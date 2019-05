V.N. | 13. maj 2019. 07:30 |

PONOSAN sam što ću imati priliku da danas prisustvujem Saboru SPC na kojem će se govoriti o Kosovu i Metohiji, poziciji Srbije i odnosu države prema crkvi. To će biti prilika da predstavim ono što radimo i da odgovorim na sve neistine.

Ovo je u nedelju izjavio predsednik Aleksandar Vučić, zahvaljujući se patrijarhu Irineju na pozivu da učestvuje na Saboru.

Odgovarajući na pitanja medija o očekivanjima koje ima od zasedenja vladika, imajući u vidu pisanje pojedinih medija da su se neke od njih protivile njegovom obraćanju na tom skupu, on je izrazio uverenje da će njegovo prisustvo biti od značaja za dijalog i razgovor onih koji ne moraju uvek isto da misle:

- Uopšte se neću libiti da onima koji su tražili moju anatemu i govorili najlošije stvari o meni odgovorim, ne uvredama, nego činjenicama i da govorim o budućnosti Srbije.

Predsednik je rekao i da može da kaže koliko je vladika sa oduševljenjem podržalo predlog patrijarha da govori na Saboru, ali "da se to nije dopalo Đilasovim čaušima, pa to nisu javili medijima".

Povodom kritika zbog učešća generala Vladimira Lazarevića u maršu "Besmrtnog puka", Vučić je uzvratio rečima:

- I to kažu ljudi koji su bombardovali ovu zemlju i ubijali našu decu?

Zbog pojedinih negativnih tumačenja vojne parade u Nišu, predsednik je primetio da u regionu kod nekih nije video nervozu "jer hoće da grade dobre i prijateljske odnose sa Srbijom", ali da jeste u Prištini i sarajevskim medijima "koji su izmišljali".

- Nijednog sekunda nisam izgovorio reč "vatra", a oni su svuda stavili, citirajući Tita. Namerno sam izbegao da iskoristim tu reč, a oni su to stavili u prvi red, kao da je neko nekome pretio, iako nije - rekao je predsednik, zaključivši da bi neki u okruženju "želeli slabu Srbiju, sa slabim Vučićem koji bi je napravio slabijom":

- Izvinjavam im se što nije tako, što Srbija napreduje mnogo brže, nikoga ne ugrožavajući. Nastavićemo sa takvim ponašanjem. Ali, nama neće biti dobro ako našim komšijama nije dobro. Zato im mi želimo sve najbolje, da imaju snažnije vojske, ekonomije, kao što i sebi želimo...

Vučić je odbacio ocene nemačkog "Dojče velea" i drugih medija, po kojima je cilj parade bio podizanje kulta ličnosti.

- Ako neko hoće da mi kaže da je kult ličnosti kada Makron drži defile, onda u redu. Ili, to važi samo za nas na Balkanu, pošto mi valjda ne smemo da radimo ništa što ovi veliki smeju? - upitao je on, ocenivši paradu izvanrednom i rekavši da je ponosan na to koliko je zemlja napredovala za pet godina.

Maršom veterana policajaca i vojnika, vraćen je ponos ljudima koji su branili Srbiju i srpski narod od devedesetih. / D. R. Đ.

AMBASADORI NE LUPAJU NA VRATA

SRBIJA je nezavisna, slobodna i suverena zemlja i za razliku od nekih prošlih vremena, danas niko ne sme da se usudi da predsedniku, niti bilo kom drugom građaninu Srbije, izdaje naloge i naređenja. Ne postoji svetski ambasador ili zvaničnik koji može da mi lupa na vrata i da ih otvara nogom, kao što su to nekada radili - rekao je Vučić novinarima povodom optužbi bivšeg lidera DS Bojana Pajtića da izbori zavise od toga kada će Vučić da "ispuni zadatak i prizna nezavisnost Kosova".

Vučić je dodao da "osim obećanja svom narodu da će se boriti za interese građana, nikom nikada ništa nije obećao".