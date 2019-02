"Ne bih sebi da pridajem preveliki značaj, ali, ako je volja naroda toliko jasna i tako snažna, kad imate četiri ili pet puta više glasova od drugoplasiranog, besmisleno je govoriti o bilo čemu drugom", rekao je Vučić.





Predsednik Aleksandar Vučić na mirne proteste gleda kao na meru demokratičnosti u Srbiji, u ocene da Amerikanci žele da izazovu haos ne želi da ulazi, te ističe da i on i Srbija imaju mnogo važnija posla nego da se bave predstavnicima bivšeg režima, koji su opljačkali zemlju, a danas ne smeju da izađu ni pred svoje pristalice.O ''Ugovoru s narodom'', dokumentu opozicije, kaže da je to skup gluposti:"Pročitao sam ga. Prethodni je još imao nekog smisla, samo što su sve slagali, a ovo je besmisleno, prazna ljuštura, to su sastavili oni koji su oljačkali i razorili Srbiju".Srbija, istakao je, ima mnogo važnijih problema od neozbiljnih ljudi kao što su Đilas, Jeremić i Obradović, rekao je Vučić i dodao da oni nikada neće moći da pobede u Srbiji."Oni ni pred svojim pristalicama ne smeju da se pojave", primetio je i dodao:"Plaše se da će ih izviždati. Toliko o njihovom ugledu. Moj posao je ovde daleko ozbiljniji", zaključio je.Na pitanje o procenama da Amerikanci žele da izazovu haos u Srbiji, Vučić kaže da ne želi da u to ulazi i da ne misli da je to naročito značajno.Važno je, smatra, da mi pokažemo našu demokratičnost, poštovanje prema onima koji drugačije misle i misli da to radimo dobro, bolje od nekih drugih čija je demokratija starija od naše.Smatra da u Srbiji nema nikakvog haosa, da oni koji protestuju mogu to da rade kad god i gde god hoće, a da država jedino neće dozvoliti nikakvo nasilje."Za razliku od drugih zemalja, kod nas nema krvavih glava, mogu da protestuju gde hoće, kad hoće, mogu da šetaju da kad hoće. Država nikada nikome neće dozvoliti nasilje", rekao je Vučić srpskim novinarima u Minhenu gde učestvuje na bezbednosnoj konferenciji.