Avdi Peci iz pokreta Samopredljenje sa 81 glasom.

ĐURIĆ: KUKALI DA NEMAJU PRILIKU, SAD NEĆE RAZGOVOR U SKUPŠTINI



Direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić izjavio je danas da deo opozicije, iako je mesecima kritikovao da nema prilike za razgovor o Kosovu i Metohiji u institucijama, sada, kada je sednica sazvana, ne želi o tome da razgovara u parlamentu.



"Kukali su i plakali mesecima da tobože nemaju priliku da u institucijama razgovaraju o KiM. Mesecima su pričali, iako postoje redovne sednice Odbora za KiM, kako se u parlamentu ne raspravlja o tome i time su najdirektnije pogrešno obaveštavali i obmanjivali javnost", rekao je Đurić na konferenciji za novinare komentarišući odluku dela opozicije da ne prisustvuje posebnoj sednici parlamenta o KiM, 27. maja.



On je naveo da sada, nakon što je predsednica parlamenta, na inicijativu predsednika Srbije zasvala tematsku sednicu o KiM, opozicija ne želi o tome da razgovara u skupštini.



"Valjda bi više voleli da se o KiM razgovra na ulicama, na način na koji su oni navikli, uz nasilje, pretnje, pogrde i teške reči, nego u instituciji koja je demokratski izbarana", dodao je Đurić.





ĐURIĆ: REZOLUCIJA O GENOCIDU ŽALOSNA PRIČA SKUPŠTINE TZV. KOSOVO





Direktor Kancelarije za KiM Marko Đ urić izjavio je da je rezulocija kosovske skupštine o genocidu Srbije na KiM "žalosna i horor priča kosovskog parlamenta", kao i da lideri terorističke OVK, koji su svojim rukama činili zločine, glume sada neku pravdu, sudije i istraživače genocida.





Đ urić je odgovarajući na pitanja novinara rekao da je ta rezolucija rezultat nervoze albanskih politicara i njihovog straha da bi mogli da budu pozvani na odgovornost od strane međunarodnog suda za zločine na KiM.





"To nije samo njihova sramota već i onih iz međunarodne zajednice koji već 20 godina ćute i dozvoljavaju to", naglasio je on.





Kaže da je video da su neki diplomatski predstavnici u Prišstini iznosili negativne stvari o toj rezuluciji, ali je sve to mlako i samo na nivou verbalne osude, to jest zbog medija.



Đ urić navodi da je isto tako bilo i kada su uvedene takse na robu iz centralne Srbije, da su svi bili načelno protiv, ali da niko nije ništa konkretno uradio.





"Samo su bila saopštenja da Albanci to ne bi trebalo da rade i kada to urade njihova ''nestašna deca'' stvari budu samo još gore za Srbe", istakao je direktor Kancelarije za KiM.





Tako je bilo i sa, kako kaže, transformacijom kosovskih snaga bezbednosti u vojsku i da su svi bili protiv toga, kao i NATO koji sada sa njima organizuje zajedničke vojne vežbe.





Đ urić kaže da je u prethodnih sedam godina upoznao puno srpskih žrtava albanskog nasilja na KiM, ali i da je imao manje prilika da upozna albanske žrtve, koji je svakako bilo.





Podsetio je da je poslanica Fljora Brovina 2004. na najgori mogući način zlouoptrebila žrtve, pokazavši fotgrafije sa ljudima koje je lažno htela da prikaže kao Srbe, a što je imalo velike posledice.





Đ urić je dodao da se ispostavilo da je ta slika lažna i da je cilj toga bio da se prodube međuetnički sukobi na KiM, pošto je iskorišćeno i prikazano kao srpski zločin to što su se dvojica albanskih dečaka nesrećno utopila u selu Čabra.





"Predstavili su to kao srpski atak i zločin nad Albancima i to je bio povod za neverovatne stvari na KiM".





Đ urić je apelovao na predstavnije međunarodne zajednice koji su najodgovorniji za političke tokove u prehtodbnih 20 godina da se sa tim suludim stvarima prestane.





ĐURIĆ: VELIKA POBEDA SRBA NA KIM, NASTAVIĆEMO DA SE BORIMO

Ovo je velika pobeda Srba na KiM, nastavićemo da se borimo, izjavio je sinoć direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić povodom pobede Srpske liste na izborima za gradonačelnike u četiri opštine na severu Kosova.

Đurić je u obraćanju medijma rekao da su srpski kandidati u sve četiri opštine na severu KiM ostvarili veliku pobedu, ističući da je Srpska lista u Kosovskoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i u Zubinom potoku ostvarila pobedu "i u apsolutnim brojevima i pojedinačno kao politička organzacija Srba na KiM".

On je istakaoa da je jučerašnji rezultat veći i bolji nego 2017. godine.

"Ovo je propast i neuspeh onih koji su pozivali na bojkot ovih izbora, nekih neodgovornih i političkih čnilaca u Srbiji i propast nastojanja Prištne da kandidujući Albance u sredinama gde više od 90 odsto čine Srbi preuzmu kntrolu nad severom", rekao je Đurić u obraćanju medijima.

Kako je rekao, rezultat na izborima je i veliki uspeh u borbi za jedinstvo sa Republikom Srbjom i u borbi za jedinstvo same države Srbije.

"Naši ljudi, naši sunarodnici na KiM svojim glasovima sačuvali su svoja ognjšta, pokazali su odgovornosdt prema državi Srbiji, ljubav prema Srbiji i spremnost da i u nemogućim uslovima prepoznaju šta je odgovorna i ozbiljna poltika koju su danas podržali", rekao je Đurić.

On je istovremeno čestitao i svim "ljudima koji su samopregorno radili", ističući da se danas potvrdila poslovica "Samo sloga Srbina spašava".