Volfgang Išinger, ključni čovek konferencije, doveo je politički najznačajnije ljude, čak i one koji nisu bili ove godine u Davosu. Mnogi će i iz regiona ići, i iz svih delova sveta. Svi su u Minhen - rekao je Vučić pred odlazak na konferenciju.



Kako je tekao Panel možete čitati u nastavaku...

POČEO PANEL

VUČIĆ: ISPUNILI SMO SVE USLOVE ONI NIŠTA Predsednik Srbije je imao priliku da prvi odgovori na pitanje i kaže šta je teško u postizanju sporazuma između Beograda i Prištine.



- Prvo . Hvala što ste nas primili ovde. Pitanje Kosova i Srbije je mnogo složenije nego što je to slučaj sa Makedonijom i Grčkom. Govorimo o teritoriji. O svim raznim pitanjima koje treba rešiti. Nema tekućeg rata i to je jako važno za bezbednost i stabilnost. To nije nešto što treba uzeti zdravo za gotovo. Kada govorimo o dijalogu mi smo sad u pat pozici. Srbija daje sve od sebe da postigne kompromis. Videli ste sva dokumenta koje smo rešili. Ništa nismo uradili da bismo ugrozili Prištinu. Ispunili smo 15 tačaka. Imli su samo jednu obavezu prema nam. Zajednicu srpskih opština. Ništa nisu uradili. Nula. Nisu hteli da nas slušaju, ali omanuli su. Uveli su necivilizovane takse protiv Srbije. I uprkos međunardnom pritisku nisu ništa uradili. Tvrdoglavi prkos. Kažu to će uraditi tek pošto priznamo nezavisnos Kosova. Srbija nije uradila ništa protiv njih. Usvojili su platformu. U tom dokumentu se kaže da Kosovo treba da štiti svoj teritorijalni interes, a Srbija treba da formira novi Tribunal za Srbe. Moje pitanje za njih je. Imate li dodir sa realnošću. Čekaju da mi izgubimo sve. Mislite li da stvarno to može da se dogodi.



ALBANCI NAS NAZIVAJU LUDIM SRBIMA



- Najmanji procenat povratnika na svetu ima u toj grupi. Kada pričamo o zlodelima devedesetih, ja mogu da pričam o nedelima počinjenim nad srpskim narodom – kaže Vučić.



Kaže da nas Albanci nazivaju ludim Srbima jer smo radili na povlačenju priznanja.



- Sve smo radili da Madagaskar povuče priznanje..a kada su oni radili na priznanju, to im je bilo normalno. Ovde sam da pričam o duplom standardu koji postoji. Gospodine Išinger vi zante da smo posvećeni poslu koji obavljamo. Želimo da očuvamo ovaj ekonomski rast i želimo da zauvek rešimo naše problem sa Albancima, ali treba nam pouzdan partner – kaže Vučić.



- Ja sam spreman da rizikujem ne samo političku karijeru već i više od toga, da bih postigao sporazum, ali mora da se postigne kompromis, moraju biti obe strane isto nezadovoljne. Mi smo ispunili sve što je trebalo, a oni nisu ni svoju jednu obavezu, a još su uveli takse – naglašava Vučić i dodaje da je Srbija orijentisana i da gleda u budućnost.



- Mi cenimo interese Albanaca, ali imao i svoje, i do njih nekima treba da bude stalo – kazao je Vučić.





Predsednik Srbije kaže da je 150.000 Srba koji su napustili Kosovo, te da je najmanji broj povratnika u svetu upravo na Kosovu.- Najmanji procenat povratnika na svetu ima u toj grupi. Kada pričamo o zlodelima devedesetih, ja mogu da pričam o nedelima počinjenim nad srpskim narodom – kaže Vučić.Kaže da nas Albanci nazivaju ludim Srbima jer smo radili na povlačenju priznanja.- Sve smo radili da Madagaskar povuče priznanje..a kada su oni radili na priznanju, to im je bilo normalno. Ovde sam da pričam o duplom standardu koji postoji. Gospodine Išinger vi zante da smo posvećeni poslu koji obavljamo. Želimo da očuvamo ovaj ekonomski rast i želimo da zauvek rešimo naše problem sa Albancima, ali treba nam pouzdan partner – kaže Vučić.- Ja sam spreman da rizikujem ne samo političku karijeru već i više od toga, da bih postigao sporazum, ali mora da se postigne kompromis, moraju biti obe strane isto nezadovoljne. Mi smo ispunili sve što je trebalo, a oni nisu ni svoju jednu obavezu, a još su uveli takse – naglašava Vučić i dodaje da je Srbija orijentisana i da gleda u budućnost.- Mi cenimo interese Albanaca, ali imao i svoje, i do njih nekima treba da bude stalo – kazao je Vučić.

TAČI: KO JE UBIO NAŠE CIVILE?



- Odnos Srbije i Kosova je mnogo teži nego Grčka i Makedonija. Danas sam planirao da se fokusiram na budućnost između Beograda I Prištine. Sada smo u situaciji zamrznutog konflikta. Moramo da pronađemo rešenje koje će jednom zauvek uspostaviti mir na Kosovu. Predsednik Vučić je spomenuo neke druge stvari. u briselskom sporazumu stoji da se Srbija neće protiviti prijemu Kosva u druge međunardne organizacije. Zbog toga smo uveli takse. Imamo stotinu razloga da zaustavimo dijalog. Radićemo naporno i želimo da vidimo fleksibilnost i kreativnost u Beogradu. Nadam se da ćemo doći do dogovora konačnog. Kosov je preuzelo svu odgovornost za . 30.000 albanskih civila je ubijeno na Kosovu. Milošević je bio u Hagu. Niko nije kažnjen za to. Narod Kosova je najveća žrtva.





Onda se na panelu obratio Hašim Tači.- Odnos Srbije i Kosova je mnogo teži nego Grčka i Makedonija. Danas sam planirao da se fokusiram na budućnost između Beograda I Prištine. Sada smo u situaciji zamrznutog konflikta. Moramo da pronađemo rešenje koje će jednom zauvek uspostaviti mir na Kosovu. Predsednik Vučić je spomenuo neke druge stvari. u briselskom sporazumu stoji da se Srbija neće protiviti prijemu Kosva u druge međunardne organizacije. Zbog toga smo uveli takse. Imamo stotinu razloga da zaustavimo dijalog. Radićemo naporno i želimo da vidimo fleksibilnost i kreativnost u Beogradu. Nadam se da ćemo doći do dogovora konačnog. Kosov je preuzelo svu odgovornost za . 30.000 albanskih civila je ubijeno na Kosovu. Milošević je bio u Hagu. Niko nije kažnjen za to. Narod Kosova je najveća žrtva.

ONI ČEKAJU DA MI PRIZNAMO KOSOVO. TO SE NEĆE DESITI



Kako kaže, nakon toga svega ja kažem da Priština priča, ali ne radi to što priča.



- Zašto smo mi onda deo dijaloga? Oni samo čekaju naš potpis... Podsećam, Srbija je postupala odgovorno i mom narodu na KiM sam rekao da je mir najvažniji – navodi Vučić.

- Sada su 102 dana od nametanja tarifa protiv Srbije. Uprokos menđunarodnom pritisku, oni nisu rešili to pitanje. Vrlo su tvrdoglavi i kažu da će to uraditi kada Srbija prizna nezavisnost Koosva. Srbija nije nametala uzvratne mere, nismo uradili ništa protiv, a sada se suočavamo sa novom platformom, platformom protiv dijloga – naglasio je Vučić u Minhenu.Kako kaže, nakon toga svega ja kažem da Priština priča, ali ne radi to što priča.

VUČIĆ ODBRUSIO TAČIJU Vučić je nakon Tačijeve replike ponovio da Albanci ne da nisu ispunili nijedan uslov, već da su imali samo jedan u stvar koji su oni trebali da formiraju ZSO.



- On kaže da je bila obaveza Srbije da se ne protivi ulasku Kosova u međunarodne zajednice. Međutim, gde piše u Briselskom sporazumu. To je bilo predloženo, ali ja nisam prihvatio. Evo dajte Tačiju da pronađe mesto gde piše u Briselskom sporazumi da Beograd ne treba da se protivi ulasku. Hajde, pronađi gde to piše? A nećeš? Pa naravno, kada to ne piše nigde. - rekao je Vučić.







OVO NIJE SITNA IGRA, NE PRIHVATAMO DA JE NEMOGUĆE POSTIĆI DOGOVOR Volfgang Išinger, ključni čovek konferencije se obratio Vučiću i Tačiju.

- Ovo nije sitna igra o kojoj vi sada pričate. Znam da je ovo teško. Pre nego što dam reč Johanesu Hanu. Kao Nemac ne postoji kategorična nemogućnost rešavanja političkog konflikta. Mi smo ovo naučili pre 28 godina kada se nešto desilo našem narodu, ujedinjenje Nemačke. Tada sam počeo da verujem u taj proces. Potreban je politička volja, pravo vreme...Neću da prihvatim od bilo koga od vas dvojice da je nemoguće da postignete dogovor.

BOLjA BUDUĆNOST ZA VAŠ NAROD



- Sve što vi radite nije da mi budemo zadovoljni nego je u interesu vaših građana. 75 odsto narodna iz regiona žele priznanje i shvataju koliko je ovo važno za dobrostanje. Mislim i na nezaposlenost. Ako te neko blokira, blokiraće i tebe drugi. Ne želimo da unesemo nestabilnost. To je u interesu ljudi na terenu. Oni su uplašeni.



A onda je Johanes Han rekao kako on vidi čitavu situaciju.

TAČI: NEZAVISNOST NEĆE BITI POKLON OD BEOGRADA





- Lako je praviti dramu i glumiti žrtvu. Vučić i dalje ne shvata da sam ja predsednik suverene države. Neprijateljstva su duboka ali ja se nadam da ćemo uspeti. Hoćemo da postignemo to da priznanju Kosova i da uđemo u Ujedinjene nacije. Hoćemo da Beograd prizna nezavisnost Kosova. I znam da to neće biti poklon Beograda Prištini. Moraćemo nešto da uradimo zauzvrat. Čak i Rusija može da prihvati sporazum između Beograda i Prištine.

ŠTA ĆEMO VAM MI AKO JE SVE GOTOVO - On kaže da skoro sve iz Briselskog sporazuma nije u skladu sa Ustavom Srbije. Nama nije stalo do njihovog Ustava, jer ih ne priznajemo kao državu. Gospodin Tači je rekao da postoji obaveza Srbije da se ne blokira ulazak Kosova u međunarodne institucije, toga nema u Briselskom sporazumu - kaže Vučić.



- Moje pitanje za Tačija jeste ako je sve gotovo šta ćemo vam onda mi? Kako to da niste članica Interpola, kako to da niste članica UN. Priština uvek krivi drugu stranu, nikada oni nisu krivi. Mi radimo sve da samnjimo očekivanja javnosti, dok oni sve rade kako bi pojačali očekivanja.



ZAVRŠENA KONFERENCIJA





Konferencija je zaključena izlaganjem predsednika Vučića.

VUČIĆ TAČIJU:POKAŽI MI GDE TO PIŠE...NEĆEŠ? PA NARAVNO... Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pribegao je danas jednostavnom "argumentu" u duelu sa Hašimom Tačijem, u Minhenu, koji je rekao da Srbija krši sporazume blokiranjem članstva Kosova u međunarodnim organizacijama.

Vučić je, naime, na panelu u okviru Minhenske konferencije, u okolnostima u kojima je Tači iznosio poziciju Prištine, prema kojoj je Priština kooperativna i konstruktivna, a Beograd ne ispunjava obaveze i otežava dogovor, pružio Tačciju tekst Briselskog sporazuma i zatražio da pokaže gde piše da Beograd ne sme da se protivi ulasku Kosova u međunarodne organizacije.

"On kaže da je bila obaveza Srbije da se ne protivi ulasku Kosova u međunarodne zajednice. Međutim, gde to piše u Briselskom sporazumu. To je bilo predloženo, ali ja nisam prihvatio. Evo, dajte Tačiju, da pronađe mesto gde piše u Briselskom sporazumu da Beograd ne treba da se protivi ulasku", rekao je Vučić pružajući Briselski sporazum Tačiju, ali je dokument prihvatio komesar Johanes Han, koji je sedeo između njih, i spustio ga na sto, pošto je Tači ignorisao "papir".

"Hajde, pronađi gde to piše? A, nećeš? Pa naravno, kada to ne piše nigde", rekao je Vučić.

Vučić je takođe uzvratio na Tačijevo izlčaganje, rekavši da Albanci nisu ispunili nijedan uslov, već da su imali samo jednu obavezu, formiranje ZSO, ali ni tu jednu nisu ispunili.

VUČIĆ O TOME ŠTA ALBANCI NE RAZUMEJU ILI NEĆE DA RAZUMEJU Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je danas kao besmislenu tezu Hašima Tačija da Priština iz briselskog sporazuma nije mogla da ispuni samo ono što je protiv ustava Kosova.

Tači nije precizirao da je reč o formiranju ZSO, što je, inače, i jedina obaveza Prištine iz tog dokumenta.

"Njihova jedina obaveza bila je ZSO. To nisu ispunili, a njegov komentar je da ne moze da se formira protiv ustava drzave Kosova....a, skoro sve može što nije u skladu sa Ustavom Srbije?", zapitao je Vučić.

Da li to znači da treba da prestanemo da razgovaramo, jer mi ne priznajemo njihovu drzavu, zapitao je Vučić.

"Nadamo se da zato i imamo dijalog, ali oni to ne razumeju", konstatovao je Vučić.

On je na panelu u Minhenu poručio i da Srbija želi da reši odnose sa Albancima, da očuva ekonomski rast i da ima bolju budućnost.

"Znam da to i Tači zna, ali treba da imamo pouzdanog partnera i izvodljiva rešenja, a ne nekoga ko samo igra ulogu za međunarodnu zajednicu", rekao je Vučić na panelu u Minhenu odgvarajući na izlaganje Tačija.

Vučih je istakao da Beograd i Priština treba da nađu rešenje koje će značiti mir u narednih 200 godina, da rade jedni za druge, a ne ono što kažu u međunarodnoj zajednici.

"Zato sam licno spreman da rizikujem vise od politicke karijere, a Johanes (Han) to zna, da bih probao da se postigne rešenje, ali to mora da bude kompromis", istakao je Vučić i dodao da ne može samo jedna strana sve da dobije, već da obe strane moraju da budu pođednako nezadovoljne.

Povodom uslova koje postavlja Priština, Vučić je ponovio da je Srbija ispunila sve iz Briselskog sporazuma, a oni nisu ni jedinu stvar- ZSO, a onda su uveli takse, pri čemu, kako je istakao, Srbija i dalje ništa ne preduzima, a može.

Vučih je istakao da je spreman na razgovore sa Albancima, kao i da nijednu lošu reč nisu čuli od njega, ali, istakao je, i Srbija ima svoje interese.

Povodom Tačijevioh kritika da Srbija sve pokušava kaklo bi se povukla priznanja tzv kosova, Vučić je istakao da i oni rade sve kako bi to priznanje privukli.

"Kada su oni dobili priznanje od Madagaskara, to je u redu, a kada mi tražimo povlačenje, onda su ludi Srbi", rekao je Vučih napominjući da se tu radi o duplim standardima.

Vučih je poručio i da ne želi da komentariše prenaduvane cifre koje je izneo Tači o broju albanskih žrtava tokom sukoba na Kosovu i Metohiji istakao da dovoljno govori podatak da je najmanji broj povratnika na svetu, samo 1,3 posto Srba, zabeleženo na KiM.