Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto poručio je večeras na skupu "Budućnost Srbija" u Beogradu da su Srbi i Mađari danas prijatelji, da odnosi dve zemlje nikad nisu bili ovako dobri kao danas.

"Poštovani gospodine predsedniče, dragi srpski prijatelji, dobar dan vam želim. Dozovilite da se zahvalim Vučiću i SNS na pozivu. Čast je biti ovde. Do pre nekoliko godina je bilo nezamislivo da mađarski ministar spoljnih poslova bude gost u kampanji vladajuće stranke. To što danas stojim ovde pokazuje da sve stvari možemo da rešimo ako verujemo u to", rekao je Sijarto, koji je govor održao na srpskom jeziku.