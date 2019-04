Tanjug | 30. april 2019. 10:28 > 10:47 | Komentara: 0

VUČIĆ PORUČIO IZ BERLINA: Srbiju niko neće saterati u ćošak

Istakla je da su bili jako teški razgovori u Berlinu i na samom sastanku i večeri, ali da je dobra stvar što su bili potpuno iskreni. "Teško je bilo slušati relativizaciju svega što se dešava na Balkanu, posebno od strane Prištine i njene jednostrane poteze", navela je ona.



Na pitanje šta koči nastavak dijaloga, Brnabić kaže da je to potpuni nedostatak političke hrabrosti od strane ljudi koji su uveli takse i višak politike populizma od strane Prištine. Upitana da li lisli da je propao dijalog, rekla je da je naša strana imala realistična očekivanja i da nismo imali velika očekivanja u smislu rezultata.







"Očekivali smo dobre razgovore i iskren dijalog i to smo i dobili, bez rukavica. To je velika stvar koju možete da dobijete u politici", kazala je Brnabić i dodala je bio otvoren razgovor bez toga da se neko oseća uvređen i zahvalila Merkelovoj i Makronu na fer i odgovornom odnosu. "Svaka čast za njih", dodala je.



Kazala je da su Merkel i Makron pokazali hrabrost da preuzmu deo odgovornsoti da se nastavi dijalog. Na pitanje šta je razgovarala sa premijerom Albanije Edijem Ramom, ona je navela da je iskreno ljudski razočarana. "Ja ne gledam na politiku mnogo drugačije nego na međuljudske odnose. Ako pričamo jednu stvar kao političari i vratimo se kući i onda od poltičara nekih vidite druge stvari, provokacije na račun Srbije, zaklinjanje na albanskoj zastavi, objave slika na društvenim mrežama... ja sam onda ljudski apsolutno razgočarana", rekla je Brnabić.



Dodala je da je za Ramu mislila da ima drugačiju viziju odnosa na Balkanu i odnosa između Srba i Albanaca. On pokazuje jedno u odnosima jedan na jedan, a onda skuplja političke poene na najeftiniji i populistički način, onda ću i ja sa njim pričati kao i sa bilo kojim političarem, rekla je Branbić i kazala da će od sada pričati sa njima isključivo kao sa političarem.



Navela je da je očekivala korektan ljudski odnos, ali da joj se čini da nema takvog odnosa i da smatra da u politici mora biti više iskrenosti, pogotovo u ovako kompleksnim situacijama. Brnabić je rekla da se od strane Prištine mogla čuti i revitalizacija necivilizacijskih taksi od 100 odsto koje su uvedene u 21. veku.



"Vučić je isto rekao da smo jako dobro predstavili Sribju, nismo bili naročito opširni, ali rekli smo iskreno sta mislimo i osećamo i kakva je sitauacija. Da smo tu da nastavimo razgovore i za kompromise, ali da takse moraju prvo da se ukinu", navela je ona. Kaže da Priština troši vreme ne samo Srbima već i Albancima na na KiM i drugima na Balkanu, dok je, sa druge strane, Vučić pokazao ogromnu hrabrost da se iskorači u smislu da razgovramo o kompromisu.





"Najlakše politički bi bilo da kažemo da možemo da razgovoramo o stepenu autonomije i o kontramerama ili o tome da Albanci krše CEFTA i S SP, ali gde bi nas to dovelo. Hajde da budemo svi politiički hrabri da napravimo drugačiji regiona za generacije iza nas", rekla je predsednica vlade.



Naglasila je da je Vučić uveo drugačiju potliku u međunarodnim odnosima i da isto priča u Beogadu i u Berlinu, Tirani i Briselu. "Mislim da je to prava politika, Srbija može da bude jedina koja nesto zastupa za tim stolom. Lideri kao što su Merekl i Markron će to uvažavati", kazala je premijerka.



Brnabić je rekla, povodom nastavka sastanka u Berlinu što je planirano za 1. jul u Parizu, da će učestvovati ako bude pozvana pošto se još ne zna tačno u kome će formatu biti taj skup. "Ako mogu da pomognem, tu sam, Srbija će uraditi sve što može da nastavi da gradi stabilnost na Balkanu", dodala je Brnabić.



BEOGRAD - Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da Srbiju na sastanku u Berlinu niko nije naterao da nastavi dijalog bez ukidanja taksi i da Srbija po pitanju Kosova i Metohije nije izgubila svoju poziciju."Rezultat je da niko nije naterao Srbiju da nastavi dijalog a da se takse nisu povukle i da Srbija nije izgubila svoju poziciju, to je velika stvar", rekla je Brnabić, koja je juče prisustvovala sastanku u Berlinu.Predsednica vlade je za Pink istakla da je u Berlinu bilo uvaženo misljenje naše zemlje. "Mi se sa tim vraćamo kući, Srbija se čula, mišljenje Srbije se uvažilo i mislim da je to rezulat jedne drugačije politike koju je uveo predsedni Aleksandar Vučić, koja i jeste politika emocija i pričanja bez rukavice. I toga da isto pričamo iza zatvorenih i otvorenih vrata. Ako imamo prijateljske odnose ispoštujte te ljude i nemojte na tim ljudima da dobijate populističke političke poene", naglasila je premijerka Brnabić.