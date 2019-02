Tanjug | 07. februar 2019. 21:26 > 00:55 | Komentara: 0

U SEDIŠTU Ujedinjenih nacija u Njujorku održana je sednica Saveta bezbednosti o situaciji na Kosovu, a stavove Srbije zastupao je šef diplomatije Ivica Dačić.





Ministar spoljnih poslova Srbije tom prilikom poručio je da Srbija smatra da su sednice SB posvećene Kosovu i Unmiku potrebne i izrazio zadovoljstvo i zahvalnost članicama Saveta što je postignut dogovor da se i dalje kontinuirano raspravlja o Kosovu.



"Najvažnije je da će SB i dalje kontinuirano raspravljati o izveštajima generalnog sekretara UN-a o situaciji na KiM i radu UNMIK-a",rekao je on u sedištu UN na sednici čije je održavanje bilo nezivesno zbog protivljenja četiri članice koje samtraju da nema potrebe da SB raspravlja o KiM svaka tri meseca.





On je podsetio da se Savet bezbednosti i dalje bavi situacijom u BiH dva puta godišnje, kao i Rezidualnim mehanizmom za krivične sudove - nekadašnjim Haškim tribunalom, a niko nije tražio skidanje tih tema sa agende.



Ocenio je da je prisustvo i delovanje UNMIK-a na KiM od ključnog značaja i zahvalio Ekvatorijalnoj Gvineji, koja je uvrstila ovaj sastanak u dnevni red Saveta bezbednosti.



"Mi ne tražimo sednice da bi se sa nekim sukobljavali, već kako bismo doprineli stabilizaciji situacije na KiM i miru u regionu. Srbija je konstruktivan, kredibilan i predvidiv partner. Zato smo i inicirali dogovor o dinamici održavanja sednica Saveta bezbednosti", kaže Dačić.





Srbija, kako kaže, veruje da je neophodno da Savet bezbednosti bude otvoren i spreman da razmatra sva pitanja od važnosti za međunarodni mir i bezbednost, a posebnu pažnju mora posvetiti svojoj preventivnoj ulozi, reagujući na situacije koje, pored toga što predstavljaju jasno kršenje rezolucije ovog tela, dovode i do porasta tenzija, ugrožavanja stabilnosti i bezbednosti.









"I dalje verujem da treba i da možemo pronaći zajednički imenitelj u interesima i raditi na njegovoj realizaciji. Svi želimo da se ovo pitanje reši, svi želimo da Kosovo i Metohija više ne bude tema Saveta bezbednosti, da UNMIK završi svoju misiju, ali uspešno. Taj trenutak, nažalost još uvek nije blizu", istakao je Dačić.



On je naveo da je više puta ukazivao da se nalazimo u veoma delikatnoj fazi i apelovao na sve da stvorimo uslove da možemo da sednemo i razgovaramo konstruktivno, bez uslovljavanja i nametanja rešenja.











NE POVLAČIMO JEDNOSTRANE POTEZE, UKINUTI TAKSE PA DIJALOG



Srbija nikada nije povlačila jednostrane poteze - ni zbog ZSO ni zbog jednostrane odluke Prištine da konfiskuje imovinu Trepče, a dijalog Beograda i Prištine, blokiran zbog odluke o uvođenju stoprocentnih taksi na srpsku robu, može biti nastavljen tek kad je Priština povuče, poručio je šef diplomatije Ivica Dačić.



"Nadam se da će Priština ukinuti nametnute takse, jer bi to bilo razumno i otvorilo bi vrata razgovorima. Međutim, ukoliko to ne učine, biće jasno da ne žele razgovor, ne žele dogovore, ne žele da prave kompromise, već žele politiku ucene", rekao je Dačić.



On je na sednici o Kosovu podsetio je da se razgovori Beograda i Prištine vode već 6-7 godina, i da je tokom tog perioda bilo pomaka, nekada većih, nekada manjih, ali se razgovaralo.



"Ja sam, kao tadašnji premijer, potpisao Briselski sporazum. Nažalost, taj sporazum ni danas nije u potpunosti primenjen, a sada smo u fazi da razgovora u Briselu nema i svi ste vrlo svesni zbog čega", kaže Dačić.



Kako je dodao, zna da će mnogi od prisutnih opet apelovati na obe strane da se uzdrže od jednostranih poteza i posvete dijalogu i pronalaženju trajnog rešenja.



"Mogu vam samo reći da se Srbija uzdržava od jednostranih poteza koje nismo povlačili ni zbog Zajednice srspkih opština koja, kao najvažniji deo Briselskog sporazuma, ni nakon više od pet godina nije formirana, ni pre dva dana kada je Priština donela jednostranu odluku da konfiskuje imovinu rudnika Trepča", istakao je on.







Dijalog je, kako je naveo, blokiran iz jednog razloga - zbog jednostrane odluke tzv. Kosova da uvede takse, iako je taj potez osuđen od gotovo cele međunarodne zajednice i iako su svi, uključujući najveće saveznike, pozvali Prištinu da tu odluku povuče.



Srbija je čvrsto uverena da razgovori predstavljaju jedini put za rešavanje otvorenih pitanja, zbog čega se i nakon uvođenja taksi, uzdržala od recipročnih mera i bilo kakvih poteza koji bi dodatno otežali postojeće stanje, kaže ministar.



"Još jednom smo svojim delovanjem pokazali odgovornost, racionalnost i kredibilitet", ističe Dačić, dodajući da su te, nerazumne, mere ciljano usmerene na otežavanje položaja srpske zajednice na Kosovu i Metohiji.





"Priština nastavlja da ugrožava sve što su se EU i drugi međunarodni činioci trudili da se postigne, kroz dijalog i regionalno povezivanje. Kako onda očekivati da se poštuje bilo kakav dogovor ako se ne poštuju osnovni principi na kojima počiva savremena Evropa", ukazao je on.



Takođe, Dačić je naveo da se argument Prištine da je ovaj potez, uvođenje taksi, usledio kao kontramera zbog politike Srbije koju oni karakterišu kao „agresivnu“ ne može prihvatiti.



Dačić ističe i da je za svaku osudu izjava Ramuša Haradinaja u kojoj optužuje UNMIK i generalnog sekretara UN-a za pisanje „lažnih izveštaja“, kao i odluka o prekidu saradnje sa Misijom najviše međunarodne organizacije.



" Podsetiću da je Haradinaj, tokom sastanka sa najvišim zavničnicima EU, optužio i EU da je ''ubila dijalog'' ".







Komentarišući jednostranu odluku Prištine o Trepči, Dačić kaže:



"Želeo bih da podsetim da iako je tzv. Kosovo članica Svetske banke i MMF, Srbija je do danas otplatila 750 miliona dolara kredita i treba da otplati još više od 200 miliona USD duga koji se odnose na korisnike sa KiM. Ako već Srbija otplaćuje te dugove, kako onda Kosovo nije deo Srbije?"



Dačić je rekao i da Srbija pozdravlja započete aktivnosti „Specijalizovanih veća i Specijalizovanog tužilaštva“ na saslušanju pojedinih lica sa KiM.



" Istovremeno se nadamo da će uskoro biti podignute i prve optužnice, posebno imajući u vidu značaj ovog koraka u procesu rasvetljavanja zločina izvršenih na pripadnicima srpskog stanovišta i drugih nealbanaca na KiM", rekao je on.



Kako je naveo, među onima koji su pozvani na saslušanja nalazi se nekoliko visokih zvaničnika, pripadnika iz komandne strukture tzv. OVK što je posebno važno, jer je prikupljeno dosta podataka koji ukazuju na direktnu povezanost ljudi koji su bili u komandnoj strukturi sa zločinima koji su bili počinjeni.



"Nadamo se da će Priština sarađivati sa nadležnim institucijama u cilju kažnjavanja ovih zločina, ali činjenica da je za savetnika premijera tzv. Kosova imenovan ratni zločinac Sulejman Seljimi, što je osudio i američki ambasador u Prištini, ne ostavlja nam mnogo prostora za optimizam", upozorava Dačić.



Navodeći, između ostalog, podatak iz nedavnog izveštaja Misije OEBS-a na Kosovu da je u prošlog godini broj incidenata koji su bili usmereni na pripadnike srpske zajednice na KiM porastao za čak 30 odsto u odnosu na 2017. godinu, Dačić kaže da je poražavajuće što se o ovim brojevima govori na 20. godišnjicu od uspostavljanja međunarodnog civilnog prisustva, odnosno usvajanja Rezolucije 1244 SB UN.





SBUN JEDINSTVEN: PRIŠTINA DA UKINE TAKSE NA ROBU IZ SRBIJE I BiH



Tokom još jedne rasprave o tromesečnom Izveštaju Unmika o stanju na Kosovu i Metohiji, koja je u četvrtak veče održana uprkos prethodnom protivljenju jednog broja članica Saveta bezbednosti UN, prištinske institucije su jednoglasno pozvane da ukinu stopostotno nametnute takse na proizvode iz Srbije i BiH.



Različite stavove, međutim, članice su iznele kada je reč o budućoj dinamici održavanja sednica na temu situacije na Kosovu i Metohiji.



Ruski ambasador Vasilij Nebenzja rekao je da Rusija deli zabrinutost sa Srbijom zbog ozbiljnosti situacije sa Kosovom.



On je ambasadorki tzv. Kosova Vljori Čitaku, koja je ovaj sastanak nazvala šaradom, rekao da, ako tako misli, nije bila u obavezi da dođe, iako je pozvana. Više o sramnim optužbama koje je Čitaku iznela na račun Srbije možete pročitati OVDE.



Dodao je da Rusija ne prihvata da se Kosovo skine sa dnevnog reda SB UN te da treba da bude pod stalnom kontrolom ovog tela jer je situacija nestabilna i svakog ternutka može da se otme kontroli. Nebenzja je ponovio stav Rusije da Priština krši sporazum Cefta uvođenjem taksi na srpsku robu i rekao da Kosovo ignoriše "neuverljive" zahteve zapadnih zaštitnika. Prema njegovim rečima, i formiranje vojske predstavlja kršenje rezolucije 1244 i nema garancija da ta vojska neće krenuti na Srbe.



Takođe je ocenio da izjave Ramuša Haradinaja da će prestati da komunicira sa Unmikom predstavljaju flagrantno kršenje rezolucije UN i ponovio da je pozicija Rusije da Kosovo može biti predstavljeno samo preko Unmika.





Kina je takođe istakla da poštuje suverenitet Srbije i rezoluciju 1244, Unmik i istakla da je potrebno pronaći rešenje za dijalog u okviru te rezolucije.



Predstavnik Kine je rekao da SB UN treba da nastavi rasprave o Kosovu.



Ambasadorka Velike Britanije Karen Pirs je pozdravila rad Unmika i istakla da Kosovo više nije "akutna kriza", kao i da ima mnogo bitnijih problema po pitanju međunarodnog mira.





"Želela bih da iskoristim ovu priliku da apelujem na lidere u Beogradu i Prištini da prepoznaju priliku koju im dijalog pruža, da prevaziđu razike i da krenu napred zbog svog naroda i istorije, kao jednake i suverene komšije koji rrade za prosperitet i demokratiju Evrope", rekla je Pirs.



Prema njenim rečima, britansko pravno tumačenje Rezolucije 1244 SBUN ne brani formiranje vojske Kosova.



Predstavnik Nemačke Kristof Hojsgen je pozvao na stratešku procenu Unmikove misije na Kosovu u skladu sa stanjem na terenu, dodajući da mnoge zadatke Unmika mogu da preuzmu druge organizacije. On je rekao da je jedini način da Srbija uđe u EU je uspešnim dijalogom i priznanjem Kosova.



Po pitanju razmene teritorija, odnosno izmene granica, ponovio je nemačko stanovište koje se protivi toj ideji. On ističe da je razmatranje te ideje rizično i da destabilizuje region.



Američki ambasador Džonatan Koen rekao je da je Unmik ispunio svoj mandat i da je odavno prošlo vreme za smanjenje misije tog tela. On je podsetio da su SAD i ranije tražile smanjenje misije Unmika, a zatražio je i "hitan napredak" u dijalogu uz "momentalno" ukidanje tarifa.



Zamenica ambasadora Francuske pri UN istakla je da normalizacija odnosa Beograda i Prištine zavisi od dijaloga, a ujedno je i ponovila zahtev da se tarife ukinu ili makar suspenduju. Prema njenim rečima, Francuska želi da promoviše trgovinu između dve strane i želi da vidi političku volju i kompromis i od Beograda i od Prištine.







VELIKE SILE BILE PROTIV SEDNICE; ZAHVALNOST E. GVINEJI







- Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić razgovarao je u četvrtak veče u Njujorku sa stalnim predstavnikom Ekvatorijalne Gvineje i predsednikom SB UN u februaru, ambasadorom Anatolio Ndong Mba i izrazio zahvalnost na spremnosti da, uprkos pritiscima, uključi izveštaj o radu UNMIK-a u mesečni program rada SB UN. Ambasador Mba je istakao da je njihov stav o uključivanju ove teme u program rada za februar izraz njihovog principijelnog stava.







Pozdravio je postignuti dogovor o dinamici sednica u narednom periodu. Dačić je sagovornika informisao o situaciji na Kosovu i Metohiji, posebno u kontekstu jednostranih poteza Prištine i štetnosti takvih akcija po Briselski dijalog. Preneo je posvećenost Srbije pronalaženju kompromisnog rešenja, prihvatljivog za obe strane, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.







Da podsetimo, održavanje sednice je bilo neizvesno zbog protivljenja SAD, Velike Britanije, Nemačke i Poljske iako je Ekvatorijalna Gvineja, koja ovog meseca predsedava SB UN izrazila spremnost da to pitanje stavi na dnevni red.