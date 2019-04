Tanjug | 27. april 2019. 19:54 | Komentara: 0

Upitan o Platformi o dijalogu koju su usvojile prištinske vlasti, on je istakao da je ona protiv dijaloga, jer ne dozvoljava nikkav kompromis.





Sastanak na visokom nivou u Berlinu, kome će prisustvovati i nemačka kancelarka Angela Merkel i predsednik Francuske Emanuel Makron nije nastavak dijaloga Beograda i Prištine, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić."Cilj sastanka je da se razgovara o svim problemima na Balkanu, ne da se nastave pregovori Beograda i Prištine. To nije glavna tema. Svakako nećemo pristati na nove pregovore Beograda i Prišitne u Briselu dok se ne ukinu takse (na srpsku robu). Srbija je čvrsta po tom pitanju i tu nema dileme. Ako neko misli da je Srbija slaba, vara se", rekao je Dačić u intervjuu za rusku TV mrežu RT.Dačić je dodao da ne deli entuzijazam kosovskog predsednika Hašima Tačija da se sporazum u dijalogu Beograda i Prištine može postići uprkos svim poteškoćama."Kada Albanci traže sporazum, misle da bi trebalo da priznamo Kosovo. Ne priznaju nijedan drugi sporazum... Nema dijaloga dok se ne ukinu tarife. Stoga, ne delim njegov (Tačijev) entuzijazam. Jedna stvar je sigurna - Srbija nikada neće priznati Kosovo... Spremni smo za sporazum, spremni smo za kompromise", rekao je Dačić."Njihova platforma govori o srpskim zločinima, kako bi Srbija trebalo da plati ratnu odštetu. S obzirom na to da su lažna država, oni misle da je sve već gotovo. Kada se probude iz svojih zabluda, moraće da se suoče sa užasnom stvarnošću - 13 država već je povuklo priznanje, što znači da više nemaju većinu da uđu u međunarodne organizacije i da nikakav sporazum ili odluka ne mogu da se donesu bez pristanka Srbije", rekao je srpski šef diplomatije.Odgovarajući na pitanje o tome da se dijalog nalazi u ćorsokaku zbog taksi, Dačić ističe da je Priština odgovorna za to."Istina je da ne može da bude novih razgovora dok se ne ukinu takse. Kako bi uopšte moglo da bude? Gde se u svetu primenjuju takse od 100 odsto? To je dokaz da Priština ne želi da sarađuje s nama ekonomski. Kažu da će ukinuti tarife kada Srbija prizna Kosovo. To se neće desiti. Ukoliko ne ukinu takse, neće biti daljeg dijaloga i uvešhcemo mere protiv njih", rekao je Dačić.Govoreći o protestima koje predvodi deo opozicije okupljen oko Saveza za Srbiju na kojima se traži ostavka predsednika Srbije Aleksandra Vučića, Dačić je rekao da "on nije lud da to uradi"."Nema potrebe uzbuđivati se u vezi s protestima...Ovde imamo situaciju gde Vučićeva stranka, moja stranka i koalicija imaju više od 60 odsto podrške, dok svi demonstranti imaju oko deset. Razlika je poprilično velika. Svi ovi protesti mogu da traju ko zna koliko dugo, ali niko ne bi trebalo da pomisli da može da dođe na demonstracije i kaže da bi Vučić trebalo da podnese ostavku. Vlast se ostvaruje i gubi isključivo na izborima", rekao je Dačih u intervjuu za RT.On je optužio opoziciju, koja već mesecima svakog vikenda organizuje protestne šetnje, da dobija podršku od moćnih spoljnih saveznika."Kada se tako nešto dogodi u našem regionu, uobičajeni osumnjičeni su zapadne zemlje", naveo je šef srpske diplomatije za RT i dodao da takvi spoljni uticaji "nisu ljubitelji vlada koje samostalno donose odluke".On je kazao da zapadni mediji projektuju lažnu sliku o nestabilnosti srpske vlade kako bi ojačali nastojanje opozicije da dođe na vlast."Sve je to jedan veliki TV šou, što znači da se stvara lažna slika pa tako deluje da postoje neke demonstracije koje ugrožavaju vladu. To je daleko od stvarnosti, to su Potemkinova sela", rekao je ministar Dačić.