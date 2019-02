Tanjug | 15. februar 2019. 18:28 |

Srbija je u prethodnih godinu dana u potpunosti ispunila 23 od ukupno 26 zahteva hrvatske zajednice u Srbiji, izjavio je danas u Minhenu Aleksandar Vučić i istakao da je to naš doprinos poboljšanju odnosa sa Hrvatskom, a da napad na srpske sportiste u Splitu to svakako nije.Na pitanje novinara iz Hrvatske o čemu je razgovarao s Plenkovićem, čemu je slučajno bio svedok, Vučić je rekao da se sa Plenkovićem kratko video, "u prolazu"."Sreli smo se dva puta kratko u prolazu i to je sve", dodao je Vučić.Vučić kaže da nije čovek koji mnogo očekuje u principu, ali da u Hrvatskoj najmanje vole da čuju racinalne reči."Jer, valjda obožavate da vodite kampanju protiv Srbije i mene lično i radujete se čekajući dan kada će neko da me sruši s vlasti. Neće se to uskoro dogoditi, jer je narodna volja mnogo drugačija od one koju bi neki želeli od vas", naglasio je Vučić.Poručio je da će Srbija da radi sve što je moguće da izgradi što bolje odnose sa Hrvatskom."Rekao sam to bezbroj puta, ali to ne volite da prenesete, to vam ne odgovara, iz nekog meni nepoznatog razloga. Mi i Hrvati, ako se ne budemo bolje rauzmeli i ne budemo podržavali jedni druge, pitanje je da li ćemo opstati i jedni i drugi. Ako smo glupi toliko da to ne razumemo, onda nemam nikakav problem".Vučić pita: "Ako mislite da je rešenje naših odnosa da se svaki dan nesto kaže protiv Srbije i srpskog naroda, to ne razumem. Kao što ponekad ne razumem ni neke naše reakcije".Na pitanje hrvatskog novinara da oceni da li je došlo do poboljšanja ili pogoršanja odnosa dve zemlje od poslednje posete Vučića Hrvatskoj pre godinu dana, Vučić je istakao da ne može da kaže da je napad na srpske sportiste u Splitu poboljšanje, "naprotiv", ističe."To što se dogodilo je užas. Kod nas vaši sportisti nisu napadani. To što rade navijači, to je jedna stvar, ali da se to dogodi vašim sportistima to je nemoguće u Srbiji", naglasio je predsednik Srbije.Istakao je da je ponosan na nešto što je sa predsednicom Hrvatske Kolindom Grabar Kitarović dogovarano i dodao da ona ima zasluge, jer se borila za prava hrvatske zajednice u Srbiji."Mi smo od 26 zahteva hrvatske zajednice do sada u potpunosti ispunili 23...asfaltirali smo ulice, do izgaradnje doma kulture u Tavankutu, do davanja Kuće Bana Jeliačića u Petrovaradinu, do plaćanja dodatne cene za kuću Bana Jelačića, do finansiranja Hrvatske rječi, zatim hrvatskog kulturnog društva, do finansiranja više katoličkih crkava i drugog, sve smo to uradili pre godinu dana".Vučić kaže da je ponosan, jer su to građani Srbije koji su lojalni državi Srbiji i za koje mi želimo da budu ponosni što su rodom Hrvati i građani Srbije."Voleo bih da to mogu da kažem i za srpski narod u Hrvatskoj, ali plašim se da to nije slučaj. Ipak,verujem da će do toga doći kod svih nas, do neke promene svesti i promena, i da ćemo drugačije da gledamo jedni na druge u narednom periodu".Na pitanje istog novinara ko bi mogao da bude kriv što nije došlo do poboljšanja odnosa, Vučić je rekao da činjenice sve govore."Nismo ni mi anđeli, niti bih govorio o anđelima i đavolima. Kako kažete, kada mi kupujemo helikoptere - vi napišete ''Vučićevi vražji helikopteri''. Ove godine nam stižu ruski helikopteri. Znate li kako su to lepi helikoptreri, vas ću Hrvate prve da pozovem, sada nam stižu ruski mi 35 da vidite kako su to divni helikopteri, nikakve to vražije kočije nisu".Poručio je da Srbija želi najbolje odnose sa Hrvatskom i da Hrvati to razumeju."I ni na koji način vas ne ugrozavamo niti ćemo, a sasvim smo sigurni i da u Hrvatskoj niko nema nameru da na bilo koji način ugrožava nas. Pogledajte šta se dešava u BiH, gde su Srbi i Hrvati sve bliži jedni drugima, ako vam je teško da to vidite - ja vidim. Ne mogu da se pravim da sam ćorav, bliži su, jer moraju da rade zajedno da bi opstali. A i Srbija i Hrvatska će morati da rade i žive zajedno da bi opastali", poručio je Vučić.