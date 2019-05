Tanjug | 17. maj 2019. 16:39 | Komentara: 0

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u petak, povodom mišljenja SPC o KiM, da nije očekivao drugi stav, da će ga poštovati, ali i naveo da je neophodno da se suočimo sa realnošću.

Sveti arhijerejski Sabor SPC saopštio je u petak da je na godišnjem zasedanju u Beogradu potvrđen "jednoglasan i nedvosmislen" stav da Kosovo i Metohija predstavlja sastavni deo suverene teritorije Srbije.

Za SPC je neprihvatljiva bilo kakva izmena statusa KiM, koja vodi ili priznanju Kosova kao nezavisne države ili bilo kojoj varijanti teritorijalne podele, bez koje nije moguće razgraničenje.

Vučić je kazao da na sednicu Sabora nije došao da nešto traži, već da odgovara na pitanja članova SPC, i da nije došao da se krije iza njihovih mantija.

"Moje je da vodim dogovorenu politiku u korist države, da vas slušam, ne kritikujem kada imate drugačiji stav, već da odgovorim na veoma odgovoran i pravi način", preneo je Vučić šta je rekao vladikama.

On kaže da zna protiv čega su svi u ovoj zemlji, ali je da još ni od koga nije čuo za šta su, a da ima veze sa realnošsću.

"Čujem samo priče da je Kačanik srce Srbije. Možete li tamo da odete i otvorite bilo kakvu srpsku instituciju? Odgovora na to pitanje nema. Čekaćemo godinama, pet miliona godina. Pošto se svi prave blesavi u Evropi, svetu, Albanci i ovde kod nas, i ja ću se praviti blesav. To je izgleda politika koja dobro prolazi. Praviću se blesav i ja da se odmorim svih ucena, pretnji i pritisaka. To što ćemo da gubimo novac, investitore, puteve, mnogo toga drugog - nemojte onda mene da pitate. To ću da kažem jer vodimo politiku 'pravimo se blesavi' ", poručio je on.

Dodao je da se on "jede", jer zna da ćemo morati ovo pitanje da rešavamo, a kasnije će to biti u mnogo goroj situaciji.

Vučić je preneo da mu je jedan od vladika rekao da mora da razume da to mora biti njihov stav."Ali, ti, radi dalje svoj posao, jer nam je dosta onih koji su se junačili, i izvuci maksimum za Srbiju i Srbe", preneo je Vučić reči vladike.ističe da Srbi vole da žive u sopstvenim mitovima.



"Više od laganja bilo koga drugog, volimo da lažemo sami sebe. To je naš najomiljeniji sport. Ja u tome neću da učestvujem. Stav SPC poštujem, razumeo sam ga pre godinu, dve, tri, i razumeću ga za pet godina", zaključio je Vučić.

U SKUPŠTINI O TOME ŠTA JE STVARNOST NA KIM

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će u obraćanju poslanicima u Narodnoj skupštini, 27. maja, podneti kompletan izveštaj, ali da će govoriti i o stvarnosti na Kosovu i Metohiji.

Vučić je, na konstataciju novinara da je najpre kritikovan što sa pitanjem Kosova ne ide u Skupštinu, a da je sada na meti kritike što će biti na sednici posvećenoj tom pitanju 27.maja, odgovara da je to tako u Srbiji.

"Zamolio sam predsednicu Skupštine Maju Gojković da vidi da li postoji poslovnička mogućnost da me pozove. Spreman sam da dođem i odgovaram na pitanje. Niko nije bio toliko u skupštini, borio se i pobeđivao argumentima. Govorili su 'što ideš na Sabor SPC, što ne dođeš u skupštinu'. Šta god da uradim prosto ne možeš da ugodiš svima", rekao je on novnarima.

Vučić je kazao da mu je važno da iznese sve, jer ima mnogo neistina, i mnogo onih koji se prave blesavi, pre svega na političkoj sceni.

Prema njegovim rečima, najlakše je biti neodgovoran i svaljivati krivicu na druge.

Zbog toga, naglasio je, nismo 70 godina imali autoput do Čačka i južno od Leskovca.

Postojali su ljudi koji su se plašili svoje senke i reakcije javnosti, navodi on, i dodaje on sa tim nema problem.

"Ne znam još u kojoj formi ću govoriti. Podneću kompletan izveštaj, ali i govoriti o stvarnosti na KiM", objasnio je on.

Dodao je i da će "s radošću" odgovarati na svako pitanje i lako pobediti argumentima. To, kaže, ne znači da svi moraju da prihvate te argumente, ali je bitno da se čuju.

"Za mene je važno da govorim istinu i ukažem kakvo je realno stanje na KiM, da nikada ne predamo ono što imamo pod svojom kontrolom, da štitimo naše nacionalne i državne interese, ali i da gledamo u budućnost, da naša deca ne odlaze iz zemlje, i da ne ratujemo koristeći tuđu decu", naglasio je Vučić.

Podsetio je da Kosovo nije proglasilo nezavisnost juče, niti 2014, već 2008. godine, a da je reakcija tadašnjih vlasti bila nikakva, a da su im pitanjem pred Međunarodnim sudom pravde još dali legitimitet.

REZOLUCIJA PR DEO ZAČARANOG KRUGA LUDILA

Predsednik Aleksandar Vučić poručio je u petak da je usvajanje rezolucije u Prištini o navodnom genocidu Srbije na KiM deo "začaranog kruga ludila" iz kojeg nema izlaza i ocenio da oni koji stalno vode politiku govoreći da su žrtve ne razmišljaju o budućnosti.

Vučić je odgovarajući na pitanja novinara rekao da je takvo ponašanje, po kojem je svima Srbija za sve kriva, postalo model u regionu, koji bi, navodi, trebalo da sarađuje i jedinstveno nastupi prema Evropi.

"Umesto da smo se postavili kao blok prema Evropi i svi zajedno tražili veća prava, uspostavili sistem u kojem nemamo granice za robu, usluge, da razmenjujemo znanje i jedinstveno nastupamo prema Evropi, mi smo uspeli da dovedemo do toga da se posvađamo međusobno, da oslabimo sebe, budemo niko i ništa...", rekao je Vučić.

Dodao je da se države u regionu prazne, budući da ljudi odlaze iz njih.

Predsednik je ocenio i da je to što rade Albanci začarani krug ludila iz kojeg nema izlaza.

Navodi da je Ramuš Haradinaj stekao popularnost na mržnji prema Srbiji i uvođenju taksi, a da sada Hašim Tači preti hapšenjem i maltretiranjem Srba, kako bi pokazao da je veći Albanac od Haradinaja i da bi vratio deo svoje popularnosti.

"Time će da stradaju Srbi i da strada budućnost razgovora", istakao je Vučić.

On je naveo da neće odgovarati psovkama, mada bi to mnogi voleli da čuju od njega.

"Nekad dođe takvo vreme i kada takva vremena dođu, onda se malo stišate i pravite blesavi i to je to... Neću da odgovaram psovkama, iako bi to mnogi voleli, ne zato što ne smem... Kada dođe trenutak, a ne daj Bože da dođe, videćete kako će ko da štiti svoj narod", rekao je Vučić.

On je ocenio da oni koji stalno vode politiku na priči da su žrtve ne vide i ne razmišljaju o budućnosti, već samo o tome kako da namire dugove iz prošlosti. "Tu nema napretka i ja neću da dozvolim da se Srbija u to pretvori, već želim da bude gradilište, za ljude koji će da razmišljaju o budućnosti, novim tehnologijama, razvoju i znanju jer samo tako imamo šanse da opstanemo. To je jedini put u budućnost", istakao je Vučić.