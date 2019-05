Novosti Online / Agencije | 07. maj 2019. 21:07 > 23:02 |

Šest godina se, napominje, borio "kao lav" da niko ne podigne glas na Srbiju i da o zemlji ne kaže ružnu reč.

VUČIĆ: DANAS IZGLEDA KAO DA ĆE IZBORI BITI NA PROLEĆE



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će, kako danas izgleda, izbori u Srbiji biti održani na proleće.



„Za deset meseci su redovni izbori. Ušli smo u izbornu godinu. Imaćemo lokalne izbore, a možda i parlamentarne zajedno“, rekao je Vučić u emisiji „Uputnik“ upitan da li ćemo imati vanredne izbore.



Na dodatno pitanje da li to znači da će izbori biti tek na proleće, on je ukazao da tako danas izgleda, ali da uvek može da se dogodi nešto, da neko kaže da ne veruje u legitimitet vlasti.



„U tom slučaju, izaći ćemo u susret političkim protivnicima, ali plašim se da će lošije proći nego što su na prošlim izborima, a tako i na beogradskim“, rekao je on.





"Put u Evropu je put u ekonomski prosperitet. Srbija je jedna od tri-četiri zemlje koja ima suficit. Smanjila je nivo javnog duga. Mislim da ljudi dobro razumeju koliko je značajno. Da li hoće da nas prime, to je pitanje za njih. Da molim za investicije hoću, za mir stabilnost uvek hoću, ali da molim da neko kaže da pripadamo njihovom društvu - neću", istakao je predsednik.





VUČIĆ: ZABAVNO MI JE KAD IH VIDIM ISPRED PREDSEDNIŠTVA



Govoreći o stanju ljudskih prava, predsednik je rekao da mora mnogo toga da se uradi.



"Efikasnost pravosuđa mora da bude neuporedivo viša. Mi moramo u parlamentu da napravimo procedure koje će garantovati razmenu stavova", istakao je Vučić. U tom kontekstu je spomenuo i opoziciju pozvavši ih da "odu u parlament, pa neka razgovaraju sa Martinovićem, Orlićem, Đukanovićem".



"Ne mogu da ucenjuju i da kažu da ovo mora da se prihvati. Ja bih sa svima razgovarao, išao sam sa ljudima koji su protestovali zbog švajcaraca. Sam sam otišao među te ljude. Mnogo ćemo platiti gluposti koje su nam ostavili", istakao je predsednik Srbije.



Komentarišući šatore i "slobodnu zonu" ispred Predsedništva Srbije, Vučić je rekao da to znači da "postajemo bogatije društvo jer neki imaju vremena da provode tamo ceo dan i ništa ne rade".



"Nimalo mi ne smetaju dok su pristojni i ne napadaju nikog. Ne prihvatam nasilje. I neću da bolujem od stokholskog sindroma i da im se ulizujem. Mene su građani Srbije izabrali da se borim za njih, za budućnost. Zabavno mi je, ne osećam pritisak, zabavno mi je kad vidim koliko su srećni kad me vide", istakao je predsednik.



Ponovio je da niko ne sme nikog da bije i vređa jer misli i radi onako kako se nekom ne sviđa. Istakao je da su "uneredili ulaz u RTS, što će svi morati da plate".



Dodao je da blokade institucija može da nazove jedino fašizmom jer su se one događaje samo u nacističkoj Nemačkoj i Mađarskoj. "To ne mogu da nazovem drugim imenom. Neću. Ja sam predsednik jer stvari nazivam njegovim imenom", istakao je predsednik.



Kada je reč o slučaju pekara albanske nacionalnosti, predsednik je rekao da smtra da je trebalo da se izvini jer "to što je uradio nije lepo i nije pristojno". "Odmah sam izašao i rekao da te ljude niko neć da dira. Policija je bila tu, ništa im se nije dogodilo", napominje predsednik.



Smatra da se tenzije neće lako smanjiti jer, kako kaže, postoji spoljnih faktor koji je vrlo snažan i koji pritiska rukovodstvo Srbije kako bi došlo do priznanja Kosova.



Predsednik Aleksandar Vučić je izjavio je večeras da je za Srbiju "užasno teška situacija" kada je reč o Kosovu i Metohiji jer se na diplomatskom planu, kako kaže, ništa ne dešava."Dešava se zamrznuti konflikt, a to je eufemizam za najteže i najgore stanje za nas. Samo što ljudi misle da su mnogo pametni kad takve gluposti govore (zamrznuti konflikt)", istakao je Vučić gostujući u emisiji "Upitnik".Njegova ideja je, kaže, odbijena, a da niko nije čuo ni šta nudi.Odgovarajući na pitanje koja je to ideja, predsednik Srbije ukazuje da ništa nije ni mogao da ponudi javno zato što, kaže, nije došao ni do pola u razgovorima i pregovorima – ni sa suprotnim taborom ni sa međunarodnom zajednicom."Odbijena je, uopšte, ideja o uspostavljanju granice, koja bi bila pravedna i pravična, između Srba i Albanaca", rekao je Vučić.Predsednik navodi da je strpljivom politikom i odgovornošću uspeo da pitanje Kosova vrati iz ćorsokaka."Onda smo videli snagu velikih sila. Nadam se da ću imati vremena da o tome napišem knjigu, kako funkcionišu pritisci velikih sila, angažovanje njihovih medijskih i političkih poslušnika i u Srbiji, i regionu i svetu, i kako se razara svaka mogućnost da Srbija nešto ima od Kosova i Metohije", ističe predsednik.Smatra da su o pitanju Kosova postojale razne "prazne priče" predstavnika bivšeg režima koje su zvučale kao da ih izgovara mis sveta ili Alan Ford."To je kao kad imate izbor za mis sveta, kad kažu 'želimo mir u svetu', ili Alana Forda koji kaže 'bolje zdravi, nego bolesni'. Sve te prazne priče gledam i slušam nedeljama, mesecima. Kada ih pozovem da pričaju o Kosovu i rešenjima, ponude i razgovora nema. Jedini razgovor je: izdajniče jedan, đubre jedno, ti si nas izdao i potpisaćeš kapitulaciju", rekao je predsednik.Govoreći o ideji razgraničenja, predsednik je upitao o kojim se granicama govori kada se spominje razgraničenje jer je, kaže, jedno ono što je u Ustavu Srbije, a drugo što neke zemlje priznaju."Niko ne zna koje granice, a svi govore o granicama", navodi predsednik.Niko nije spominjao granice kada je, kaže, 2008. godine Kosovo proglasilo nezavisnost."I sad si ti Vučiću kriv što bi nešto da vratiš, što ti se ne sviđa granica. Zamislite, otkrili smo Ameriku: Vučiću se ne sviđa da Leposavić, Mitrovica, Ranulug, nešto što je u Pomoravlju a ne na Severu, mora da pripada nekoj nezavisnoj državi. Dobro jutro, Kolumbo, što bi rekli naši klinci. Naravno da mi se ne sviđa, i borio sam se za to da bude drugačije. Nisam uspeo jer su se svi pravili ludi", naglašava predsednik.Vučić je poručio da, dok je predsednik Srbije, neće priznati nezavisnost Kosova."Možete da me ubijete ili srušite na ulici. Kažem i Englezima i Nemcima: evo, neću, srušite me na ulici. Ovo sam rekao narodu jer neko mora da kaže istinu", ističe predsednik Srbije.Za 10-15 godina će, navodi, biti neka druga vlast koja će priznati Kosovo."To neće biti Vučić. Vučić će da se bori. Uspeo sam da se izborim sa jednako teškim stvarima, kada sam osećao da imam podršku naroda. Neću da radim protiv naroda i protiv narodne volje", ističe predsednik Srbije naglašavajući da ga je najviše bolelo to što nije imao podršku domaće javnosti po pitanju Kosova.Navodi da je pokušao da uradi "nešto najteže" što bi donelo "zdravlje i sigurnu budućnost našoj naciji", ali da u tome nije uspeo.Kada je reč o ekonomiji, predsednik je rekao da u njemu postoji "neka nova energija" kao 2014. i dodao da je rešio da svu svoju snagu uloži u dovođenje novih investitora."U Kini imamo oslonac i politički i ekonomski. U Železari je proizvodnja uvećana za 44 odsto. Danas je najveća fabrika sa izvozom. Hvala, dragi prijatelji", istakao je predsednika.Kada je reč o prognozi Svetske banke da će Srbija imati rast od sedam odsto ako sprovede reforme, predsednik kaže da "ima mnogo posla da se uradi".Neke od ključnih tačaka su javne investicije i javne nabavke, rekao je predsednik posebno ukazujući na energetski i rudarski sektor.Najavio je reformu kompletnog poreskog sistema, za šta su uzeta tri kredita uzeli od Svetske banke."Mi imamo najniži PDV u regionu, mi i Bugari. Mi ćemo da smanjujemo poreze na zarade da bismo motivisali ljude da ih ne drže crno Verujem da će to biti impuls i snaga", ističe predsednik.Dodaje da je će se sa SB i Evropskom bankom za obnovu i razvoj raditi na razvoju preduzetničkog duha u Srbiji.U našoj zemlji, kaže, pogotovo u centralnoj Srbiji ne postoji taj "gen rizika".Predsednik je najavio da se ove godine očekuje i novo povećanje plata, posebno u zdravstvenom sektoru."Sestrama ćemo da povećamo za 12 odsto, možda i 15 odsto. Posebno lekarima, sestrama, nastavnicima, učiteljima", istakao je predsednik dodajući da će se pitanje povećanja plata razmatrati verovatno tokom leta.Ipak, kako kaže, ne sme se pretarati sa tim da se ne bi uništio privatni sektor."Ako preteramo, ko će da nam finansira javni sektor? Državna kasa nije ćup pa da svako uzme koliko hoće", naglašava Vučić.Cilj je, dalje navodi, da se nezaposlenost spusti ispod devet odsto pa da se poveća životni standard.Ukazuje da je povećana i minimalna zarada dodajući da veruje da će uskoro biti i 30.000 dinara.Dodaje da je prosečna plata sada 460 evra a biće, kaže, i 500.Kada je reč o infrastrukturi, Vučić ističe da je uloženo mnogo novca."Od Niša do granice sa Makedonijom moći ćete da idete za deset dana. Velelepno je. Kao da ste u Nemačkoj, Švajcarskoj, kao da niste u Srbiji", rekao je predsednik.Navodi da će na leto početi radovi na izgradnji Moravskog koridora, a uskoro i auto-put Ruma-Šabac.Najžešća ofanziva na Srbiju krenula je, navodi, nakon ubistva Olivera Ivanovića i to - spolja."Sve što su uradili ubistvom Ivanovića, krenuli da ruše sve pozicije Srbije. Vučić ga je ubio. Ja sam jedini koji je Oliveru pomagao na ozbiljan način, i privatno i kao predsednik države i za to postoje svedoci iz njegove porodice koji su to rekli, ali je moje bilo da ćutim i da trpim, i nije to bio problem već to što su na Srbiju bacali drvlje i kamenje", napominje predsednik.Vučić prepričao i jednu situaciju koja se dogodila u Briselu tokom sastanka premijerke Ane Brnabić i predsednika Evropske Komisije Žan Kloda Junkera."Ana je krenula da objašnjava situaciju oko Kosova, Junker joj je rekao da se zaustavi. Rekao je da se Srbija ponaša ozbiljno i odgovorno, ali da to kod drugih (kod Prištine) ne postoji i da pređemo na drugu temu", objasnio je predsednik.Kada je reč o nedavno završenom samitu u Berlinu, Vučić navodi da su organizatori na sastanak pozvali i Denisa Zvizdića iz BiH i makedonskog premijera Zorana Zaeva "samo da bi rekli nešto protiv Srbije"."Shvatio sam namere organizatora i pre nego što sam otišao", rekao je predsednik napominjući da je, uprkos tome, i dalje zahvalan nemačkoj kancelarki Angeli Merkel za sve što je uradila za Srbiju kada je ekonomija u pitanju."Kod mene zahvalnost ne traje jedan dan, nikada neću zaboraviti šta je Merkel uradila 2015. i 2016. godine kada je (bivši premijer Hrvatske Zoran) Milanović uradio sa migrantima, to je moglo da se završi oružanim sukobom, a zahvaljući njoj se nije desilo. Mi imamo MTU u Srbiji danas zbog nje", rekao je predsednik Srbije.Govoreći o novom sastanku u Parizu na kom će se takođe razgovarati o Kosovu, predsednik je rekao da će delegacija Srbije ići "kad god da nas pozovi, u bilo kom formatu"."Ići ću sa stavom da je Srbija međunarodno priznata zemlja i da ne priznajemo Kosovo", naglašava predsednik Srbije ukazujući da se "priznanje Kosova traži sve vreme".Smatra da je on jedina meta svih medija u Albaniji i albanskih medija na Kosovu."Oni znaju da najveći problem imaju sa snagom argumenata, borbenošću, argumenata, snagom ugleda naših ljudi. Pogledajte prištinske medije i razumećete ko radi za srpski narod a ko ne radi", ukazuje predsednik.Komentarišući najavljenu rezoluciju Prištine o navodnim zločinima i genocidu Srbije na Kosovu, Vučić je rekao: "Kad biste videli šta su nam stavljali na teret, onda nema tako genocidnog naroda kao što su Srbi".Predsednik navodi da nije uspeo da uveri ljude da radimo najbolju moguću stvar za Srbiju."Ja imam hrabrosti, pokažite mi ko ima više hrabrosti? Ko je bio na vlasti 2008. kad je Kosovo dobilo nezavinost? Kosovo nije nastalo juče", rekao je predsednik ukazujući da Kosovo nije samo generacijski problem, već problem više generacija."Ali smo imali ljude u čije vreme je nastala ta država formalno. Šta ste uradili tad? Danas, 11 godina kasnije, imate formalno uspostavljenu tzv. državnost, 11 godina njihovih institucija, podrške najmoćnijih država. Zato smeta Vučić i Srbija jer se ona bori za svoj narod i Kosovo i Metohiju", istakao je predsednik.Odgovarajući na pitanje koji je sada plan B za Kosovo, Vučić je rekao da ćemo se "i mi praviti ludi"."Tako nam je najlakše, prave se Albanci ludi, pravićemo se i mi ludi, milina jedna, uživanje", istakao je predsednik Srbije.Govoreći o najavljenim kontramerama prema vlastima u Prištini, Vučić je rekao da se o tome još razmišlja."Šta god uradite, ne možete da odvajate ljude sa teritorije, nije lako donositi te odluke, imamo mnogo predloga", naveo je predsednik Srbije.Kako je rekao, kada kaže da je potreban kompromis, uslede kritike da je izdajnik koji bi priznao KiM zbog evropskih integracija, a kada kaže da neće priznati nezavisnost Kosova - dođu kritike kako će prekinuti put u EU."Moje pitanje je - ponudite mi rešenje. Ko je taj Albert Ajnštajn ili Isak Njutn, i koju formulu ćete da mi ponudite da ne potpadnemo pod jednu od dve dve vrste kritike? Nema takvog rešenja", istakao je Vučić gostujući na RTS.Ukazao je da će se o kontramerama više znati nakon posete Rimu i parade u Nišu.Odgovarajući na pitanje da li je moguć zastoj na evropskom putu zbog Kosova, Vučić je rekao Srbija nema pravo da odustaje od integracija.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Srbija u Kini ima veliki oslonac i politički i ekonomski, iako zna, kako kaže, da će već sutra zbog toga biti kritikovan na sastanku za zemljama Kvinte."Ja sam sa sobom raskrstio i mogu otvoreno ovako, pošteno, u lice svakom da kažem i da ne taktiziram - i zapadnim partnerima i domaćoj javnosti", rekao je Vučić i dodao da "nikog ne folira, ne laže"."Kod mene postoji jedna velika, nova energija kao kada smo izvlačili zemlju iz bankrotstva i rešio sam da svu snagu uložimo u investitore", rekao je Vučić za RTS.Ističe da je u političkom smislu izuzetno zahvalan Kini i Rusiji."Iako znam da ću u sredu na sastanku sa Kvintom da budem kritikovan. Mi u Kini imamo ogroman oslonac, ne samo politički, već i ekonomski", ističe Vučić.To je, dodaje, moglo da se vidi i danas, posle sastanka sa predstavnicima kompanije Ksinđi kaoj dolazi u Niš."To je sedma fabrika koju dovodim samo u Niš i poalžmeo kamen-temeljac. A što se tiče Kineza - prvo je 44 odsto uvećan prozivodnja 2017. u Železari, pa još kumulativno u 2018. Danas je to najveća fabrika sa najevćim izvozom . Uspeli smo ni od čega, uz dugove, da napravimo giganta zahvaljujući kineskom predsedniku Siju", rekao je onHvala, prijatelji, dodao je Vučić, rekavši da se borio i molio za to.Zahavalan je, kaže i radnicima.