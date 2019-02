Novosti online | 16. februar 2019. 12:08 | Komentara: 0

Poslanik Socijaldemokratske inicijative, Miljaim Zeka, govorio je o mogućnosti rekonstrukcije Haradinajeve vlade. Rekao je da će sporazum o tehničkoj vladi biti sklopljen u narednim danima. Prema Zekinim rečima, van vlade će ostati Haradinajeve Alijansa za budućnost Kosova i Samoopredeljenje Aljbina Kurtija.- Ovim sporazumom, Špend Ahmeti bi postao premijer, ali moguće je da će biti neko iz LDK - rekao je Zeka i dodao da će deo tehničke vlade biti PDK, LDK, PSD i NISMA:- Alijansa i Samoopredeljenje će ostati van vlade. Deo vlade biće PDK, LDK, PSD i NISMA. Deo vlade biće i AKR i Srpska lista. Van scenarija ostaće Ramuš Haradinaj i Aljbin Kurti.Zeka je u emisiji DPT na T7 rekao da sve to može biti završeno tokom sledeće nedelje.- Ovo je ozbiljna stvar, bilo je sastanaka i pregovora sa glavnim ljudima u ovim strankama. Pad vlade može uslediti uskoro, neće biti novih izbora niti raspuštanja skupštine. Samo će predsednik nekome drugom dati da upravlja vladom - izjavio je Zeka je dodao da do toga možda neće doći ukoliko dođe do ukidanja taksi.- Verujem da se to neće dogoditi ako dođe do suspenzije taksi. Napraviće tehničku vladu samo ako Haradinaj ostane čvrsto pri stavu o taksama.