ISPRED sebe sam video momka koji me snima, upitao sam ga zašto to radi i odakle mu pravo. Odgovorio mi je: "Zašto da te ne snimam?", nakon čega je došlo do rasprave. Mladić koji me je snimao bio je u društvu još dvojice. Međusobno smo se psovali i vređali, ali nisam imao nameru da udarim dečka, on je za mene dete. Podigao sam ruku, a ispalo je kao da sam ga namerno udario.

Ovako je u četvrtak za "Novosti" govorio Strahinja Radulović, koji je pre dva dana bio učesnik incidenta na Trgu republike sa predstavnicima opozicije koji su blokirali radove u centru prestonice. Na društvenim mrežama svega nekoliko minuta nakon događaja pojavio se snimak na kom se samo vidi kako Radulović udara Marka Dragoslavića, aktivistu Jeremićeve Narodne stranke.

I odmah su krenuli komentari o "batinašima iz SNS", najavljivalo se i sazivanje konferencije za medije. Ipak, ubrzo je postavljen i ceo matirajal na kome se vidi da Dragoslavić psuje i provocira Radulovića i to u momentu kad ovaj želi da se udalji.

Prema Radulovićevim rečima, on je prolazeći pored gradilišta na Trgu ugledao predstavnika Udruženja porodica nestalih i kidnapovanih sa KiM, Simu Spasića, koji je govorio preko megafona i spominjao kosovske žrtve:

- Potapšao sam ga po ramenu, jer ga poznajem odavno s obzirom na to da i ja imam članove porodice koji su poginuli na Kosovu. Tada sam primetio da me snimaju, posle čega je krenula rasprava.

Naš sagovornik kaže da je o celom događaju na Trgu dao izjavu u policijskoj stanici Opštine Stari grad.





NEMAM VEZE SA SNS

NAŠ sagovornik tvrdi da su želeli da ga predstave kao pripadnika SNS, a zapravo se politikom ne bavi niti je član stranke.

- Ja sam samo običan građanin. Mladići su me jurili sve do Francuske ulice, a bežao sam jer sam video da ih ima više - zaključio je Radulović.