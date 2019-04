J. M. | 20. april 2019. 12:02 |

Oni su od 12. do 18. aprila pešačili do srpske prestonice, na skup "Budućnost Srbije"

POSTAVILI smo sebi cilj i ostvarili ga! Prešli smo 290 kilometara peške, od Jarinja do Beograda, i rekli predsedniku Aleksandru Vučiću ono što smo želeli: da podržavamo njegovu politiku i da smo mu zahvalni što sve radi u interesu Srbije, svih njenih građana i, posebno, nas Srba sa Kosova i Metohije.

Ovo su u petak, za "Novosti", gotovo uglas rekli Nenad Georgijev (33) i Ivan Petrović (30), dvojica od 27 momaka iz Leposavića, Kosovske Mitrovice i Babinog Mosta kod Obilića koji su od 12. do 18. aprila pešačili do srpske prestonice, na skup "Budućnost Srbije".

Po dolasku u Beograd, sastali su se sa predsednikom Vučićem, a u petak su bili i u Skupštini grada, kod zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića. Momci sa KiM su nam rekli i da su se tokom ovih susreta još jednom uverili koliko napora predsednik i vlast u Srbiji ulažu da stvore jaku i stabilnu državu.

- Ne osećamo umor, iako je put bio zahtevan i iscrpljujuć - priča Georgijev. - Imamo žuljeve, nekoliko momaka ima povrede zadnje lože, neki su čak usput morali da prime infuziju, ali sve to prođe. Najteža, iako ne i najduža deonica, bila nam je od Preljine do Ljiga, jer je padala kiša i bilo je hladno, a problemi sa žuljevima i povredama su kulminirali. No, i to smo prebrodili.

Zahvalni su svim opštinama koje su im obezbedile prenoćište, kao i ljudima koji su ih usput podržavali.

- Od Kraljeva do Preljine jedan čovek nas je polako pratio kolima i davao nam vodu i hranu - dodaje Petrović. - Na izlazu iz Gornjeg Milanovca, žena nas je dočekala sa medom i vodom, a u okolini Ljiga, ogrnut srpskom zastavom, sačekao nas je starac.

CVEĆE ZA ANITU

U ŽUPANjCU pored Lazarevca, srdačno nas je pozdravila Anita, koja pored magistrale prodaje cveće - priča Georgijev. - Ivan je tada predložio da svi od nje kupimo cveće, a kada smo ga platili, sve to cveće smo joj poklonili. Da se zna da smo džentlmeni.