Predsednik naše zemlje Aleksandar Vučić nastavio je danas kampanju "Budućnost Srbije". Vučića je u Banatu dočekao veliki broj građana. U Vršcu se okupilo oko 3.000 ljudi, a u Beloj Crkvi oko 1.500 meštana koji su pozdravili predsednika.





VUČIĆ POSETIO „FABRIKU UTVA“



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je je danas fabriku "Utva avio-industrija" u Pančevu.



On je obišao dva proizvodna pogona, a dočekali su ga radnici fabrike.



Rukovodioci fabrike su upoznali Vučića koja vrsta gondola helikopetara će se ovde prozivoditi.



Vučiću je takođe pokazan avion "Sova" koji je još u fazi probe, kao i maketa "Sove" koja služi za obuku eketričara i mehaničara i modifikacija krila aviona "Lasta PT 2".



Nakon toga Vučić će se na centralno gradskom trgu obratiti građanima, zajedno sa premijerkom Anom Brnabić i predsednikom pokrajinske Vlade Igorom Mirovićem.





VUČIĆ U KOVINU: DA POVEĆAMO ZAPOSLENOST U JUŽNOBANATSKOM OKRUGU



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas popodne Ustanovu za sport Kovin, gde je razgovarao sa sportistima Južnobanatskog okruga.



Tu je prisustvovao treningu karate kluba "Radnički Kovin", kao i kondicionom treningu odbojkaškog kluba "Bavanište".



Ispred Ustanove za sport, predsednika su dočekali brojni građani, kojima je on u obraćanju poručio da će i Kovin i Srbija biti bolje mesto za život, kao i da očekuje da, osim ZTF u Pančevu, stigne još nekoliko važnih investitora za Južni Banat.



"Želimo da povećamo zaposlenost u Južnobanatskom okrugu", poručio je Vučić.



On je istakao da su prioriteti izgradnja autoputa Pančevo - Vršac i Beograd - Zrenjanin, što će, kako je rekao, privući investitora u taj kraj.



"Dovođenje gasa u svaki kraj i izgradnja ovih autoputeva na najbolji način uputiće pozivicu svima koij žele da grade fabrike, otvaraju pogone i zapošljavaju ljude", rekao je Vučić.



On je istakao da je namera da približimo Rumuniju, ali i Beograd Rumuniji, da Temišvar ne bude daleko, ali i da strani investitori ne kažu da im je daleko autoput i da zato ne otvaraju fabrike ovde.











Podsetio je građane da je javni dug bio 79 odsto BDP-a, a da je danas 50 odsto i da je teškim reformama zemlja spašena od bankrota, te da tri godine za redom Srbija ima suficit u budžetu.



"Hoćemo da ostavimo našoj deci čiste račune i da sa nadom čekaju svoju budućnost i svoje potomke", naglasio je Vučić.



Predsednik je rekao da su građani svedoci velikih pritisaka na Srbiju, pre svega po pitanju Kosova i Metohije i poručio da će država čuvati narod i zemlju, mnogo snažnije nego što su oni, u čije je vreme Kosovo proglasilo nezavisnost, a Crna Gora se odvojila od Srbije.



"Znam da vas sekira kada čujete da neko protestuje. Nemojte da vas to brine. I danas su trojica rekli da ovde nikoga neće biti, a vas je nekoliko hiljada. Nemojte da brinete, ljudi čija su politika nasilje i vešala, ne mogu da pobede vas, pristojne ljude i one koji se vredno bore za ovu zemlju", rekao je Vučić i zahvalio im se na podršci koju mu pružaju.



Predsednik se iz Kovina uputio u Pančevo, gde će obići fabriku "Utva avio-industrija", kao i završne radove u Opštoj bolnici u tom mestu, a zatim će se, sa predsednicom vlade Anom Brnabić obratiti građanima.



Prethodno, Vučić je tokom posete Južnobanatskom okrugu, u okviru kampanje "Budućnost Srbije", obišao Opovo, Banatsko Novo Selo, Vršac i Belu crkvu.





VUČIĆ U FABRICI PEČURAKA U KOVINU

Foto: S. Rovčanin

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas fabriku za proizvodnju i preradu pečuraka "Delta Danube" u Kovinu, nastavljajući obilazak Južnobanatskog okruga, u okviru kampanje "Budućnost Srbije".

Predsednika su ispred fabrike, dela indonežanske "Bawazir Group", koji je u Kovinu otvoren 2016. godine, sačekali generalni direktor "Delta Danube" Sunil Mamgain, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović i predsednica opštine Kovin Sanja Petrović i radnici. Predsednika su ispred fabrike, dela indonežanske "Bawazir Group", koji je u Kovinu otvoren 2016. godine, sačekali generalni direktor "Delta Danube" Sunil Mamgain, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović i predsednica opštine Kovin Sanja Petrović i radnici.









Foto: S. Rovčanin

Prema rečcima Mamgaina, u Kovinu se dnevno proizvode šest tona pečuraka koje se izvoze u Rusiju i Holandiju.

Fabrika, koja ima 230 zaposlenih, ima dva pogona sa po 20 prostorija za uzgajanje pečuraka, kao i pogon za sortiranje, zamrzavanje i pakovanje šampinjona.

Foto: S. Rovčanin

Indonežanska kompanija je u pogon u Kovinu do sada uložila četiri miliona evra. Vučić će posetu Kovinu nastaviti obilaskom Ustanove za sport Kovin gde će se sastati sa sportistima Južnobanatskog okruga. Vučić će posetu Kovinu nastaviti obilaskom Ustanove za sport Kovin gde će se sastati sa sportistima Južnobanatskog okruga.





VUČIĆ POSETIO BELU CRKVU I VRŠAC



Predsednik Srbije danas je u obilasku Banata, prilikom posete Beloj Crkvi i Vršcu, Vučića je dočekao veliki broj građana. Oko 3.000 ljudi pozdravilo je predsednika u Vršcu, a oko 1.500 meštana okupilo se u Beloj Crkvi.



Vučić je poručio danas, tokom posete Opovu, da politika vešala i politika prošlosti neće pobediti politiku budućnosti.



On je u razgovoru sa meštanima, ispred Doma zdravlja u tom mestu, rekao da se brine o Opovu, kao i o celom Južnobanatskom okrugu i istakao da je za taj kraj potrebna još jedna fabrika.



Dodao je da zna svako selo i probleme svakog sela u opovskoj opštini i da brine o njima.



"Nemojte da brinete i da se sekirate kada vidite da ima onih koji nisu odgovorni, a koji bi da nas vrate u prošlost. Politika vešala i politika prošlosti nikada neće pobediti politiku budućnosti?", poručo je Vučić i zahvalio na veličantsvenom dočeku koju su mu meštani priredili ispred Doma zdravlja.



Predsednik je naveo da je opština Opovo bila zadužena 105 miliona dinara, a da su danas dugovi spušteni na 70 miliona, ali i istakao da nije zadovoljan ni onime što je uradila sadašnja vlast, jer to još uvek nije dovoljno.



Istakao je da se u prethodnom periodu radilo na poboljšanju uslova za najmlađe i najstarije, a planovi su i da se radi na zaspošljavanju, što je za najnerazijeniju opštinu u Vojvodini najvažnije.



"Brinemo o Opovu, kao što brinemo o celom Južnobanatskom okrugu", podvukao je Vučić.



On je naglasio da će se raditi na tome da se brzo završi put do Debeljače.



"Sa radovima na tom putu se krenulo 2011. godine, ali, videli ste, izgubljeni su milioni dinara, vas građana Opova i drugih građana Srbije. Sada je više nego krajnje vreme da to završimo", kazao je Vučić.



Istakao je da će biti izgrađen autoput Beograd-Zrenjanin i Zrenjanin-Novi Sad, čime će, kako kaže, građani Opova biti bolje povezani i sa Zrenjaninom i sa Beogradom, a mnogo će značiti i za dovođenje investitora.



"To će značiti da ljudi ovde mogu da ostanu i planiraju svoju budućnost", naglasio je predsednik.



Foto Tanjug









Podsetio je na investiciju ZTF koja je došla Pančevo, a koja će značiti i za Opovo, i dodao da mu je na toj investiciji čestitala čak i kancelarka Nemačke Angela Merkel.



"To je kapitalna investicija koja će zapošljavati ljudi i moći ćete da vidite koliko će promena doneti u ceo Južnobanatski okrug", kazao je Vučić.



Predsednik Srbije danas je nastavio kampanju "Budućnost Srbije" obilaskom Južnobanatskog okruga, a prva tačka je Opovo, gde ga je ispred Doma zdravlja dočekao veliki broj meštana.





OBILAZAK DELA PUTA OPOVO - DEBELjAČA



Foto Tanjug

Prdsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas u okviru posete Južno-banatskom okrugu, deo izgrađenog puta Opovo-Debeljača.



Izgradnja lokalnog puta Opovo-Debeljača započeta je 2011. godine ali su prvobitno urađeni radovi, odnosno posipanje tucanikom u dužini od oko četiri kilometara, potpuno propali pa se radovima na putu ponovo pristupilo 2017. godine.



Tada je urađena i nova projektno-tehnička dokumentacija koja je predvidela faze u izgradnji puta ukupne dužine 12,6 kilometara.



Foto Tanjug









Put omogućava bolju povezanost opština Opovo i Kovačica, što je veoma značajno i za povezivanje sa Beogradom, približavanje autoputu i aerodromu.



U septembru 2017. započeta je i poslednja faza asfalturanja ovog puta.



Nosilac radova na putu su Opština Opovo, uz podršku Pokrajinske vlade i Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine.



VUČIĆ SA POLjOPRIVREDNICIMA U BANATSKOM NOVOM SELU







Foto Tanjug

Predsednik Aleksandar Vučić posetio je danas gazdinstvo porodice Maksimović u Banatskom Novom Selu, gde je razgovorao sa poljoprivrednicima tog kraja.



Porodica Maksimović je predsednika Vučića dočekala na tradicionalan način, uz pogaču i so.



Predsednik je obišao farmu sa vlasnikom Mirkom Maksimovićem, sa kojim je razgovaro o tome kako država može da pomogne poljoprivrednim proizvođačima u ovom kraju.



Maksimović je predsedniku sugerisao da je odluka o prelevmanina za mleko "dobra stvar", na šta je Vučić, kroz šalu uzvratio kako će mu zbog izjave koju je dao u Bujanovcu o prelevemanima za mleko "spremiti konopče u Briselu, kada prvi put ode tamo".



"Ali, to je bio moj posao. Mi treba da štitimo naše seljake, a ne briselske", rekao je Vučić.



Maksimović je konstatovao da je govedarstvo jedna od primarnih grana poljoprivrede, a Vučić je izrazio uverenje da će olakšice, kada je reč o izvozu mesa na tržište Turske, pomoći da ta grana poljoprivrede napreduje.



"Preksinoć sam razgovarao sa Erdoganom i zahvalio mu što je povećao uvoz junetine sa 5.000 na 10.000 tona. Sad nam daju da izvozimo i suncekretovo ulje za Tursku i to je sve dobro za našu privredu", rekao je Vučić.

Foto Tanjug

Maksimović je pokazao predsedniku objekat koji je u izgradnji za 150 junadi u tovu i istakao da je jedan od najvećih problema sa kojim se suočavaju poljoprivrednici to što ne mogu da pronađu dovoljno radnika.



Gazdinstvo porodice Maksimović, koje se prostire na blizu 500 hektara zemljišta, poseduje 380 grla stoke, a godišnje proizvede oko 750.000 litara mleka.



Prododica se od 2003. godine bavi uzgojem stoke.



Vlasnici najavljuju proširenje kapaciteta za 150 junadi u tovu.



U POSETI KOMPANIJI "HITEAM" U VRŠCU



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas u Vršcu IT kompaniju "HITeam", u nastavku obilaska Južnobanatskog okruga.



Predsednika su ispred kompanije dočekali gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović, vlasnik "E-smart sistem" Goran Veljović i direktor firme "HITeam" Dejan Tanasijević.

Foto: S. Rovčanin



Vučić je sa domaćinima obišao objekat i pogledao film o radu kompanije i njihovim budućim planovima.



Prema rečima Tanasijevića, godišnji promet kompanije je 1,5 miliona evra, a u njoj je zaposleno 23 ljudi.



Foto: S. Rovčanin

Kompanija "HITeam" je u Naučno-tehnološkom parku u Vršcu prošle godine otvorila proizvodno-poslovni objekat za proizvodnju informatičke opreme, kao i prvi ekološki "Data centar" u Srbiji.



Izgradnja tog objekta u Vršcu pocela je u septembru 2015. godine, na površini od površine 1.772 metara kvadratnih.



Za izgradnju objekata, kompanija "HITeam" je od Pokrajinske vlade dobila kredit od 20 miliona dinara.



Foto: S. Rovčanin

Firma ima ugovor o dugoročnoj poslovno-tehničkoj saradnji sa austrijskom kompanijom "Schrack technic", koja planira da proizvode iz vršačkog pogona izvozi u Rusiju.



Vlasnik "HITeam" kompanije je "E-Smart sistem".



GRAĐANIMA VRŠCA: MORAM JOŠ JEDAN POGON DA VAM DOVEDEM



Daću sve od sebe da u Vršac dovedemo još jednog velikog investitora, poput ZTF u Pančevu, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić građanima Vršca, koji su ga dočekali ispred školskog centra "Nikola Tesla".



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas u Vršcu IT kompaniju "HITeam", u nastavku obilaska Južnobanatskog okruga.Predsednika su ispred kompanije dočekali gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović, vlasnik "E-smart sistem" Goran Veljović i direktor firme "HITeam" Dejan Tanasijević.Vučić je sa domaćinima obišao objekat i pogledao film o radu kompanije i njihovim budućim planovima.Prema rečima Tanasijevića, godišnji promet kompanije je 1,5 miliona evra, a u njoj je zaposleno 23 ljudi.Kompanija "HITeam" je u Naučno-tehnološkom parku u Vršcu prošle godine otvorila proizvodno-poslovni objekat za proizvodnju informatičke opreme, kao i prvi ekološki "Data centar" u Srbiji.Izgradnja tog objekta u Vršcu pocela je u septembru 2015. godine, na površini od površine 1.772 metara kvadratnih.Za izgradnju objekata, kompanija "HITeam" je od Pokrajinske vlade dobila kredit od 20 miliona dinara.Firma ima ugovor o dugoročnoj poslovno-tehničkoj saradnji sa austrijskom kompanijom "Schrack technic", koja planira da proizvode iz vršačkog pogona izvozi u Rusiju.Vlasnik "HITeam" kompanije je "E-Smart sistem".Daću sve od sebe da u Vršac dovedemo još jednog velikog investitora, poput ZTF u Pančevu, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić građanima Vršca, koji su ga dočekali ispred školskog centra "Nikola Tesla".

Foto: S. Rovčanin

"Autoputevi znače dolazak više investitora i Vršac će biti pogodnije i podobnije mesto za to. Osim Hemofarma i ulaganja u IT sektor, znam da je Vršcu potreban još jedan prozivodni pogon, još jedna fabrika i daću sve od sebe da sa prijateljima iz sveta i stvarajući još bolji investicioni ambijent dovedemo još jednog investitora u Vršac. Ljudi moraju da ostanu", poručio je on.



U nadi da ćemo moći da imamo još jednog investitora poput ZTF, na kojem nam je čestitala čak i nemačka kancelarka, verujem i nadam se da još jednu takvu fabriku u južni Banat možemo da dovedemo, a jedini grad koji može da ima toliko zaposlenih kao Pančevo je Vršac.



Foto: S. Rovčanin



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas, u okviru kampanje "Budućnost Srbije", školski centar "Nikola Tesla" u Vršcu, u koju je u poslednjih pet godina uloženo 32 miliona dinara.



Veliki broj građana koji su ga dočekali nosili su osim srpskih zastava i plakate sa natpisim "Budućnost Vršca" i "Uz Aleksandra Vučića pristojna Srbija", "Vršac je uz Vučića", "Penzioneri su uz Vučića".



On je zahvalio garđanima što su ga u tolikom broju sačekali, što su podržali i njega ali i politiku pristojnosti i normalnosti koju sprovodi.



Ponovio je da se očekuje da do kraja ove godine budu završeni sve pripreme za brzu saobraćajnicu preko Vršca do rumusnke granice i da se potom krene sa izgradnjom tog puta.





Foto: S. Rovčanin

"Uvek sam mislio da nekog možete da volite ili ne volite, ali rezultati su ti koji pokazuju da li ste uspešni ili ne", rekao je Vučić, navodeći da je pre nekoliko dana obišao Grdeličku klisuru gde se nalazi deo Koridora 10, da će uskoro biti otvoren put Obremovac-Čačak.



Takođe, otkrio je da je doneta odluka, i da će to biti na Vladi u četvrtak, o vraćanju subvencija za gorivo poljioprivrednicima.



"Imaće veću podršku na narednom periodu", dodao je on.



Foto: S. Rovčanin

Građanima je poručio da Srbija neće da se vraća onima koji su je opljačkali i razorili , kao ni prošlosti.



"Mnogi su se nasekirali gledajući sve one koji su skočili na našu zemlju misleći da je okrenu prošlosti. Srbija neće da se vraća onima koji su je opljačkali i razorili, onima koji joj nude vešala. Srbija hoće da bude zemlja budućnosti, nade. da se deca školuku i zaposle, imaju porodice i pristojno žive od svoje zarade", rekao je Vučić.



Građanima je zahvalio još jednom na podršci i na razumevanju da nije uvek lako voditi zemlju prisnutu spolja raznim pritiscima.



"Ali znam da ste ponosni, kao i da ti spolja više poštuju Srbiju, jer umemo da čuvamo svoju nezavisnost, slobodu i to da vi - građani Vršca, Srbije, odlučujete kakva će politika da se vodi a ne strane ambasade", istakao je Vučić.



Srbija mladosti, fabrika pobediće one koji žele da se vrate u prošlost.



Školski centar "Nikola Tesla" je srednja strucna škola ciji program obrazuje osam obrazovnih profila treceg i cetvrtog stepena u tri podrucja rada - mašinstva i obrada metala, ekonomija, pravo i administracija i elektrotehnika.



Đaci te škole uce u savremeno opremljenoj zgradi u kojoj je smešteno 23 odeljenja sa oko 650 ucenika.



Škola osim šest klasicnih ucionica poseduje i sedam specijalizovanih ucionica, 12 kabineta, dve fiskulturne sale i radionice za obavljanje prakticne nastave, ali i biblioteku, zbornicu, prostoriju za društvene aktivnosti.



U školi radi 57 nastavnika.



Direktor škole Željko Ivković kaže da je u poslednjih pet godina u tu školu uloženo 32 miliona dinara razlicitim sredstivima lokalne samouprave i pokrajinske vlade.



Navodi da škola ima dobru saradnju sa privredom, te da đaci trece i cetvrte godine odlaze na strucnu praksu u italijansku kompaniju "Game oficira East".



VUČIĆ OBIŠAO BOLNICU ZA PLUĆNE BOLESTI U BELOJ CRKVI



Predsednik Aleksandar Vučić obišao je Specijalnu bolnicu za plućne bolesti "Dr Budislav Babić" u Beloj Crkvi, jednoj od današnjih tačaka njegove kampanje "Budućnost Srbije", a dočekao ga je veliki broj građana i zaposlenih u toj medicinskoj ustanovi.



Foto: S. Rovčanin

Okupljeni građani nosili su zastave Srbije i transparente na kojima piše "Penzioneri su uz Vučcića" , "Uz Aleksandra Vučića - napredna Srbija" i uz "Aleksandra Vučića - pristojna Srbija".



U poslednje dve i po godine u renoviranje ove bolnice uloženo je 60 miliona dinara od čega je 4,5 miliona iskorišćeno za nov sanitet, rekao je direkor Budiša Juga.



Pored saniteta, u bolnici je nabavljen i digitalni rendgen, kojim je zamenjen prethodni, star 30 godina.



Novac koji je dala država iskorišćen je za renoviranje i završavanje radova na zgradi, koje je počelo 2008. godine, ali je ubrzo i prekinuto, rekao je Juga.



