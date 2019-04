D. MILINKOVIĆ | 25. april 2019. 20:21 |

SRBIJA i dalje može da računa na iskrenu podršku Kine u odbrani teritorijalnog integriteta, dolazak novih investicija, ali i na saradnju u nabavci vojne opreme i naoružanja.

Ovo su tri ključne tačke susreta u četvrtak u četiri oka srpskog predsednika Aleksandra Vučića sa šefom kineske države Si Đinpingom i višečasovnih razgovora sa njegovim najbližim saradnicima. Vučić se sa Sijem sastao u Pekingu, gde učestvuje na forumu "Pojas i put", a nakon susreta, u prisustvu dvojice predsednika, potpisano je više sporazuma kojima će kineska ulaganja u Srbiju, sa dosadašnjim projektima, dostići ukupno 7,5 milijardi evra.

Vučić, kojeg je Si primio u Velikom domu naroda u Pekingu, poručio je da je prezadovoljan sastankom, da u Srbiju donosi dobre vesti, i da je sa kineskim predsednikom vodio iskren i prijateljski razgovor:

- Predsednik Kine dao je zeleno svetlo za vojnotehničku saradnju sa Srbijom. Već nabavljamo dve bespilotne letelice, tražili smo od Kineza transvernu tehnologiju i "nou hau" za našu bespilotnu letelicu "Pegaz", a razmišljamo i o kineskim raketama srednjeg dometa "zemlja-vazduh", koje su izvanredne. Reč je o tri baterije za zaštitu našeg neba. Srbija je danas značajno snažnija nego pre 20 godina, a za pet i 10 očekujte mnogo veću snagu naše zemlje.

Kako nezvanično saznajemo, zainteresovani smo za nabavku dronova nove generacije "ving lung" koji mogu da budu naoružani. Takođe, pokazali smo želju da kupimo i PVO sistem srednjeg dometa FK-300 za zaštitu jedinica na kopnu od napada iz vazduha, poznati kao "kineski S-300". Sposoban je da sa čak 12 raketa istovremeno gađa šest ciljeva na visini od 30 kilometara.





Predsednik Si preneo je Vučiću da je malo zemalja u svetu koje, poput Srbije, otvoreno govore i prihvataju prijateljstvo sa Kinom. On je rekao i da je Srbija važna zemlja u izgradnji inicijative "Pojas i put" i podvukao da se stav Pekinga po pitanju KiM ne menja:

- Kina ima veoma čvrst stav o Kosovu, jer poštuje Srbiju koja nezavisno donosi svoje odluke i što je država u pravom smislu te reči. To razumevanje i podršku Kina nam je pružila kada je reč o pokušaju Prištine da postane članica Interpola, Uneska i drugih međunarodnih organizacija, i na nju možemo da računamo i ubuduće - rekao je Vučić koji je Siju još jednom preneo da će Peking uvek imati podršku Srbije kada je reč o Tajvanu i drugim oblastima.

Vučić je otkrio i da mu je Si rekao da nikada neće zaboraviti posetu Srbiji i smederevskoj "Železari", kao i da je, iako nije bilo planirano, na insistiranje kineske strane, potpisan sporazum sa Eksim bankom o finansiranju pruge Novi Sad - Subotica. Potpisan je i ugovor o finansiranju izgradnje auto-puta Preljina - Požega na Koridoru 11, a parafiran je i Sporazum o privredno--tehničkoj saradnji između vlada Srbije i Kine, koji omogućava bespovratnu pomoć Kine za zajedničke projekte.

Prvi čovek Srbije obratio se i delegatima Komunističke partije na panelu "Povezivanje među ljudima":

- Srbiji je važno da sarađuje sa Kinom, jer je to velika sila, koja za razliku od drugih, ne vrši pritisak, već i malim zemljama prilazi uvek s poštovanjem. Ako Peking nastavi i zadrži taj pristup prema malim nacijama i zemljama, stav poštovanja i međusobnog uvažavanja, to je nešto što čitav svet želi da vidi i steći će nove prijatelje i ljude koji će podržavati kineske ideje.

Inače, predsednik Si prihvatio je Vučićev poziv da ponovo poseti Srbiju:

- Dao je nalog svom ministru spoljnih poslova da pronađe vreme u njegovom gustom rasporedu. Kroz osmeh mi je govorio da zna koliko mi je to važno, da vidi moju volju da ga dočekam još jednom. To bi bila kruna mog posla i karijere, da predsednika Sija dovedemo drugi put u Srbiju, jer bi to mnogo toga donelo našoj zemlji.

PEKINŠKA PATKA SA VANGOM

KINESKI domaćini priredili su u čast Vučića svečani ručak, na kojem je služen specijalitet pekinška patka. Banket je je priredio Vang Huning, član Stalnog komiteta Politbiroa CK KP Kine, sa kojim je Vučić imao i bilateralni sastanak. Sa Vangom, koji slovi za ideologa moderne Kine i jedan je od vodećih umova te zemlje, razgovarao je o brojnim temama, između ostalog i o tome kako da Srbija čuva svoju nezavisnost i razvija ekonomiju.





MEDIJI O SASTANKU

VODEĆI kineski mediji posvetili su u četvrtak značajnu pažnju susretu Vučića i Sija. Agencija Sinhua prenela je da je Si rekao da od uspostavljanja strateškog partnerstva Kine i Srbije 2016, bilateralna saradnja u različitim oblastima polako napreduje, kao i da je pojačano uzajamno političko poverenje, a da su obe strane čvrsto podržavale suštinske interese one druge. Vest Sinhue preneli su brojni kineski mediji, kao što su "Čajna dejli", "Global tajms", "Pipl".





ZAGRLjAJ PRIJATELjA

VUČIĆ je novinarima posle sastanka sa Sijem rekao da je Srbija dobila izuzetno dobar tretman za malu zemlju kakva jeste:

- Kod Kineza postoji pravilo da nema grljenja i ljubljenja, ja to i ne radim često. Predsednik Si je više puta izveo nekakav poluzagrljaj, što izuzetno retko radi, a to znači da poštuju Srbiju i ja sam zbog toga veoma srećan i ponosan.