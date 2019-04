S. ROVČANIN TOMKOVIĆ G. Čvorović | 30. april 2019. 07:02 |

Vučić je posebno zahvalio domaćinima Makronu i Merkelovoj na njihovom angažmanu i razumnom pokušaju da pronađu rešenje za nastavak dijaloga:





KUCANjE JAJIMA PREDSEDNIK Vučić doneo je, povodom Uskrsa, Mogerinijevoj korpicu jaja na poklon. Oni su se u duhu tradicije kucali, a rezultat je bio nerešen.

Inače, samit u Berlinu trajao je gotovo čitavog dana. Osim zvaničnih razgovora, učesnici su imali priliku da se sastanu na marginama i da vode tet-a-tet razgovore. Kako je objasnio Vučić, govorilo se bez rukavica, i u jednom danu se saznalo šta ko otvoreno misli.





ZVIZDIĆ BI DA PREKRAJA SRbIJU NA pitanje da prokomentariše pozivanje BiH medija na britanski "Ekonomist", koji piše da iza Vučićeve ideje o razgraničenju stoji namera da pripoji Srbiji RS, kao i izjavu predsedavajućeg Saveta ministara BiH Denisa Zvizdića da ga "plaši eventualno prekrajanje granica", predsednik je rekao da je u pitanju medijski recept po kojem se nešto izmisli, a onda razrađuje na štetu Srbije. - Jesam li milion puta ponovio da Srbija poštuje teritorijalni integritet BiH? Da li se ijednom dogodilo da sam negirao integritet BiH? Ne. Koliko znam, BiH nije priznala Kosovo, pa hvala Zvizdiću što štiti teritorijalni integritet Srbije. Ako je mislio da nema prekrajanja granica i da je Kosovo nezavisna država, čudan mu je princip, da je moguće prekrajanje granica Srbije, a da nema prekrajanja drugih - rekao je Vučić. Predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je politika dvostrukih standarda izvor destabilizacije regiona. On je pozvao predstavnike političkog Sarajeva da ako su zaista za poštovanje granica na Balkanu, javno kažu da je Kosovo južna srpska pokrajina i da poštuju teritorijalni integritet Srbije.

Srbija nije imala nijedan uslov, sem da Priština povuče anticivilizacijske takse. Neki drugi su smatrali da je od dijaloga važnije da takse ostanu. Albanci sa KiM su sa ogromnom oštrinom i žestinom napadali Srbiju. Ovo je u ponedeljak uveče, posle završenog samita Zapadnog Balkana u organizaciji nemačke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsednika Emanuela Makrona u Berlinu, izjavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.- Zvizdić je u svom prvom obraćanju govorio loše o Republici Srpskoj, na šta sam reagovao i rekao da nije u pitanju genocidna tvorevina. Rama je govorio o teškom životu Albanaca na KiM. Predstavnici privremenih institucija sa Kosova pričali su da nema autonomije za Srbe ni RS, niti ikakvih izvršnih ovlašćenja - istakao je Vučić, i dodao da je u jednom trenutku čak počeo dase osmehuje na ovaj spisak želja iz Prištine.Kako je naveo, premijer Severne Makedonije Zoran Zaev je pokušao da opravda uvođenje taksa, rekavši da je za to kriv Beograd, jer su Albanci bili isprovocirani time što nisu bili primljeni u Interpol.- Jedan od organizatora je jasno stavio do znanja Albancima da to ne može baš tako.Vučić je najavio da će 1. ili 2. jula biti novi sastanak u Parizu u užem formatu, uz prisustvo EU, Francuske i Nemačke, kako bi ponovo pokušali da se dogovore oko nastavka dijaloga. On je dodao da smatra da samit u Berlinu nije propao, jer je bolje da postoji bilo kakav razgovor.Njegov pesimizam uoči samita, kada je istakao da ne očekuje ništa, objasnio je slikovito:- Čuda se ne dešavaju, ili se retko dešavaju. Jedno je bilo 1990, a drugo 1991, kada su dva tima iz jugoistočne Evrope osvojila Kup šampiona, i to na penale.Vučić je naveo da su se on i premijerka Brnabić borili za Srbiju u atmosferi u kojoj su svi prisutni priznali nezavisnost KiM osim BiH, što se po izlaganju njihovog predstavnika nije moglo primetiti. Takođe je dodao da su i Merkelova i Markon u više navrata pozvali Prištinu da povuče takse, kao i da ga je Merkelova nekoliko puta pogledala, slušajući kako iz drugih zemalja stižu optužbe da je Srbija kriva za sve.Vučić je naveo da su predstavnici Slovenije, Hrvatske i Crne Gore uglavnom bili korektni.Prethodno je na zajedničkoj konferenciji sa Merkelovom Makron rekao da su odnosi Srbije i Kosova prva tema samita, ali da namera Nemačke i Francuske nije da preporuče rešenje kosovskog pitanja, već da doprinesu nastavku pregovora Beograda i Prištine.- Imamo nameru da sagledamo sve moguće opcije, da smirimo strasti i da se razgovori vode bez tabua. Poslednji meseci su pokazali da je moguće napraviti napredak, što pokazuje Prespanski sporazum Grčke i Severne Makedonije. Nemačka i Francuska žele zajednički da se angažuju na Zapadnom Balkanu da bi pružili doprinos stabilnosti regiona. Pariz sa Berlinom žele da se angažuje u oblasti odbrane i u cilju jačanja borbe protiv finansijskog kriminala - istakao je Makron.U istom tonu govorila je i kancelarka Merkel:- Nemačka i Francuska imaju zajedničku odgovornost za Zapadni Balkan. Pozitivan razvoj situacije u regionu je u evropskom interesu. Treba zajedno da povedemo razgovor o načinima za unapređenje situacije u odnosima Beograda i Prištine i kako da ih pokrenemo sa mrtve tačke.Vučić se pre početka samita sastao sa visokom predstavnicom EU za spoljnu politiku Federikom Mogerini, kojoj je poručio da je naša zemlja spremna da, koliko sutra, nastavi razgovore sa Prištinom ukoliko povuče takse.- Da li će se to dogoditi, nije u našim rukama - rekao je Vučić. - Nema kompromisa koji podrazumeva da se Srbija satera u ćošak i pod pritiscima prihvati nešto što joj ne odgovara. Taj film nećete gledati.Istakao je da u budućnosti mora da se razgovara, jer drugog načina za rešavanje problema nema.Predsednik je naveo da Srbija, za razliku od onih koji tragaju zasenzacijom i ekskluzivitetom, ne želi sukobe i ne pravi bilo kakav politički cirkus.- Želimo očuvanje stabilnosti, dugoročni i dugotrajni mir, kao najbolje rešenje i početak rešavanja svih onih problema koji koče sve to - rekao je Vučić.Na pitanje nemačke TV ZDF da prokomentariše ideju o promeni granica, Vučić je pitao:- O kojim granicama govorite - onim koje su priznate od UN, Španije ili Italije, Grčke ili Turske?Na upadicu novinara da misli na granice koje priznaje Nemačka, domaćin samita, predsednik je odgovorio:- Nemačka priznaje Kosovo kao nezavisnu državu, Srbija ne, Rusija, Kina, Brazil, Indija - ne, i zato mislim da je potrebno da pronađemo kompromisno rešenje. Ali, nisam onaj koji može da nameće bilo šta protiv volje velikih sila, Prištine i ostalih. Veoma smo spremni da čujemo predloge i vidimo šta možemo. Zasada ih nisam čuo. Ako bude nekih, bićemo spremni da damo našeodgovore što pre. Srbija je posvećena evropskom putu - istakao je Vučić.On je, tokom razgovora sa Mogerinijevom, govorio i o Železari Srbije i problemima koje imamo oko kvota za čelik:- Nećemo dozvoliti da naša Železara bude ubijena zbog različitih procedura. Ekipa iz Prištine nastavila je juče po starom. Predsednik privremenih institucija Hašim Tači izjavio je nakon sastanka sa Mogerinijevom da su Beograd i Priština daleko od sporazuma bez učešća SAD, jer je EU suviše slaba da pokrene stvari na Zapadnom Balkanu. On je dodao i da će takse na srpsku robu biti još povećane, jer "Srbija nastavlja agresivne akcije premaKosovu".