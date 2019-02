Tanjug | 08. februar 2019. 22:50 | Komentara: 0

Upravnik Gazivoda Marko Vulović ne isključuje mogućnost da Albanci razmišljaju da nasilno zauzmu Gazivode, ali upozorava da bi to imalo nesagledive posledice po obe strane."Ne mislimo da je nemoguće da se nasilno zauzmu Gazivode, ali to bi imalo nesagledive posledice po obe strane. Nismo sigurni da Albanci ne razmišljaju o takvom scenariju", rekao je Vulović, analizirajući za "Sputnjik" bezbednosnu situaciju, posle pokušaja Prištine da donošenjem Zakona o statutu kombinata "Trepča" uzurpira srpsku državnu imovinu.On je dodao da je uprava Gazivoda u svakodnevnom kontaktu sa našom državom radi donošenja preventivnih odluka za sprečavanje "takve sulude ideje"."Naravno da smo spremni i na najgori scenario, mada se iskreno nadam da do toga neće doći i da ćemo to rešiti normalno, putem pregovora", rekao je Vulović ističući da ni Srbima ni Albancima nije u interesu da elektrana ne radi.Komentarišući izjavu predsednika privremenih prištinskih institucija Hašima Tačija da su Gazivode "kosovski državni resurs", Vulović je rekao da je srpsko vlasništvo nad Gazivodama neosporno, ističući da je ovaj objekat gradila i finansirala Srbija, "što iz domaćih, što iz stranih izvora finansiranja".On podseća da je za izgradnju Gazivoda uzet pozamašan kredit od Svetske banke, koji je Srbija vratila."Prištini tu ništa ne pripada. Na državi je da to ispregovara i zaštiti svoju imovinu koju je gradila i platila", jasan je Vulović.U Gazivodama su i dalje sveža sećanja na iskustva iz prošle jeseni, kada su jedinice Rosu sa dugim cevima došle na jezero, a Vulović kaže da je stanje na tom objektu trenutno mirno, ali da se analizira bezbednosna situacija, koja je, napominje, uslovljena političkim prilikama na Kosmetu.Politička klima je, prema njegovim rečima, uzavrela, opterećena taksama od 100 odsto, stvaranjem vojske i uzurpacijom srpske imovine, što, upozorava, vodi političkoj napetosti koja može da ima nepredvidiv tok."Ako je sve to tako, ne možemo govoriti o bezbednosti Gazivoda, ali svakako analiziramo situaciju kako bismo pravovremeno donosili odluke na zaštiti ovog sistema koji je od vitalnog značaja za naš razvoj i opstanak", poručio je Vulović.On je naglasio da je jezero važno i za snabdevanje vodom, odnosno da je procena da oko 700.000 ljudi pije vodu sa Gazivoda - samo Prištini se isporuči godišnje 115 miliona kubika, ali i termoelektrani Kosovo A i B u Obiliću."Kad bismo im ugasili vodu za osam do 10 sati, došlo bi do zastoja u proizvodnji električne energije u njihovim termoelektranama, a to bi onda imalo dalje posledice: staje proizvodnja, snabdevanje stanovništva vodom, bukvalno bi se ugasio život na KiM. Ali mi naravno ne razmišljamo o tome i pored taksi koje su uveli", poručio je Vulović.Upravnik Gazovoda smatra da treba doći do političkog rešenja, ali i rešiti problem naplate vode, budući da je, kako je rekao, Albanci ne plaćaju."Onaj ko kontroliše Gazivode, bukvalno kontroliše život na KiM, tako da država treba da nastoji da Gazivode budu pod našom kontrolom", zaključio je Vulović.